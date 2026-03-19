РФ ударила по Запорожью: без света десятки тысяч абонентов, есть раненый

Кратко:
- Сегодня утром российские войска атаковали Запорожье
- Под удар попала городская инфраструктура
- Пострадал один человек — он в тяжёлом состоянии
Утром 19 марта российская оккупационная армия атаковала Запорожье. Под удар попала инфраструктура города. Один человек получил тяжелые ранения и около 40 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
"Россияне атакуют инфраструктуру областного центра. В некоторых районах города могут наблюдаться перепады напряжения… Один человек получил ранения", - написал глава ОВА Иван Федоров в Telegram.
По его словам, пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Также из-за вражеского удара обесточено более 38 тысяч бытовых и еще около 2 тысяч юридических абонентов.
"Для обеспечения бесперебойной работы объекты переводят на резервные источники питания", – отметил глава ОВА.
По состоянию на 08:21 электроснабжение возобновлено уже для более 83% абонентов. Без света остаются 6265 бытовых и 305 юридических потребителей.
Где найти пункты несокрушимости
В Запорожье функционирует сеть "Пунктов несокрушимости", обеспечивающих тепло, электричество, интернет и горячие напитки при отключениях света.
Пункты развернуты в школах, администрациях и на базе ГосЧС.
Найти ближайший пункт можно в приложении "Дія" или по телефону 15-80.
Воздушные атаки РФ на Запорожье - последние новости
Как писал Главред, 17 марта российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Вражеский удар пришелся по территории возле одного из терминалов логистического оператора. Есть пострадавшие.
В ночь на 16 марта и утром в понедельник российская армия атаковала Украину дронами. В результате вражеского обстрела Запорожья травмированы люди, есть жертвы.
Днем 14 марта страна-агрессор Россия атаковала Запорожье. Под удар попал многоквартирный дом, под завалами искали людей.
11 марта российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под обстрелом оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.
О персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 - Мелитопольский городской голова.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.
