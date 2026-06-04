Цены внезапно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

В магазинах в очередной раз пересмотрели цены на этот популярный овощ.

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В Украине пересмотрели цены на лук / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Украине дорожает лук

Цены на синий лук выросли почти до 50 гривен за килограмм

В украинских супермаркетах за первые дни июня заметно изменились цены на лук. Два его вида подорожали на несколько гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.

Среднемесячная цена на репчатый лук в мае текущего года составляла 12,34 гривны за килограмм. А уже сегодня, 4 июня, в магазинах его продают в среднем по 14,93 гривны.

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Похожая ситуация с синим луком. В прошлом месяце супермаркеты продавали его по 31,55 гривны за килограмм. Сегодня же покупателям придется заплатить почти 50 гривен, а именно 46,99 гривны.

Отметим, что цены на лук обоих сортов растут уже 4 месяца подряд. С февраля лук подорожал почти вдвое.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какие продукты ощутимо подешевеют летом — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам экономиста Олега Пендзина, лето традиционно приносит дефляцию на сезонные продукты, поэтому цены на сезонные овощи будут снижаться.

Подешевеют также молоко и мясо, ведь животные переходят на выпас, а кормовая база становится дешевле. При этом важно, что скорость подешевения овощей зависит исключительно от погоды. Если лето будет теплым с дождями, предложение вырастет быстрее, а цены упадут уже в июне.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что на украинском рынке продолжают расти цены на прошлогоднюю морковь из-за сезонного истощения запасов качественной продукции в хозяйствах.

Ранее сообщалось, что в Украине снижаются цены на капусту нового урожая. Рынок находится под давлением сезонного увеличения предложения от местных производителей.

Накануне украинка решила провести эксперимент и сравнить цены на продукты в Украине и Германии. Некоторые украинские товары оказались дороже, чем за рубежом.

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Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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