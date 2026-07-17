Курс валют может измениться до конца июля — сколько будут стоить доллар и евро

Банкир Тарас Лесовой прогнозирует длительное "затишье" для доллара и евро.

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Курс валют с 20 по 26 июля / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Резких скачков курса валют 20–26 июля не ожидается

Курс доллара прогнозируется в пределах 44,5–45 грн, евро - 50,5–52,5 грн

Главный риск для курса - война и удары по критической инфраструктуре

Валютный рынок Украины в течение последней декады июля, вероятно, сохранит относительную стабильность. Резких колебаний курса доллара и евро в ближайшую неделю не ожидается, а основные изменения будут происходить в пределах привычных суточных колебаний. Об этом "Главред" рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Каким будет курс доллара и евро 20–26 июля

По прогнозу банкира, валютный рынок продолжит двигаться в сложившихся пределах. Базовый ориентир для доллара составит 44,5–45 гривен за доллар, а для евро - 50,5–52,5 гривен за евро.

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По словам Лесового, курс евро и в дальнейшем будет зависеть не только от ситуации в Украине, но и от мировых валютных тенденций. Ключевым фактором останется соотношение евро к доллару на международных рынках.

"Пока пара евро/доллар будет держаться вблизи 1,14–1,16, существенных оснований для резкого пересмотра курса евро в Украине также не будет", - прогнозирует Лесовой.

Одним из главных признаков стабильности рынка эксперт назвал практически одинаковую динамику межбанковского и наличного сегментов. По его словам, когда банки, обменные пункты и межбанк движутся синхронно, это свидетельствует об отсутствии панического спроса на валюту. Люди и бизнес покупают валюту в обычном режиме, без резких всплесков.

Могут ли меняться цены на валюту в течение недели

Несмотря на общую стабильность, ежедневные колебания курса сохранятся. Доллар и евро могут как немного дорожать, так и дешеветь в зависимости от ситуации на рынке.

В то же время такие изменения не означают смену общего тренда. По словам банкира, краткосрочные колебания курса валюты являются нормальной частью работы рынка и не свидетельствуют о начале нового курсового сценария.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Национальный банк Украины и в дальнейшем будет оставаться главным фактором стабилизации валютного рынка. Регулятор в рамках режима управляемой гибкости курса продолжит использовать валютные интервенции, чтобы уравновешивать спрос и предложение.

Ожидается, что объем таких операций на следующей неделе не превысит 850 млн долларов, что, по оценке эксперта, является приемлемым показателем для экономики в условиях войны.

Основным фактором неопределенности остается война. Среди рисков - возможные удары по энергетической, топливной, логистической и другой критической инфраструктуре.

В то же время эти факторы не обязательно сразу вызовут массовый спрос на валюту. Однако они могут влиять на настроения населения и бизнеса, которые будут принимать финансовые решения в зависимости от новостной ситуации.

"Таким образом, 20–26 июля валютный рынок, скорее всего, сохранит управляемость и относительную предсказуемость. Это можно назвать курсовым затишьем. Но в условиях войны любое затишье является лишь текущим состоянием рынка, которое может меняться", - подчеркнул Лесовой.

Какие колебания валют ожидаются в течение недели

По прогнозу Тараса Лесового, в период с 20 по 26 июля:

курс доллара на межбанке и наличных рынках ожидается в пределах 44,5–45 грн/$;

курс евро - в пределах 50,5–52,5 грн/€;

ежедневные изменения курса на межбанке составят примерно 0,05–0,15 грн;

в банках колебания могут составлять до 0,1–0,2 грн;

в обменных пунктах - до 0,3 грн.

Средние недельные изменения курса, по оценке эксперта, не превысят 1–1,5 % от стартового значения недели.

Когда курс доллара может превысить 45 гривен

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что в июле курс доллара может превысить отметку в 45 гривен. По его словам, на фоне возможного ускорения инфляции Нацбанк имеет возможность провести постепенную девальвацию гривны.

В то же время эксперт отметил, что резкое падение национальной валюты может усилить инфляционное давление. По его мнению, в июле официальный курс может вырасти до 45,5–45,6 грн за доллар и после этого стабилизироваться.

"Ближайший месяц, то есть середина июля, прояснит ситуацию с курсом. По моей оценке, официальный курс в июле достигнет 45,5–45,6 грн за доллар и остановится", - предположил он.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу, 17 июля, Национальный банк Украины установил новые официальные курсы валют. Курс доллара установлен на уровне 44,61 грн/долл., а евро вырос до 51,16 грн/евро.

Эксперты прогнозируют нестабильность на валютном рынке Украины во второй половине 2026 года. По словам Сергея Мамедова, курс доллара может вырасти до 46,5 грн.

В то же время экономист Сергей Фурса отметил, что во время войны валютный рынок в значительной степени зависит от решений и регулирования Нацбанка.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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