Россия продвинулась на важном направлении: в DeepState раскрыли подробности

Российские оккупанты продвинулись по двум направлениям недалеко от Константиновки Донецкой области.
Как сообщают аналитики DeepState, враг добился успехов вблизи Бересток, расположенных к югу от Константиновки.
Также оккупанты продвинулись вблизи Иванополья, что к юго-востоку от одного из ключевых опорных пунктов Сил обороны в Донецкой области. В обоих случаях враг взял под свой контроль часть "серой зоны".
Война РФ против Украины — что известно о ситуации на фронте
Как ранее сообщал Главред, Армия РФ в апреле 2026 года потерпела беспрецедентный провал на фронте. Вместо ожидаемых захватов оккупанты потеряли контроль над 116 квадратными километрами — это самая большая отрицательная динамика с августа 2024 года, когда ВСУ провели операцию в Курской области.
Напомним, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Общая ситуация на фронте остается сложной, и в ближайшее время возможно обострение боевых действий в районе Доброполья в Донецкой области, отметил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
На Купянском направлении обстановка является одной из самых напряженных и за последние месяцы существенно ухудшилась. Российские силы продолжают наступательные попытки, стремясь продвинуться к Купянску и оттеснить украинские подразделения за реку Оскол, сообщил спикер объединенных сил Виктор Трегубов.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
