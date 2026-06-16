Курс доллара приблизится к 46 гривням: когда валюта рекордно подорожает

Пендзин считает, что во второй половине года инфляция в Украине ускорится.

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Что будет с курсом доллара в июле / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное из заявления эксперта:

НБУ продолжит медленную девальвацию гривни

Спрос на валюту превышает предложение на 10–15%

В июле курс может вырасти до 45,5–45,6 грн/доллар

Сейчас гривня заметно подешевела из-за курсовой политики НБУ, и этот тренд сохранится. Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН.ua.

"В своих предыдущих прогнозах я не исключал, что Нацбанк продолжит медленно девальвировать гривню, создавая "запас прочности" курса на осень для сдерживания инфляции", — подчеркнул он. видео дня

По его словам, девальвация гривни объясняется действием рыночных факторов. В частности, в июне спрос на валюту со стороны бизнеса и населения вырос и превысил предложение примерно на 10–15%.

"Это требует от НБУ увеличения еженедельных продаж валюты на межбанковском рынке для сглаживания колебаний. Нацбанк одновременно должен контролировать инфляцию и постепенно двигать курс гривни в сторону показателей, заложенных в государственном бюджете (45,6 грн/доллар)", — говорит эксперт.

Пендзин считает, что во второй половине года инфляция ускорится, поэтому у НБУ сейчас есть окно возможностей, чтобы девальвировать гривню.

"Если это делать одновременно с ростом цен, то инфляция может значительно превысить ожидаемые 10% за год. Ближайший месяц, то есть середина июля, прояснит ситуацию с курсом. По моим оценкам, официальный курс в июле достигнет 45,5–45,6 грн/доллар и остановится", — подчеркнул он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Возможен ли резкий обвал гривни

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что, несмотря на войну и экономические вызовы, оснований для резкого обвала гривни до конца 2026 года пока нет.

По его словам, сейчас национальная валюта удерживается в пределах прогнозного курса.

"Гипотетически негативный сценарий мог бы возникнуть в случае очень серьезного ухудшения ситуации на фронте. Но на фронте, как мы видим, фактически произошел перелом в пользу Украины. Поэтому я не вижу чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств, которые могли бы существенно подорвать курс гривни", — подчеркнул он.

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, на вторник, 16 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,8177 грн/долл., а евро — на уровне 52,04 грн/евро.

Аналитик Алексей Козырев говорил, что возвращение курса доллара к уровням 43−43,50 гривен сейчас маловероятно. Наиболее вероятный сценарий по курсу доллара на межбанке в ближайшее время — коридор от 44,20 до 45,30 гривен.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявлял, что не исключено, что к концу 2026 года американская валюта подорожает до 47 грн/долл.

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О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин — экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

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