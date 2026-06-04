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Средняя зарплата на Тернопольщине резко упала: где сейчас платят больше всего

Мария Николишин
4 июня 2026, 12:34
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В апреле средняя зарплата сократилась на 4,4%.
Средняя зарплата на Тернопольщине резко упала: где сейчас платят больше всего
Какая средняя зарплата в Тернополе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Средняя зарплата в Тернопольской области снизилась до 22 490 грн
  • Самые высокие зарплаты — в финансовой и страховой сфере
  • Средний заработок составляет 73,7% от уровня по Украине

В апреле 2026 года средняя заработная плата в Тернопольской области уменьшилась на 4,4% по сравнению с мартом и составила 22 490 гривен. Соответствующие данные обнародовало Главное управление статистики в Тернопольской области, сообщили в обладминистрации.

"В апреле 2026 года средняя заработная плата штатных работников в Тернопольской области составляла 22 490 грн, что на 4,4% меньше, чем в предыдущем месяце, и составляет 73,7% соответствующего показателя по Украине (30 515 грн)", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в сфере финансовой и страховой деятельности — 43 284 грн. В то же время самый низкий уровень — в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха — 11 457 грн.

Кроме того, задолженность по выплате заработной платы на предприятиях области по состоянию на 1 мая 2026 года составляла 24,8 млн грн.

"Среднесписочная численность штатных работников на предприятиях области в апреле 2026 года составила 123 214 человек, что на 0,3% меньше по сравнению с мартом", — добавили в ОВА.

Средняя зарплата на Тернопольщине резко упала: где сейчас платят больше всего
Зарплаты в Тернополе / фото: facebook.com/oda.te.gov.ua

Кому поднимут зарплату в 2026 году

Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова ранее заявляла, что зарплаты воспитателей в детских садах в 2026 году должны существенно вырасти.

По ее словам, сегодня средняя оплата труда воспитателя составляет около 8 тысяч гривен, что не соответствует уровню ответственности и нагрузки.

"Повышение зарплат воспитателям будет финансироваться за счет местных бюджетов", — подчеркнула она.

Зарплаты в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в Житомирской области средняя зарплата в апреле 2026 года выросла до 24 162 грн, превышая минимальную в регионе почти втрое. Самые высокие доходы сохраняются в финансовой сфере и ИТ.

В Черкасской области средняя зарплата в апреле достигла 25 334 грн, что на 6,8% больше показателя марта. Традиционно самые высокие зарплаты в сферах информации, телекоммуникаций и финансов, в то же время в творческой и административной сферах зарплаты остаются самыми низкими.

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Об источнике: Тернопольская ОГА (ОВА)

Тернопольская областная государственная администрация — местный орган исполнительной власти в Тернопольской области, действующий на основе Закона Украины "О местных государственных администрациях" и Типового регламента и руководствующийся Конституцией Украины, законами Украины, указов Президента Украины, распоряжений КМ Украины, распоряжений и поручений председателя ОГА, пишет Википедия.

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