Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре

Директивы ЕС предъявляют более строгие требования к техническому состоянию автомобилей и году выпуска, а также к периодичности прохождения техосмотра, уточняет эксперт.

https://glavred.info/interview/budut-li-izymat-neispravnye-avtomobili-kak-v-evrope-elena-voronkova-ob-obyazatelnom-tehosmotre-10761038.html Ссылка скопирована

В Украине могут ввести обязательный техосмотр легковых автомобилей

В Украине активно обсуждают возвращение обязательного технического осмотра для легковых автомобилей в рамках гармонизации законодательства с нормами Европейского Союза. Называются разные даты возобновления техосмотра – сначала процесс планировали запустить с 2027 года, но теперь стало известно, что техосмотр вернут после завершения военного положения.

В интервью Главреду адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова объяснила, что именно может измениться, как будет работать новая система и готова ли Украина к более жестким правилам.

Возвращение обязательного технического осмотра для всех автомобилей подается как требование Евросоюза. Какие последствия это будет иметь для рядового водителя?

видео дня

Необходимость надлежащего технического состояния транспортного средства является объективной и обоснованной. Это понимает каждый, кто живет в Украине и пользуется транспортом — как водитель, так и пешеход. Другой вопрос — как именно это урегулировано. В частности, правила дорожного движения запрещают эксплуатацию транспортных средств, не прошедших техосмотр.

Кроме того, существует постановление Кабинета Министров №137 от 2012 года, которое определяет порядок прохождения технического осмотра, его периодичность, а также предусматривает фото- и видеофиксацию для предотвращения коррупционных рисков. Ведь, к сожалению, долгое время техосмотр в Украине был формальной процедурой, и не все автомобили, которые по документам считались исправными, на самом деле соответствовали этим требованиям.

Что касается директив ЕС, то они предъявляют более жесткие требования как к техническому состоянию автомобилей, годам выпуска авто, так и к периодичности прохождения осмотра. Согласно им, проверки проводятся чаще и зависят от категории транспортного средства. Соответственно, они не просто, как у нас, "посмотрели", а там реально проводят проверку: тормозит ли автомобиль, пригоден ли он в целом к эксплуатации и т. д.

Стоит ли нам придерживаться таких требований? На мой взгляд, стоит. Во-первых, ЕС больше ориентирован на экологичность, а как ни крути, мы все живем на одной планете Земля. Во-вторых, там меньше дорожно-транспортных происшествий, связанных с техническими неисправностями. Соответственно, в этом есть смысл.

Что касается того, готовы ли мы к этому, то это уже отдельный вопрос, потому что это создает большую нагрузку на самого водителя и на органы, занимающиеся контролем, если речь идет об автопарках и т. п. Но, опять же, если мы говорим о безопасности тех, кто находится в транспорте, тех, кто вне его, а также об окружающей среде, то да — есть смысл поддерживать более высокие стандарты требований к транспортным средствам.

А что конкретно имеется в виду? Например, если у человека есть какая-то неисправность, и он о ней знает, но перед техническим осмотром по разным причинам не успел ее устранить. Или, например, если машина старенькая и уже не подпадает под нормы Евро-5. Что тогда ждет водителей?

У нас такие авто не снимают с дорог. Если есть какая-то техническая неисправность, которая делает невозможным использование автомобиля, вам просто не выдадут протокол проверки технического состояния транспортного средства. Авто сначала отправят на ремонт, а затем — на повторный техосмотр.

Но в Европе действительно бывают такие ситуации. Например, мои знакомые заезжали на автомобиле в Швейцарию. Машина была старенькая, и им прямо сказали, что пользоваться ею нельзя. Разрешили только доехать до стоянки, поскольку они были фактически транзитом (как переселенцы), но дальше эксплуатация авто была запрещена. В то же время при выезде из страны они без проблем пересекли границу.

То есть в Европе эти правила более формализованы: если сказано "нельзя", это автоматически нужно выполнять. Иначе могут быть серьезные последствия — штрафы или даже изъятие транспортного средства (в зависимости от страны и нарушения). В Украине пока нет требования снимать с эксплуатации автомобили, если они технически исправны, но старые.

В ЕС есть свои стандарты по экологичности автомобилей, в частности по выбросам CO₂ и т. п. И их снимают с эксплуатации не из-за возраста, а из-за того, что модели, выпущенные, условно, в 2000 году, не соответствуют современным экологическим нормам. То есть дело не в том, что автомобиль старый, а в том, что он создан по совершенно другим техническим стандартам. У нас такого нет. Если автомобиль технически исправен, проходит техосмотр — пожалуйста, можно пользоваться, независимо от его возраста.

Если не выдают этот протокол, какие действия может предпринять водитель? Например, если вводят техосмотр по европейским стандартам для всех автомобилей (ведь сейчас он обязателен только для автобусов и грузового транспорта).

В таком случае, в том формате, как это работает сейчас, водитель может:

не согласиться с результатами и обжаловать протокол в вышестоящем органе или в суде;

устранить указанные неисправности и повторно приехать на техосмотр.

В то же время в судебной практике сложно найти случаи, когда именно оспаривали протоколы о недопуске или непрохождении технического осмотра. Обычно больше дел касается ситуаций, когда полицейские не заметили, что техосмотр пройден, или остановили водителя, и уже возникает спор относительно штрафа за отсутствие подтверждения прохождения техосмотра.

Если я вас правильно поняла, то в случае введения таких правил человек в первую очередь может получить штраф за непройденный техосмотр или за управление неисправным автомобилем?

Да, но что касается неисправностей: доказать их на месте бывает сложно. Я имею в виду, что полицейский может выявить только очевидные нарушения — например, отсутствие габаритных огней, неисправные фары, отсутствие зеркал или другие вещи, которые напрямую влияют на безопасность движения.

А вот более сложные технические неисправности автомобиля на месте определить невозможно. В таком случае полицейский может лишь зафиксировать отсутствие прохождения техосмотра, составить протокол и наложить штраф.

Например, автомобиль едет в потоке, и видно, что он дымит черным дымом. У нас такое довольно часто случается, особенно в пробках. Соответственно, это свидетельствует об определенной неисправности. В таком случае, если полицейский останавливает такой автомобиль, может ли он сразу выписать штраф и отпустить водителя?

Нет, не может, поскольку нет надлежащего подтверждения нарушения. Если полицейский останавливает такой автомобиль и видит, что техосмотр пройден, то просто выписать штраф он не может, ведь на месте невозможно точно установить, что именно с автомобилем не так.

Суть в том, что на момент прохождения техосмотра, когда автомобиль выезжает на дорогу, он должен быть технически исправен. Если же автомобиль сломался уже в пути — такое тоже случается — то непосредственной вины водителя в этом нет. Ответственность может наступить, если водитель знает о поломке, но продолжает двигаться на неисправном автомобиле на значительное расстояние, а не направляется, например, в гараж или на сервис.

Что касается проверок во время техосмотров — как это может происходить? Это могут быть отдельные СТО? Какова у нас ситуация с инфраструктурой для таких проверок, хватит ли ее? Не появится ли здесь коррупционная составляющая?

При желании коррупция может возникнуть где угодно — даже в магазине, где есть скидки: можно договориться с кассиром, чтобы он отложил товар, который уже списывают, и потом забрать его дешевле. Поэтому однозначно сказать, будет коррупция или нет, к сожалению, невозможно. В то же время, чтобы субъект хозяйствования мог проводить техосмотр, он должен пройти аккредитацию и быть внесенным в реестр МВД. Каким образом это будет происходить? Вопрос субъективный. Если это будет под контролем наших партнеров, то процесс отбора будет более тщательным.

В целом у нас уже есть станции для техосмотра. Если они перепрофилируются и станут более специализированными с соответствующими документами, то это, вероятно, будет стоить немного дороже — ведь нужна аккредитация, условно как лицензия в баре или в магазине. Да, это может повлиять на стоимость, но в то же время даст большую уверенность в безопасности и организации дорожного движения.

Кстати, как вы считаете, как стоило бы решать вопрос аккредитации таких станций технического осмотра?

Прежде всего, нужно, чтобы станции уже определенное время работали на рынке и были готовы это делать. Ведь не может быть так, что кто-то сегодня открылся — и сразу начал проводить осмотры. Потому что условные "фирмы-однодневки" во всех сферах не очень вызывают доверие. А вот если компании пройдут аккредитацию, будут внесены в соответствующий реестр — этого, на мой взгляд, достаточно.

Честно говоря, я не вижу смысла устанавливать какие-то дополнительные требования к таким субъектам. Это стандартная процедура, и мы в принципе знаем, как это работает. Просто раньше это не было введено и не было соответствующих требований, а теперь они появятся. Многого у нас раньше не было.

Если говорить в целом о проверках, то раньше одной из причин отмены техосмотра было то, что его могли фактически не проводить, но "бумажку" все равно выдавали. Можно ли будет этому противодействовать?

Сейчас, в соответствии с постановлением КМУ №137, предусмотрена фото- и видеофиксация, о чем предупреждается владелец транспортного средства. То есть при необходимости можно проверить, действительно ли техосмотр автомобиля проводился.

Например, в случае ДТП: у водителя могут быть документы о том, что автомобиль прошел техосмотр и все было исправно. Но после аварии эксперты проводят проверку транспортного средства и могут установить, что оно априори не могло быть исправным и не должно было допускаться к эксплуатации. В таком случае имеет смысл изучить материалы фото- и видеофиксации техосмотра и проверить, все ли было проведено надлежащим образом. Также это может повлиять на определение вины — в частности, не выехал ли водитель на дорогу на технически неисправном автомобиле.

Кроме того, для лиц, осуществляющих техосмотр, предусмотрена ответственность. Это, в частности, статья 127-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях — выдача документа о технической исправности транспортного средства с нарушением порядка проведения проверки.

Но я не могу сказать, что штрафы слишком велики:

около 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (примерно 1360 грн) — за нарушение порядка проведения осмотра;

около 100 необлагаемых минимумов (примерно 1700 грн) — это, в частности, в случае, если техосмотр фактически не проводили, но талон выдали.

Также штраф в размере 1700 грн предусмотрен за нарушение установленного порядка при оформлении документов, в частности в отношении государственного знака и страхования транспортного средства.

То есть штрафы существуют, но сложно сказать, что они в достаточной мере сдерживают от злоупотреблений. В то же время законодатель эти риски учел. И если система реально заработает, логично было бы ожидать и повышения ответственности в будущем.

В Украине впоследствии могут пересмотреть штрафы за отсутствие техосмотра автомобиля

То есть тогда могут пересмотреть и штрафы?

Да, и периодически, при необходимости. Например, как у нас со статьей 130 — управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сначала, по состоянию на 2014 год, штраф составлял около 3400 грн или лишение прав. Затем было сочетание штрафа и лишения. Сейчас это, соответственно, 17 000 грн штрафа и обязательное лишение права управления.

Также изменился срок привлечения к административной ответственности: если раньше это было три месяца, то теперь — год. То есть избежать ответственности путем затягивания, например из-за больничных или других оснований, уже значительно сложнее. То есть законодатель, возможно, не так быстро, как хотелось бы, но реагирует на изменения и пытается постепенно приводить законодательство в соответствие с реальной практикой.

Если говорить о защите водителя, то существуют ли на данный момент механизмы противодействия неправомерным действиям со стороны станций техосмотра или контролирующих органов?

Можно обратиться к руководству органа, где проводился техосмотр. Насколько это эффективно — сказать сложно, я, честно говоря, не сталкивалась с такой практикой. Также есть судебный механизм защиты. Но, повторюсь, судебной практики именно по обжалованию результатов техосмотра почти нет.

Обычно споры возникают уже на этапе взаимодействия с полицейскими или когда обжалуются штрафы за нарушения правил. А вот случаев, когда человек не прошел техосмотр и обжаловал это в суде, фактически нет — по крайней мере, с 2014 года я таких не видела.

Возможно, это связано с тем, что пока нет обязательности, люди не видят смысла тратить на это время. Поэтому пока штрафы не стали существенными и система не слишком формализована, массовой судебной практики, вероятно, не будет. Но если система станет более жесткой — с более высокими штрафами и четкими правилами — тогда, очевидно, появится и больше судебных споров, и больше практики как в отношении тех, кто проверяет, так и в отношении тех, кто проходит проверку.

Сколько, по вашему мнению, нужно времени, чтобы урегулировать законодательство, подготовить станции и инфраструктуру?

Как показывает практика, когда законодателям нужно, они могут принимать постановления за неделю-две. То есть с точки зрения нормативного регулирования я не думаю, что это потребует много времени — мы уже частично в этом процессе, останется лишь уточнить детали: на кого распространяются требования, какие будут нарушения и какая ответственность за них.

Многое зависит от того, насколько жесткими будут эти требования и насколько тщательно наши партнеры будут контролировать их выполнение.

А вот что касается инфраструктуры — здесь вопрос сложнее. Речь идет о самих станциях, их количестве, оснащении, внедрении фото- и видеофиксации, прохождении аккредитации. Все это требует времени. Если система заработает сразу и массово, то есть все одновременно пойдут проходить техосмотр, это может создать нагрузку и затянуть процесс.

Как показывает практика в других сферах, например, при введении экзаменов на знание украинского языка, в первые один-два месяца наблюдался наибольший наплыв людей — и те, кто обратился сразу, быстро решили свои вопросы. Далее процесс постепенно стабилизировался. Поэтому здесь многое зависит от того, насколько строгим будет контроль и как быстро станции техосмотра смогут адаптироваться, вопрос остается открытым.

О персоне: Елена Воронкова Елена Воронкова — адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича. Специализируется на вопросах административного, гражданского и транспортного права. Имеет практический опыт в сопровождении дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, обжалованием штрафов, защитой прав водителей, а также консультированием в сфере регулирования безопасности дорожного движения. Участвует в подготовке правовых позиций, анализе законодательных изменений и публичных обсуждениях реформ в сфере транспорта. Регулярно комментирует актуальные правовые темы для медиа, в частности вопросы ответственности водителей, процедур технического осмотра, страхования и административной практики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред