Цены падают на глазах: стоимость популярного овоща приятно удивляет

Аналитики отмечают, что всего за неделю цены упали на 17%.

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Цены на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

На рынке стремительно снизились цены на огурцы

Снижение цен связано с сезонным фактором

Предложение овощей от местных хозяйств также выросло

В Украине начали стремительно снижаться цены на тепличные огурцы. Причиной снижения цен стал так называемый сезонный фактор, когда на рынке начало расти предложение овощей из местных хозяйств. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Сейчас тепличные огурцы продаются по цене 35–65 грн/кг, что в среднем на 17% дешевле, чем неделей ранее.

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Аналитики добавляют, что причиной снижения цен также является довольно значительное предложение огурцов из летних теплиц хозяйств южного региона, которые поступают в продажу в среднем по 25 грн/кг.

"Несмотря на очередное снижение цен, на сегодняшний день украинские комбинаты отгружают огурцы в среднем на 17% дороже, чем в начале июня 2025 года", — отметили в EastFruit.

Что будет влиять на стоимость продуктов в Украине

Председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что в июне цены на продукты в Украине будут формироваться под влиянием сразу нескольких факторов — от сезонного увеличения предложения овощей нового урожая до стоимости топлива и логистики.

"Во время войны это предложение в значительной степени зависит от логистики — то есть от того, насколько торговые организации, прежде всего сети супермаркетов, смогут обеспечивать поставки продуктов как отечественного производства, так и импортных товаров. Именно от совокупного предложения на рынке и будет формироваться конечная цена на каждый конкретный продукт", — пояснил он.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты — последние новости

Как сообщал Главред, цены на клубнику в июне упали примерно на 14% из-за увеличения предложения с хозяйств западных областей и сдержанного спроса покупателей. Несмотря на это, ягода оставалась на 32% дороже, чем в этот же период прошлого года.

В Украине также дешевеет капуста нового урожая под давлением роста предложения от местных фермеров и стабилизации погодных условий, что позволило нарастить объемы поставок. Цены на капусту сейчас примерно на 16% ниже, чем в начале июня 2025 года.

Кроме того, в Украине отмечается подорожание лука, в частности цены на синий лук достигли почти 50 гривен за килограмм из-за дефицита и продления сезона сбора.

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Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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