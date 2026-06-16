Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Курс доллара приблизится к 46 гривням: когда валюта рекордно подорожает

Мария Николишин
16 июня 2026, 10:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Пендзин считает, что во второй половине года инфляция в Украине ускорится.
Курс доллара приблизится к 46 гривням: когда валюта рекордно подорожает
Что будет с курсом доллара в июле / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное из заявления эксперта:

  • НБУ продолжит медленную девальвацию гривни
  • Спрос на валюту превышает предложение на 10–15%
  • В июле курс может вырасти до 45,5–45,6 грн/доллар

Сейчас гривня заметно подешевела из-за курсовой политики НБУ, и этот тренд сохранится. Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН.ua.

"В своих предыдущих прогнозах я не исключал, что Нацбанк продолжит медленно девальвировать гривню, создавая "запас прочности" курса на осень для сдерживания инфляции", — подчеркнул он.

видео дня

По его словам, девальвация гривни объясняется действием рыночных факторов. В частности, в июне спрос на валюту со стороны бизнеса и населения вырос и превысил предложение примерно на 10–15%.

"Это требует от НБУ увеличения еженедельных продаж валюты на межбанковском рынке для сглаживания колебаний. Нацбанк одновременно должен контролировать инфляцию и постепенно двигать курс гривни в сторону показателей, заложенных в государственном бюджете (45,6 грн/доллар)", — говорит эксперт.

Пендзин считает, что во второй половине года инфляция ускорится, поэтому у НБУ сейчас есть окно возможностей, чтобы девальвировать гривню.

"Если это делать одновременно с ростом цен, то инфляция может значительно превысить ожидаемые 10% за год. Ближайший месяц, то есть середина июля, прояснит ситуацию с курсом. По моим оценкам, официальный курс в июле достигнет 45,5–45,6 грн/доллар и остановится", — подчеркнул он.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Возможен ли резкий обвал гривни

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что, несмотря на войну и экономические вызовы, оснований для резкого обвала гривни до конца 2026 года пока нет.

По его словам, сейчас национальная валюта удерживается в пределах прогнозного курса.

"Гипотетически негативный сценарий мог бы возникнуть в случае очень серьезного ухудшения ситуации на фронте. Но на фронте, как мы видим, фактически произошел перелом в пользу Украины. Поэтому я не вижу чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств, которые могли бы существенно подорвать курс гривни", — подчеркнул он.

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, на вторник, 16 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,8177 грн/долл., а евро — на уровне 52,04 грн/евро.

Аналитик Алексей Козырев говорил, что возвращение курса доллара к уровням 43−43,50 гривен сейчас маловероятно. Наиболее вероятный сценарий по курсу доллара на межбанке в ближайшее время — коридор от 44,20 до 45,30 гривен.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявлял, что не исключено, что к концу 2026 года американская валюта подорожает до 47 грн/долл.

Читайте также:

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин — экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
доллар курс валют курс гривны курс доллара
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ Москвы

Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ Москвы

10:20Война
В небе - десятки БПЛА: дроны атакуют Москву, горит крупнейший НПЗ

В небе - десятки БПЛА: дроны атакуют Москву, горит крупнейший НПЗ

08:57Война
Горят жилые дома: РФ нанесла удар по Балаклее, среди раненых — дети

Горят жилые дома: РФ нанесла удар по Балаклее, среди раненых — дети

08:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

Китайский гороскоп на завтра, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

Китайский гороскоп на завтра, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Последние новости

10:30

Лобода избавилась от роскошного особняка в РФ — что ждет певицу дальше

10:20

Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ МосквыВидео

10:19

Курс доллара приблизится к 46 гривням: когда валюта рекордно подорожает

09:52

Гороскоп на завтра, 17 июня: Овнам — препятствия, Стрельцам — радостные новости

09:21

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Доллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – НовакДоллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – Новак
08:57

В небе - десятки БПЛА: дроны атакуют Москву, горит крупнейший НПЗФотоВидео

08:23

Горят жилые дома: РФ нанесла удар по Балаклее, среди раненых — детиФото

08:10

"Маньяка выпускают прогуляться по Кремлю": Эйдман жестко потролил Кремль после удара по Киевумнение

08:03

О чем на самом деле договорились США и Иран: Андрусив рассказал о проблемемнение

Реклама
07:51

На Кубани горит нефтебаза: дроны подожгли топливный узел "Лукойла"

07:05

Британия и Украина заключили ядерное соглашение: о чем идет речь

06:00

Разорвали все связи: Мартыновская получила новый удар после скандала

05:16

Кому Таро сулят интриги и обман, а кому - успех и переезд: прогноз до конца июня 2026

04:45

Дело не только в годах: ученые раскрыли неожиданную причину появления седины

04:22

Даже застарелый нагар исчезнет без следа: как быстро отмыть решетки плиты

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

03:34

Рождены, чтобы побеждать: какие три знака зодиака созданы для большого успеха

03:01

Обладают особой аурой: какие даты рождения притягивают и успокаивают

02:32

Запах из кошачьего лотка исчезнет: названы пять простых, но эффективных способовВидео

02:05

Суперкомпьютер предсказал победителя: кто выиграет ЧМ-2026

Реклама
01:45

"Рекордный курс доллара": раскрыта главная причина ослабления гривны

00:08

РФ планировала сжечь Лавру: неожиданные детали массированного удара по Киеву

15 июня, понедельник
23:58

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

23:17

Как за минуту сохранить спелые бананы: о простом трюке знают единицыВидео

22:57

Лукашенко извинился перед Зеленским и заговорил о войне против Украины – что сказал

22:21

США сосредоточились на Украине: важное заявление Трампа о прекращении войныВидео

22:04

Часть Днепра останется без света на длительное время - адреса и время отключения

21:57

Почему женщине нельзя носить вещи мужа: скрытая угроза для брака

21:27

ЮНЕСКО опозорилось реакцией на удар России по Лавре - в МИД сделали резкое заявление

21:14

Происхождение выражения "наелся белены": что оно на самом деле означает

21:11

"Не удается зачистить противника": генерал ВСУ об опасности для крупного города

21:09

Удар по Лавре имел скрытую цель: историк раскрыл реальный замысел КремляВидео

21:08

Перец останавливает рост: садовник назвал подкормку, которая вернет его к жизниВидео

20:55

"Весь мир меня ненавидит": Седокова пожаловалась на хейт после смерти экс-мужа

20:08

В Германии увидели возможность завершения войны: названы сроки и условие

19:49

Новолуние откроет путь к успеху: четыре знака зодиака ждут судьбоносные перемены

19:45

В Украине изменят подход к мобилизации: кого коснется в первую очередь и когда

19:30

Большая луковица: чем срочно подкормить грядки в июне

19:10

Как Украина ответит за Лавру: Ягун – об ударах по Мосфильму и собору Василия Блаженногомнение

19:06

Во Львове зафиксировали необычную аномалию – что удалось снять на видеоВидео

Реклама
18:58

"Очень тяжело": Елена Тополя призналась, что предшествовало ее разводу

18:54

ФРГ готова бить по Калининграду и Петербургу: в ВВС Германии назвали условие

18:30

Как еще можно назвать Людмилу на украинском языке: не только Люда

18:20

Макароны получатся в разы вкуснее: простой секрет идеальной пастыВидео

18:14

Украина сделала ещё один шаг к ЕС: в Брюсселе объявили об историческом решении

17:59

Россия атаковала Украину новым типом ракет: может ли ПВО их сбить и в чем угроза

17:55

Сердечный приступ: умерла 35-летняя звезда турецких сериалов

17:52

До 460 тысяч в месяц: Кабмин утвердил новые выплаты военнослужащим

17:33

Кондиционер не нужен: как бесплатно охладить квартиру в жару

17:10

Львовский блогер бросил зажигалку в подростков: полиция расследует инцидент

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять