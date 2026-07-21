Как сказать на украинском "мне по барабану" - меткие, но малоизвестные фразы

Актриса-дублерша назвала ряд украинских эквивалентов фразы "мне по барабану".

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"Мне по барабану" на украинском / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "мне по барабану"

Какие есть украинские эквиваленты выражения о безразличии

Украинский язык имеет множество точных выражений, которые помогают передать равнодушие или отсутствие интереса к определенной ситуации. Вместо распространенного русизма "мне по барабану" можно использовать немало колоритных украинских эквивалентов.

Главред узнал, как сказать на украинском "мне по барабану".

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Как сказать на украинском "мне по барабану"

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем видео в TikTok назвала украинские эквиваленты распространенной фразы "мне все равно". Лингвист собрала сразу несколько вариантов - от разговорных до более литературных.

Она объяснила, что у русскоязычного выражения есть немало естественных украинских аналогов, которые передают значение безразличия или отсутствия интереса. Среди вариантов, предложенных лингвисткой:

а мне по цимбалам;

а мне до бубна;

а мне до рожна;

а мне до задницы.

Смотрите видео о том, как правильно сказать на украинском "мне по барабану":

Как можно более спокойно сказать "мне по барабану"

Помимо разговорных форм, лингвистка предложила и более спокойные, нейтральные синонимы - для ситуаций, где грубая лексика не подходит. Эти варианты легче вписать в формальное или повседневное общение без потери смысла фразы.

"Или ещё можно сказать: мне байдуже, мне однаковісінько, мне до лампы, мне до лампады", - добавила актриса дубляжа.

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О персоне: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая - украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания - её голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

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