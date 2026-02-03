Так дорого не было давно: в Украине повысили цены на популярный продукт

Продукт, который украинцы покупают довольно часто, теперь не так доступен.

Как изменились цены на яблоки в украинских супермаркетах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине подорожали яблоки

Некоторые сорта яблок стоят более 50 гривен за килограмм

Цены на продукты в Украине не перестают неприятно удивлять покупателей. В частности, яблоки на этой неделе неожиданно подорожали и стоят уже почти как экзотические фрукты.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. По состоянию на сегодня, 3 февраля, яблоки стоят на несколько гривен дороже, чем среднемесячные показатели за январь.

Как переписали цены на яблоки супермаркеты

Украинские яблоки сегодня в супермаркетах продают по 44,60 гривны за килограмм, тогда как в прошлом месяце они стоили почти на 4 гривны меньше - 40,86 гривны.

Подобная ситуация с яблоками айдаред, цена на которые сегодня составляет 52,80 гривны за килограмм, хотя еще в январе такие яблоки в среднем стоили менее 50 гривен - 48,90 гривны.

Для сравнения, средняя цена на бананы в супермаркетах сегодня составляет 63,55 гривны за килограмм. То есть более дорогой сорт яблок стоит всего на 10,75 гривны меньше.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Стоит ли ожидать повышения цен на крупы и масло - прогноз эксперта

Главред писал, что по словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, хотя крупы и масло не портятся так быстро, как фрукты или овощи, для них нужны определенные условия хранения.

В течение последнего месяца цены на крупы и масло в Украине остаются относительно стабильными, но если произойдут какие-либо изменения в работе элеваторов или логистики, это быстро отразится на рынке.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в феврале текущего года цены на белый и репчатый лук, а также чеснок значительно выше, чем среднемесячные показатели за предыдущий месяц.

Ранее сообщалось, что отсутствие свежих помидоров не является критическим для граждан Украины, ведь тепличные овощи сейчас существенно подорожали из-за невысокого спроса и занимают менее 1% в потребительской корзине украинцев.

Накануне стало известно, что, несмотря на ожидания стабилизации цен, оснований для их снижения в Украине пока нет. При этом больше всего украинцев будет радовать цена на хлеб.

