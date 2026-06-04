Цены внезапно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

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- В Украине дорожает лук
- Цены на синий лук выросли почти до 50 гривен за килограмм
В украинских супермаркетах за первые дни июня заметно изменились цены на лук. Два его вида подорожали на несколько гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.
Среднемесячная цена на репчатый лук в мае текущего года составляла 12,34 гривны за килограмм. А уже сегодня, 4 июня, в магазинах его продают в среднем по 14,93 гривны.
Похожая ситуация с синим луком. В прошлом месяце супермаркеты продавали его по 31,55 гривны за килограмм. Сегодня же покупателям придется заплатить почти 50 гривен, а именно 46,99 гривны.
Отметим, что цены на лук обоих сортов растут уже 4 месяца подряд. С февраля лук подорожал почти вдвое.
Какие продукты ощутимо подешевеют летом — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам экономиста Олега Пендзина, лето традиционно приносит дефляцию на сезонные продукты, поэтому цены на сезонные овощи будут снижаться.
Подешевеют также молоко и мясо, ведь животные переходят на выпас, а кормовая база становится дешевле. При этом важно, что скорость подешевения овощей зависит исключительно от погоды. Если лето будет теплым с дождями, предложение вырастет быстрее, а цены упадут уже в июне.
Цены на продукты в Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что на украинском рынке продолжают расти цены на прошлогоднюю морковь из-за сезонного истощения запасов качественной продукции в хозяйствах.
Ранее сообщалось, что в Украине снижаются цены на капусту нового урожая. Рынок находится под давлением сезонного увеличения предложения от местных производителей.
Накануне украинка решила провести эксперимент и сравнить цены на продукты в Украине и Германии. Некоторые украинские товары оказались дороже, чем за рубежом.
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Об источнике: Минфин
Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
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