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Тарифы на воду в Киеве могут вырасти втрое: сколько будет стоить куб

Анна Ярославская
21 июля 2026, 09:26
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В столице планируют пересмотреть стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения из-за роста расходов на электроэнергию и ремонты сетей.
Тариф на воду
Вода в Киеве подорожает до 88 гривен за кубометр / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Коротко:

  • Тариф на воду в Киеве может вырасти на 58,52 грн
  • Общий тариф повысится до 88,90 грн
  • "Киевводоканал" объяснил причины повышения тарифов на воду

В Киеве планируется пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения, и в случае принятия решения общий тариф может вырасти более чем на 50 гривен. Об этом сообщили в Киевводоканале в ответ на запрос РБК-Украина.

Киевводоканал уже предоставил столичным властям расчёты новых тарифов. Согласно предложению предприятия, водоснабжение будет стоить 50,69 гривни за 1 куб. м вместо нынешних 16,16 грн, а водоотвод обойдётся в 38,21 гривни за 1 куб. м вместо 14,22 грн.

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Если городские власти утвердят эти предложения, в целом тарифы на воду в столице вырастут на 58,52 гривни за один кубический метр - до 88,90 грн.

Почему возникла необходимость повышения тарифов на воду

В Киевводоканал объясняют, что пересмотр тарифа до экономически обоснованного уровня является вынужденным шагом, а не самоцелью.

"Его цель - не повышение платежей как таковое, а обеспечение стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения столицы в условиях войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры", - говорится в ответе на запрос.

Необходимость увеличения цен на предприятии объясняют сразу несколькими факторами. В частности, расходы на электроэнергию, составляющие львиную долю тарифа, выросли втрое по сравнению с 2022 годом, а стоимость горюче-смазочных материалов увеличилась более чем в два раза. Цены на отдельные реагенты для очистки воды повысились почти втрое, тогда как из-за значительного износа сетей и атак РФ существенно возросли расходы на запчасти и проведение ремонтных работ.

Дополнительным фактором стало и повышение уровня минимальной и средней зарплаты работников предприятия.

Для повышения тарифов на комуналку в Украине нужна политическая воля

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко заявил, что предпосылки для постепенного повышения цен на коммунальные услуги уже есть. Но это вопрос политической готовности правительства.

"Фактически существующий тариф для населения является убыточным, поэтому думаю, что под влиянием Международного валютного фонда, Европейского Союза уже возникла ситуация, назрела такая ситуация, чтобы действительно постепенно повышать тариф для населения", - подчеркнул он.

Тарифы на воду в Украине - новости

Как писал Главред, в Тернополе планируют существенно повысить стоимость водоснабжения и водоотведения. Предварительно тариф планировали установить на уровне 98,59 гривни за один кубический метр. Однако в настоящее время рабочая группа, созданная по инициативе горсовета, ищет пути снижения финансовой нагрузки на потребителей.

В Житомире в ближайшее время могут вырасти тарифы на водоснабжение и водоотведение. КП "Житомирводоканал" уже начало активную информационную кампанию, объясняя горожанам неизбежность такого шага, а в городском совете официально подтвердили, что процесс подготовки новых расчетов уже запущен.

В Ровно также могут изменить тариф на воду. Главная причина - действующие тарифы не менялись с начала 2022 года, из-за чего предприятие ежемесячно несет убытки в миллионном размере.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что коммунальные тарифы в Украине продолжают расти даже в условиях войны. По его словам, в частности, Министерство экономики рассматривает возможность ежегодного повышения тарифов на электроэнергию на 25% в 2026–2028 годах.

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О персоне: Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

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