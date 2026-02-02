'Люди с квадратными глазами в магазине': чего ждать от цен на овощи

Эксперт заверил, что рост цен на тепличные помидоры не оказывает существенного влияния на потребительскую корзину украинцев и не является поводом для паники.

Цены на овощи традиционно вызывают волну эмоций, особенно зимой, когда на прилавках доминирует тепличная продукция. Однако существенного подорожания цен на них ожидать не стоит. Об этом в интервью Главреду заявил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он отметил, что отсутствие свежих помидоров не является критическим для граждан, ведь тепличные овощи сейчас существенно подорожали из-за невысокого спроса и занимают менее 1% в потребительской корзине украинцев.

"Одно дело – Киев и Le Silpo в Mandarin Plaza, где цены такие, что люди выходят из магазина с квадратными глазами. Но там отоваривается соответствующий контингент, который вообще не считает денег. Но такого контингента меньше 0,1% в Украине. Так что это не показатель. Конечно, мы можем зайти туда, сфотографировать ценники, а потом сказать: "Только посмотрите, как в Украине выросли цены!". Но это будет ложь и искажение", – указал он.

Пендзин подчеркнул, что оснований для паники нет, ведь ситуация с овощами остается стабильной. Отдельно он привел пример, что картофель в этом году стоит примерно на 20% дешевле, чем в прошлом году.

Как ранее писал Главред, в феврале 2026 года прогнозируется падение закупочных цен на молоко одновременно с ростом стоимости молочной продукции для потребителей в магазинах. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус. По его словам, эти ценовые изменения обусловлены влиянием сразу нескольких факторов.

"Сокращение поголовья коров, рост себестоимости производства, энергетические риски из-за блэкаутов и девальвация гривны формируют давление на рынок молока", — пояснил эксперт.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине продолжается рост цен на продукты питания. Так, в конце прошлой недели подорожание коснулось, в частности, лука и чеснока.

В то же время, тепличные огурцы дорожают из-за высокого спроса и сокращения предложения, указывают аналитики EastFruit.

Кроме того, несмотря на ценовой скачок, овощи все еще стоят меньше, чем в прошлом году, благодаря удачному урожаю 2025 года. Об этом заявил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

