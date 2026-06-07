Курс доллара перевалит за 50 гривен: когда возможно подорожание валюты

Ситуация будет напрямую зависеть от внешней финансовой поддержки.

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Каким будет курс доллара до конца года / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления экономиста:

До конца года доллар может подорожать до 47 грн

Гривню ослабляют внешние и внутренние риски

При неблагоприятном сценарии курс превысит 50 грн

Сейчас официальный курс доллара демонстрирует стремительный рост. Не исключено, что к концу 2026 года американская валюта подорожает до 47 грн/долл. Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE.

Он напомнил, что в начале 2026 года курс доллара находился на уровне 42,18 грн/долл., а в государственный бюджет заложили среднегодовой курс 45,70 грн/долл.

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По его словам, нынешняя девальвация гривни является результатом действий Национального банка, который считается ключевым продавцом валюты на межбанковском рынке.

В частности, регулятору приходится "подталкивать" курс доллара в условиях растущих макрофинансовых, энергетических, экспортных, топливных и ценовых рисков.

"В условиях глобальной неопределенности доллар укрепляется на мировых рынках. Очень многие валюты девальвируют по отношению к доллару. И держать железобетонную гривню будет вершиной бессмыслицы. Это правильная политика во время войны, если есть достаточные валютные резервы", — отметил экономист.

По его мнению, курс доллара может вырасти до 47 грн/долл. к концу текущего года, учитывая обновленный прогноз инфляции, который НБУ скорректировал в сторону увеличения — до 9,7%.

Однако аналитик добавил, что ситуация будет напрямую зависеть от внешней финансовой поддержки, в частности от объемов траншей и регулярности поступлений.

Кущ считает, что в случае задержек, сокращения запланированных объемов или вообще отмены помощи девальвация гривни может ускориться. Тогда курс достигнет 50 грн/долл. и даже превысит эту психологическую отметку.

Каким будет курс валют в течение недели

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой говорил, что первая половина июня на валютном рынке пройдет без очевидных предпосылок для резкого роста курса.

По его прогнозу, ожидаемый коридор для доллара с 8 по 14 июня составит 44,2-44,7 грн/долл. В то же время евро может двигаться более заметно, но также в прогнозируемых пределах — 51-52,5 грн/евро.

"Гражданам стоит готовиться скорее к обычным ежедневным изменениям курса, чем к его стремительному пересмотру", — подчеркнул он.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, НБУ установил новый официальный курс доллара на 8 июня на уровне 44,35 грн за доллар, что свидетельствует о незначительном укреплении гривни.

Банкир говорил, что официальные курсы доллара и евро в июне останутся относительно стабильными благодаря политике Нацбанка, которая сглаживает колебания на валютном рынке.

В то же время Ярослав Романчук, президент Международного института свободы, прогнозирует, что курс доллара может вырасти до 55-60 гривен за доллар уже в 2026 году.

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О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ — финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в Аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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