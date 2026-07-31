Экономика выдохнется за полгода: эксперт сказал, что обрушит Россию

Экономист Виталий Шапран объяснил, почему судьба Кремля зависит от цены российской нефти и готовности партнеров усиливать давление на ее экспорт.

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Нефть по 40 долларов обрушит Россию - прогноз экономиста / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/shapranv, скриншот

Главные тезисы:

Цена нефти 40-45 долларов "задушит" экономику РФ

Без нефтяных доходов Россия не продержится и трех месяцев

РФ получила $10-15 млрд благодаря войне вокруг Ирана

Уже через три-шесть месяцев ситуация для Кремля может стать критической, если цена российской нефти удержится на отметке 40-45 долларов за баррель, а внешнее давление на нее сохранится. Такой прогноз озвучил экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран в интервью Главреду.

Главным фактором, определяющим перспективы России на ближайшие полгода, остается стоимость черного золота на мировых рынках.

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"Прогноз на полгода будет зависеть прежде всего от цен на нефть. Причем не столько от цены на Brent, сколько от реальной цены российской нефти. Ситуация, которую мы наблюдали в январе, феврале и даже в первой половине марта, показала: если российская нефть в течение трех-шести месяцев стоит 40-45 долларов за баррель, их экономика начинает задыхаться", - отметил Шапран.

Впрочем, в последние месяцы Россия получила неожиданный бонус извне, который позволил ей временно улучшить финансовое положение.

"Война вокруг Ирана стала для них большой удачей. Они воспользовались этим и, по моим оценкам, получили дополнительно от 10 до 15 миллиардов долларов", - рассказал экономист.

Однако этот эффект уже исчерпывается, а нефтяные котировки вновь возвращаются к низким значениям, повторяя ситуацию начала года.

"Сейчас они пытаются продлить эту ситуацию. Якобы США, Израиль и Иран уже немного снизили напряжение, цены начали падать, и российская нефть также подешевела. В начале июля ее цена составляла примерно 40 долларов за баррель. При этом у них оставался дорогой фрахт. Фактически в начале июля Россия вновь вернулась к тому анабиозному состоянию, в котором находилась в феврале", - пояснил Шапран.

Попытка раскачать мировые цены на нефть

Чтобы не допустить возврата к кризисному состоянию, Кремль прибегает к привычному инструменту - эскалации напряженности в регионах, важных для нефтяного рынка.

"Но теперь она снова пытается раздувать конфликт - и внутри Ирана, и вокруг него. Снова активизировались хуситы, которые традиционно являются сторонниками РФ и финансируются из Москвы. Они начали обстреливать Саудовскую Аравию", - рассказал эксперт.

Цель этих действий, по мнению аналитика, - повлиять на глобальную конъюнктуру рынка, хотя и не так эффективно, как раньше.

"Таким образом Россия через своих партнеров пытается добиться роста мировых цен на нефть. Сейчас это помогает им уже не так сильно, как в марте-апреле. Но зависимость России от цен на нефть, ее бюджета, государственных финансов и общего благосостояния составляет примерно 60-70%", - отметил Шапран.

Индия и санкционное давление как рычаг

Ключевым инструментом влияния на нефтяные доходы Кремля эксперт называет координацию с внешними покупателями сырья.

"Если удастся либо снизить цены на нефть, либо ограничить российский экспорт с помощью санкций и работы с Индией, ситуация для России станет критической. Индия в свое время сократила долю российской нефти примерно на 40% от своего импорта. В феврале такая ситуация уже была, и Трамп, насколько я понимаю, повлиял на это. Но после событий вокруг Ирана индийцы снова начали активнее закупать российскую нефть", - рассказал Шапран.

Относительно продолжительности возможного сопротивления Кремля в условиях жесткого давления оценки экономиста достаточно однозначны.

"Если обрушить российские нефтяные доходы, не думаю, что они продержатся больше трех месяцев. Возможно, сначала не будет беспорядков, но мы увидим переход экономики в состояние 1990-х годов, а затем и еще хуже. Именно динамика цены на российскую нефть является ключом к ответу относительно сроков. Чем хуже ситуацию мы вместе с партнерами создадим для России на нефтяном рынке, тем выше вероятность, что РФ будет более уступчивой на мирных переговорах", - резюмировал Шапран.

Смотрите видео - Интервью Виталия Шапрана Главреду о последствиях ударов по складам в России:

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" атакованы и горят в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

29 июля Силы обороны Украины уничтожили склад Wildberries и атаковали НПЗ в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар, а завод начал экстренно сбрасывать давление в системе.

25 июля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.

В ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург массированно атаковали дроны. Возникли масштабные пожары на двух складах Wildberries. Некоторые секторы складов двойного назначения уничтожены полностью.

В ночь на 23 июля в двух российскийх регионах прогремели взрывы. Под удар, возможно, попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.

В ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставропольский край России атаковали беспилотники. Вспыхнули масштабные пожары на территории логистических центров Wildberries. Кроме того, под удар дронов попал НПЗ.

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О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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