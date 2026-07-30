Доллар резко обвалился, а евро взлетел вверх: курс валют на 31 июля

НБУ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 31 июля.

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Курс валют на 31 июля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Каким будет курс доллара 31 июля

Насколько подешевел евро

Какой курс злотого установлен на 31 июля

В пятницу, 31 июля, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар резко полетел вниз, а евро значительно укрепил свои позиции. Злотый также демонстрирует рост по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 31 июля

На пятницу официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,69 гривны за доллар. Таким образом, доллар укрепил свои позиции по отношению к украинской валюте на 18 копеек по сравнению с предыдущим днем.

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Курс евро на 31 июля

Курс евро продемонстрировал значительный рост. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,27 гривни за один евро, то есть гривня ослабила свои позиции на 19 копеек.

Курс злотого на 31 июля

НБУ повысил курс польского злотого к гривне на 31 июля по сравнению с 30 июля на 9 копеек - до 11,89 гривни.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют в начале августа - мнение эксперта

Курс доллара и евро в начале августа, скорее всего, останется близким к уровням, которые наблюдались в июле, если ситуация на мировом рынке топлива не ухудшится. Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По словам банкира, главным фактором для валютного рынка в августе станет стоимость нефтепродуктов, ведь Украина зависит от их импорта. Подорожание топлива может увеличить спрос импортеров на иностранную валюту.

"Именно топливо может стать главным курсовым "нервом" августа. Все будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, безопасности транспортировки энергоносителей через Ормузский пролив и того, насколько быстро страны ОПЕК смогут увеличить добычу", - отметил эксперт.

Лесовой прогнозирует, что с 27 июля по 2 августа курс доллара будет находиться в пределах 44,6–45 грн на межбанке и 44,8–45 грн на наличном рынке. В то же время курс евро ожидается на уровне 50,8–51,5 грн на межбанке и 51–51,5 грн в наличном сегменте.

Курс валют - последние новости Украины

Напомним, в четверг, 30 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар США незначительно подешевел, тогда как евро и польский злотый продемонстрировали символический рост по сравнению с предыдущим днем.

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в ближайшую неделю ожидается затишье для доллара и евро. В прогнозе приведены интервалы 44,5–45 грн для доллара и 50,5–52,5 грн для евро.

Главред ранее писал, что финансист и экономист Сергей Фурса считает, что курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривны в ближайшее время, а именно - в следующем году или в 2028 году.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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