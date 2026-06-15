Сгорела уникальная коллекция костюмов: армия РФ атаковала киностудию Довженко в Киеве

Россия нанесла удар по памяти, истории и самобытности украинского народа.

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Во время ночной атаки поврежден корпус киностудии Довженко / Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Кратко:

РФ нанесла удар по киностудии Довженко в Киеве

Пожар уничтожил уникальную коллекцию костюмов

На месте "прилета" работают спасатели

Во время массированной атаки на Киев в ночь на 15 июня российская армия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. Вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная.

"Еще одно чрезвычайно тяжкое преступление россиян против украинской культуры. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве. Одну из старейших киностудий Украины", - написала она в Facebook.

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В результате попадания снаряда был поврежден костюмерный цех.

Пожар, разразившийся на территории киностудии, уничтожил уникальную коллекцию костюмов, которая была самой большой и старой в Украине.

"В студии хранилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц различной одежды", — отметила Бережная.

Также повреждены другие корпуса и здания киностудии. На месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и безопасности.

"Россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институты, сохраняющие украинскую идентичность, память и историю. Уничтожение культурных центров является попыткой нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа", - добавила вице-премьер-министр по гуманитарной политике.

Киностудия Довженко - что о ней известно

Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве — это настоящий "украинский Голливуд" с почти вековой историей. Одно из самых знаковых мест для всей восточноевропейской киноиндустрии, пишет Википедия.

Студия занимает огромную территорию — более 17,5 гектаров. Проект её строительства создавался в конце 1920-х годов с оглядкой на передовые американские кинофабрики (в частности, Columbia Pictures).

Именно здесь расположен самый большой съемочный павильон в Европе (его площадь составляет около 3000 кв. м). Он проектировался так, чтобы внутри могли одновременно комфортно работать до 10 съемочных групп, пишет Википедия.

Пол этого гигантского павильона мог раздвигаться, открывая под собой огромные бассейны глубиной два метра для съемок сложных водных и батальных сцен.

Киностудия была основана в 1928 году, а имя легендарного режиссера Александра Довженко носит с 1957 года. За свою историю фильмы студии получили более сотни наград на международных фестивалях.

Здесь были сняты абсолютные шедевры мирового и советского кинематографа:

"Земля" (1930) Александра Довженко — фильм, включенный всемирным опросом критиков в число 12 лучших кинолент всех времен и народов.

"Тени забытых предков" (1964) Сергея Параджанова — манифест украинского поэтического кино, завоевавший десятки международных наград.

"В бой идут одни "старики"" (1973) Леонида Быкова — одна из лучших и самых душевных военных картин в истории.

"За двумя зайцами" (1961) Виктора Иванова — легендарная комедия, разобранная на цитаты.

"Радуга" (1944) Марка Донского — фильм, который в годы Второй мировой войны произвел сильное впечатление на Рузвельта и получил высшую оценку Американской киноакадемии.

На территории студии десятилетиями собирались уникальные фонды. Костюмерный цех считался крупнейшим и старейшим в Украине. В его коллекции насчитывалось около 100 тысяч исторических и аутентичных костюмов и порядка 3 миллионов единиц различной одежды — от старинных вышиванок и гетманских нарядов до военной формы разных эпох.

При студии действует Музей Александра Довженко, где хранятся его личные вещи, съемочная техника тех времен, редкие рукописи и раритетные эскизы к фильмам.

Атака на Украину 15 июня 2026 - что известно

Как писал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня зацепила почти все районы Киева. Известно о 23 раненых, среди них - ребенок и беременная женщина, трое — в тяжелом состоянии. Число погибших возросло до четырех человек.

Произошло возгорание крыши Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры на площади около 800 кв. м. Продолжается ликвидация последствий.

Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал" на площади 1000 кв. м.

Также пострадало расположенное на Крещатике здание Высшего антикоррупционного суда Украины. Там выбиты окна и поврежден фасад.

Откуда Рф запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

В ночь на 15 июня армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Киевской области. Зафиксированы падения обломков и возникли пожары в пяти районах. Пострадали три человека, среди них ребенок.

Российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами.

В Днепре изуродованы предприятия, колледж и инфраструктура. Ранения получил 64-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Из-за ночной атаки россиян изуродован и Дом органной и камерной музыки в Днепре.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили 681 воздушную цель по Украине. Основным направлением удара стал Киев. Также под массированным обстрелом оказались Днепр и Харьков.

Силам ПВО удалось сбить или подавить 50 ракет и 582 дрона. Однако вражеские попадания были зафиксированы в 42 точках. Также в 12 точках упали обломки дронов.

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