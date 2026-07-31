Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Экономика выдохнется за полгода: эксперт сказал, что обрушит Россию

Анна Ярославская
31 июля 2026, 12:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Экономист Виталий Шапран объяснил, почему судьба Кремля зависит от цены российской нефти и готовности партнеров усиливать давление на ее экспорт.
Виталий Шапран, Путин, НПЗ
Нефть по 40 долларов обрушит Россию - прогноз экономиста / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/shapranv, скриншот

Главные тезисы:

  • Цена нефти 40-45 долларов "задушит" экономику РФ
  • Без нефтяных доходов Россия не продержится и трех месяцев
  • РФ получила $10-15 млрд благодаря войне вокруг Ирана

Уже через три-шесть месяцев ситуация для Кремля может стать критической, если цена российской нефти удержится на отметке 40-45 долларов за баррель, а внешнее давление на нее сохранится. Такой прогноз озвучил экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран в интервью Главреду.

Главным фактором, определяющим перспективы России на ближайшие полгода, остается стоимость черного золота на мировых рынках.

видео дня

"Прогноз на полгода будет зависеть прежде всего от цен на нефть. Причем не столько от цены на Brent, сколько от реальной цены российской нефти. Ситуация, которую мы наблюдали в январе, феврале и даже в первой половине марта, показала: если российская нефть в течение трех-шести месяцев стоит 40-45 долларов за баррель, их экономика начинает задыхаться", - отметил Шапран.

Впрочем, в последние месяцы Россия получила неожиданный бонус извне, который позволил ей временно улучшить финансовое положение.

"Война вокруг Ирана стала для них большой удачей. Они воспользовались этим и, по моим оценкам, получили дополнительно от 10 до 15 миллиардов долларов", - рассказал экономист.

Однако этот эффект уже исчерпывается, а нефтяные котировки вновь возвращаются к низким значениям, повторяя ситуацию начала года.

"Сейчас они пытаются продлить эту ситуацию. Якобы США, Израиль и Иран уже немного снизили напряжение, цены начали падать, и российская нефть также подешевела. В начале июля ее цена составляла примерно 40 долларов за баррель. При этом у них оставался дорогой фрахт. Фактически в начале июля Россия вновь вернулась к тому анабиозному состоянию, в котором находилась в феврале", - пояснил Шапран.

Попытка раскачать мировые цены на нефть

Чтобы не допустить возврата к кризисному состоянию, Кремль прибегает к привычному инструменту - эскалации напряженности в регионах, важных для нефтяного рынка.

"Но теперь она снова пытается раздувать конфликт - и внутри Ирана, и вокруг него. Снова активизировались хуситы, которые традиционно являются сторонниками РФ и финансируются из Москвы. Они начали обстреливать Саудовскую Аравию", - рассказал эксперт.

Цель этих действий, по мнению аналитика, - повлиять на глобальную конъюнктуру рынка, хотя и не так эффективно, как раньше.

"Таким образом Россия через своих партнеров пытается добиться роста мировых цен на нефть. Сейчас это помогает им уже не так сильно, как в марте-апреле. Но зависимость России от цен на нефть, ее бюджета, государственных финансов и общего благосостояния составляет примерно 60-70%", - отметил Шапран.

Индия и санкционное давление как рычаг

Ключевым инструментом влияния на нефтяные доходы Кремля эксперт называет координацию с внешними покупателями сырья.

"Если удастся либо снизить цены на нефть, либо ограничить российский экспорт с помощью санкций и работы с Индией, ситуация для России станет критической. Индия в свое время сократила долю российской нефти примерно на 40% от своего импорта. В феврале такая ситуация уже была, и Трамп, насколько я понимаю, повлиял на это. Но после событий вокруг Ирана индийцы снова начали активнее закупать российскую нефть", - рассказал Шапран.

Относительно продолжительности возможного сопротивления Кремля в условиях жесткого давления оценки экономиста достаточно однозначны.

"Если обрушить российские нефтяные доходы, не думаю, что они продержатся больше трех месяцев. Возможно, сначала не будет беспорядков, но мы увидим переход экономики в состояние 1990-х годов, а затем и еще хуже. Именно динамика цены на российскую нефть является ключом к ответу относительно сроков. Чем хуже ситуацию мы вместе с партнерами создадим для России на нефтяном рынке, тем выше вероятность, что РФ будет более уступчивой на мирных переговорах", - резюмировал Шапран.

Смотрите видео - Интервью Виталия Шапрана Главреду о последствиях ударов по складам в России:

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" атакованы и горят в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

29 июля Силы обороны Украины уничтожили склад Wildberries и атаковали НПЗ в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар, а завод начал экстренно сбрасывать давление в системе.

25 июля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.

В ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург массированно атаковали дроны. Возникли масштабные пожары на двух складах Wildberries. Некоторые секторы складов двойного назначения уничтожены полностью.

В ночь на 23 июля в двух российскийх регионах прогремели взрывы. Под удар, возможно, попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.

В ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставропольский край России атаковали беспилотники. Вспыхнули масштабные пожары на территории логистических центров Wildberries. Кроме того, под удар дронов попал НПЗ.

Другие новости:

О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России нефть Роснефть цены на нефть Виталий Шапран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сегодня была попытка покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского — Зеленский

Сегодня была попытка покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского — Зеленский

15:01Украина
Армия РФ имеет новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

Армия РФ имеет новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

14:45Фронт
Мощные взрывы в Хмельницком: военные сообщили о чрезвычайном происшествии на полигоне

Мощные взрывы в Хмельницком: военные сообщили о чрезвычайном происшествии на полигоне

13:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

Доллар резко обвалился, а евро взлетел вверх: курс валют на 31 июля

Доллар резко обвалился, а евро взлетел вверх: курс валют на 31 июля

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке голубя за 11 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке голубя за 11 с

Последние новости

15:17

Жара до +38 и грозовые ливни: синоптик предупредил, где в Украине изменится погода

15:01

Сегодня была попытка покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского — Зеленский

14:51

Сергей Жадан признался, в каком городе Украины его группа больше не хочет выступать

14:45

Армия РФ имеет новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

14:30

Супруги нашли в старом доме целые пачки денег: где был спрятан тайникВидео

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
13:58

1 августа - Медовый Спас: что можно и нельзя делать на праздник

13:22

Мощные взрывы в Хмельницком: военные сообщили о чрезвычайном происшествии на полигоне

13:15

Стилист призвала молодых мам отказаться от старых джинсов после родов: зачем

13:11

Путин готовит чистку в Крыму: гауляйтера Аксенова заменят - АТЕШ

Реклама
12:56

Экономика выдохнется за полгода: эксперт сказал, что обрушит РоссиюВидео

12:55

Гороскоп на завтра, 1 августа: Львам — успех, Водолеям — неожиданное известие

12:37

Любовницу Путина засняли без макияжа: как она выглядит

12:32

Говорить "поднять тост" — грубая ошибка: как правильно говорить на украинском

12:12

Главные враги Стрельца в любви: астрологи назвали четыре знака зодиака

11:53

СБУ сообщила об ударах по важным объектам в Крыму и РФ - детали

11:08

Змеям — романтика, Быкам — разговор по душам: китайский гороскоп на 1 августа

11:05

Президент озвучил новые потери России и Украины в войне: названы потрясающие цифры

10:57

"Прощаюсь с вами": известная украинская телеведущая ушла с канала ради ВСУВидео

10:55

Зачем поливать томаты йогуртом: неожиданный способ укрепить кусты и повысить урожай

10:48

Август будет совсем другим: какие знаки зодиака оставят проблемы в прошлом

Реклама
10:10

Перец вырастет мясистым и сочным: чем подкормить кусты в августе

09:52

Как сократить принудительную мобилизацию в Украине: "Ахиллес" Федоренко объяснил

09:34

РФ впервые ударила по компании из США: уничтожен завод дронов в Киеве - The Guardian

09:24

Украинцев предупредили о новом подорожании продуктов: что будет с ценами в августе

08:24

Рыба получится нежной, сочной и не прилипнет: что сделать перед жаркой

08:03

Дроны ударили по двум регионам РФ: горят склады Wildberries и НПЗ

07:50

Война расползается по Ближнему Востоку - предупреждение Невзлинамнение

07:00

Трамп внезапно засомневался насчёт лицензии на Patriot для Украины: что случилось

05:11

Почему водители в СССР массово хранили в багажнике линолеум: ответ удивит многих

04:21

Кулинары раскрыли секрет пышного омлета: что добавить к яйцам вместо молока

04:02

"Есть реальная опасность": эксперт объяснил, как Украина могла потерять F-16

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке путешественника за 6 с

03:32

Кому карты Таро сулят богатство и успех: расклад на август 2026

03:02

Как научить ребенка правильно обуваться: небольшая хитрость для родителей

02:03

Сенат США продвинул законопроект Грэмма о санкциях: какие последствия ожидают РФ

01:13

Правильный момент: когда остановить полив арбузов, чтобы не стали водянистымиВидео

00:06

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

30 июля, четверг
23:56

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

23:09

Почему РФ снова начала бить по Украине ракетами из КНДР: в ЦПД раскрыли тревожный сигнал

23:08

Не ковром единственным: дизайнеры назвали вещи, "убивающие" стиль интерьераВидео

Реклама
22:55

"Это недопустимо": в городах Украины начнутся масштабные проверки, причина

22:36

Побег с деньгами и обман: таролог предупредила Козерогов о рисках в августе 2026

22:31

Вселилась Волочкова: пьяная Лорак на видео опозорилась в сетиВидео

22:31

Известный актер выиграл $1 млн в шоу "Кто хочет стать миллионером?"Видео

22:09

Одежда, надетая наизнанку, привлечет беду — как быстро нейтрализовать суеверие

21:58

Главные везунчики августа: кому карты Таро предрекли мощный финансовый взлетВидео

21:48

Когда копать картошку в августе — идеальные дни для сбора урожая по календарю

21:48

Секрет здоровых помидоров до октября: чем обработать кусты перед созреваниемВидео

21:47

57-летняя Дженнифер Энистон в бикини показала подтянутый пресс

21:27

Названы месяцы рождения людей, которых скоро покинет "черная полоса"

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять