Россия меняет тактику и усиливает баллистические удары по Киеву.

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"Война мостов" объявлена: зачем Путин применил новую тактику ракетных ударов по Киеву / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему Россия усилила ракетные удары по Киеву

Как меняется тактика ракетных атак России

Почему Путин спешит нанести удары по Киеву до 20 сентября

Россия усилила ракетно-дроновые удары по Киеву, перейдя от единичных массированных налетов к частым баллистическим атакам небольшими партиями ракет. В ночь на 19 июля противник нанес один из самых масштабных ударов баллистическими ракетами по столице с начала полномасштабного вторжения, в результате которого погибли мирные жители и десятки людей получили ранения. Военные эксперты предупреждают, что дальнейшая интенсивность обстрелов будет зависеть от ресурсных возможностей РФ и приближения избирательного цикла в России.

Главред выяснил, почему Россия усилила ракетные удары по Киеву и какую тактику применяет против украинской противовоздушной обороны.

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Почему реактивные дроны затрудняют работу противовоздушной обороны Украины

Ситуация в небе над Украиной осложняется из-за появления новых типов вооружения в арсенале агрессора. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что доля реактивных беспилотников в составе российских атак постоянно растет, а к привычным "Шахедам" добавились баражирующие боеприпасы "Бандероль" - гибрид дрона с ракетой. По его словам, такая скорость целей требует от Сил обороны значительно более быстрой реакции и применения соответствующих средств поражения.

"Доля реактивных БПЛА постоянно растет. Мы видим, что враг все чаще использует реактивные беспилотники на различных направлениях. Конечно, это в определенной степени усложняет работу противовоздушной обороны, потому что реагировать на реактивные беспилотники, которые летят значительно быстрее, нужно тоже быстрее и использовать соответствующие средства", - отметил Юрий Игнат.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Что известно о баражирующем боеприпасе "Бандероль"

Отдельно представитель Воздушных сил объяснил особенности нового средства поражения, которое Россия начала активно использовать во время комбинированных атак. По его словам, хотя "Бандероль" называют по-разному - от гибрида дрона с ракетой до баражирующего боеприпаса, - для украинской ПВО это прежде всего еще одна воздушная цель, которая имеет свои характерные параметры.

"Все сложно уничтожать. Но благодаря опыту наших военных и тому вооружению, которым мы располагаем, все это сбивается. Нам нужно больше систем и больше ракет, чтобы перехватывать больше целей. "Бандероль" - это обычная цель для противовоздушной обороны, ведь она имеет схожие параметры полёта с крылатой ракетой", - подчеркнул Игнат.

Он пояснил, что чаще всего такие боеприпасы запускаются российскими беспилотниками "Орион", которые патрулируют акваторию Черного моря. Именно поэтому под особой угрозой нередко оказываются Николаевская и Одесская области. В то же время украинские военные не исключают, что Россия может интегрировать "Бандероли" и на другие типы летательных аппаратов.

По словам Игната, скорость полёта такого средства составляет примерно 600 километров в час. Из-за этого его уже невозможно эффективно перехватывать дронами-перехватчиками, зато основная нагрузка ложится именно на зенитные ракетные комплексы и авиацию.

Ракета Бандероль / Инфографика: Главред

Почему Россия увеличивает количество баллистических ударов

Особое внимание Юрий Игнат уделил резкому увеличению использования баллистических ракет. По его словам, периодичность массированных атак напрямую зависит от задач, которые Кремль ставит перед российскими войсками. Именно поэтому в последние недели Украина наблюдает почти непрерывную серию комбинированных ударов по столице.

"За последние 35 дней мы фактически пережили четыре крупных массированных удара именно по Киеву с применением баллистических ракет. Поэтому я просил журналистов не гоняться за сенсациями о "крупнейшей атаке", ведь противник регулярно осуществляет масштабные обстрелы", - подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил пояснил, что к баллистическим средствам поражения относятся не только ракеты "Искандер-М". Россия активно использует также ракеты комплексов С-300 и С-400 в режиме ударов по наземным целям, а также гиперзвуковые "Цирконы". Все эти ракеты могут перехватываться фактически только системами Patriot.

"Циркон" / Инфографика Главред

Каждый случай применения такого вооружения тщательно анализируется украинскими специалистами. Изучение обломков показывает, что значительная часть ракет была изготовлена буквально за несколько недель или месяцев до их использования. Это свидетельствует о почти непрерывном производстве и быстрой доставке боеприпасов непосредственно на стартовые позиции.

"Лучший способ уменьшить количество этих ударов - наносить удары по российским предприятиям, производящим ракеты, их компоненты и комплектующие. Ведь одна ракета - это продукция десятков или даже сотен предприятий. Именно поэтому украинские удары на большие расстояния имеют чрезвычайно важное значение", - подчеркнул Игнат.

Сколько ракет и дронов выпустила Россия по Киеву в ночь на 19 июля

Аналитики американского Института изучения войны обратили внимание, что российские воздушные атаки последних недель существенно отличаются от тех, которые применялись ранее. Кремль всё чаще концентрирует удары на большом количестве баллистических ракет, сокращая долю ударных беспилотников во время отдельных массированных налетов. По мнению экспертов, такое изменение связано с желанием использовать наиболее сложные для перехвата средства поражения именно тогда, когда Украина сталкивается с дефицитом ракет для комплексов Patriot.

"В последние недели российские войска все чаще запускают большие серии баллистических ракет в сопровождении небольшого количества беспилотников, пользуясь глобальным дефицитом перехватных ракет Patriot", - отметили аналитики ISW.

В Институте напомнили, что во время одной из самых масштабных атак российские войска выпустили по Украине десятки ракет различных типов. В ударе были задействованы баллистические ракеты "Искандер-М", ракеты С-400, гиперзвуковые "Цирконы", противокорабельные "Ониксы", управляемые ракеты Х-59/69, а также более сотни ударных беспилотников "Шахед", "Гербера", "Италмас", баражующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-приманки "Пародия". Несмотря на значительное количество успешных перехватов, часть ракет и дронов всё же достигла своих целей, а обломки упали на десятки объектов.

Особое внимание ISW уделяет темпам расходования российских запасов. По оценкам аналитиков, только за июль Россия выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем способна изготовить в течение одного месяца. Это может свидетельствовать об использовании ранее накопленных резервов, которые Кремль решил задействовать именно сейчас для достижения максимального эффекта.

"Россия использует свои запасы, чтобы продолжать увеличивать количество баллистических ракет, которые она запускает против Украины, поскольку эти ракеты имеют более высокий процент попадания, чем беспилотники и крылатые ракеты", - подчеркнули аналитики ISW.

"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Как Россия выбирает цели для ракетных ударов по Киеву

Военный специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, новый советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов после анализа последних ударов по Киеву обратил внимание, что противник сознательно выбирает промышленные предприятия в качестве одной из главных категорий целей. При этом далеко не каждый удар означает, что на территории предприятия действительно ведётся крупное военное производство.

"На этот раз Россия наносила удары по предприятиям Киева, известным ещё со времён СССР. Куда именно попали ракеты, я не могу сказать, хотя они и сами увидят всё со своих разведывательных спутников", - отметил Бескрестнов.

По его словам, необходимо понимать несколько важных моментов. Прежде всего, критически важные оборонные производства давно работают под землей или имеют многоуровневую защиту, поэтому прямой удар по ним не дает ожидаемого результата. В то же время крупные заводские территории сегодня в основном сдаются в аренду десяткам частных компаний. В небольшом арендованном помещении могут изготавливаться комплектующие для FPV-дронов, антенны для систем РЭБ или другие элементы военного назначения, причем администрация самого предприятия может даже не знать о деятельности отдельных арендаторов.

Бескрестнов также объясняет, что нередко причиной удара становится утечка информации. Данные о работе небольшого производства могут попасть к российским спецслужбам через агентуру или по неосторожности самих людей. После этого враг атакует уже не конкретный цех, а всю территорию предприятия.

"Нужно понимать, что агентура врага работает, и нам необходимо быть очень осторожными и не допускать ошибок", - подчеркнул эксперт.

В то же время он назвал ещё две возможные причины выбора целей. Во-первых, отдельные территории заводов могут использоваться в качестве временных складов для имущества или оборудования, которое не должно там находиться. Во-вторых, даже если предприятие уже давно ничего не производит, сам факт удара по крупному объекту в Киеве позволяет России усиливать психологическое давление на жителей столицы.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Почему Россия сократила количество ударов по украинским АЗС

Пока одни объекты остаются приоритетом для обстрелов, другие постепенно выпадают из поля зрения врага. Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливному рынку Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН рассказал, что атаки на автозаправочные станции утратили актуальность, поскольку топливный бизнес слишком быстро возобновляет работу после ударов.

"Атаки россиян по АЗС уменьшились, потому что нет никакого смысла по ним бить. Бизнес очень быстро возвращается к работе. Поэтому я надеюсь, что эти удары по АЗС уже остались в прошлом", - сказал Дмитрий Леушкин.

В то же время эксперт подчеркнул, что риск обстрелов заправок сохраняется в прифронтовых регионах, а сама тенденция к сокращению атак вряд ли изменится в ближайшее время. По словам Леушкина, враг пришел к выводу о неэффективности такого подхода после наблюдения за реакцией отрасли.

"Они пытались наносить удары по АЗС по 5–10 раз в день. А сейчас… в течение последней недели удары, конечно, были, но не в большом количестве. Бизнес ответил тем, что быстро всё восстанавливает. Россияне, видимо, поняли, что это не та тактика, которая может сработать", - добавил эксперт по топливу.

Какую новую тактику максимальной нагрузки применяет Россия против ПВО

Французское издание Le Monde пришло к выводу, что последние массированные атаки демонстрируют кардинальное изменение российской воздушной кампании. Если раньше основной целью было как можно дольше удерживать Украину в состоянии воздушной тревоги, запуская дроны волнами в течение многих часов, то сейчас Кремль всё чаще комбинирует быстрые реактивные беспилотники и баллистические ракеты, создавая пиковую нагрузку на систему ПВО.

"Основной акцент теперь сделан на тактике максимальной нагрузки", - отмечает Le Monde.

Журналисты объясняют, что главная идея заключается в том, чтобы заставить украинскую противовоздушную оборону одновременно реагировать на большое количество разнородных целей. При этом быстрые реактивные дроны существенно сокращают время на принятие решений, а баллистические ракеты вынуждают использовать самые дорогие ракеты-перехватчики Patriot.

В материале подчеркивается, что именно дефицит этих перехватчиков дает России возможность повышать эффективность своих ударов. Одновременное применение реактивных "Шахедов", баллажирующих боеприпасов нового поколения и баллистических ракет позволяет перегружать украинскую систему обороны даже тогда, когда большинство воздушных целей успешно уничтожается.

"Благодаря такой тактике российской армии всё чаще удаётся обходить украинскую ПВО на фоне дефицита ракет-перехватчиков Patriot", - говорится в материале французского издания.

Patriot / Инфографика: Главред

Как изменилась тактика террора Киева со стороны России

Психологический эффект новой модели ударов отдельно описал председатель Ассоциации пилотов Украины "АОПА Украина" Геннадий Хазан. По его словам, враг отказался от редких, но масштабных налетов в пользу коротких и регулярных ночных тревог, рассчитанных на истощение нервной системы гражданского населения.

"Теперь полетело несколько ракет - сигнал воздушной тревоги. Люди должны вскакивать с мест, бежать в укрытие, спасая свою жизнь и здоровье. А через полчаса-час - конец воздушной тревоги. Люди возвращаются домой, но ведь мы все понимаем, что нам не по 14–15 лет, чтобы проснуться и через час снова спокойно заснуть", - говорит Геннадий Хазан, передает "Киев 24".

Председатель ассоциации пилотов пояснил, что недосыпание и постоянная тревожность накапливаются со временем, влияя на психофизическое состояние даже относительно молодых людей. Кроме того, Хазан обратил внимание на дополнительную угрозу со стороны ракет с низкой точностью наведения, осколки которых способны поразить значительно большую площадь, чем при прямом попадании.

"Это означает, что люди старшего возраста, даже от 30 лет и старше, уже не смогут спать спокойно. А это означает бессонные ночи и прямое влияние на психическое и психофизическое состояние", - подытожил эксперт.

Чего добивается Россия массированными ударами по столице

Военный эксперт Олег Жданов считает, что нынешняя кампания ударов по столице преследует гораздо более широкую цель, чем уничтожение отдельных военных или промышленных объектов. По его словам, Россия стремится превратить жизнь в Киеве в постоянное существование под угрозой воздушных ударов, чтобы заставить население утратить чувство безопасности.

"Я вам говорил, что если останется одна ракета, они всё равно запустят её по нам. Будет ли это Киев или другой город Украины - для них это не имеет принципиального значения", - отметил Жданов в комментарии ТСН.

Эксперт объясняет, что стратегической целью Кремля по-прежнему является принуждение Украины к переговорам на российских условиях. Террор в отношении гражданского населения, регулярные удары по городам и масштабные разрушения, по его мнению, рассматриваются Москвой как инструмент политического давления. В то же время в самой России всё больше осознают сложность затяжной войны, поэтому пытаются компенсировать неудачи на фронте демонстративными атаками по украинским городам.

"Они хотят террора, чтобы мы согласились на их условия капитуляции. В России все больше начинают понимать, что не вытянут эту войну, поэтому пытаются заставить Украину сесть за стол переговоров именно на своих условиях", - подчеркнул эксперт.

Жданов также обратил внимание на повторяемость российских ударов по одним и тем же районам Киева. Он пояснил, что таким образом враг стремится не только увеличить масштабы разрушений, но и использовать их в собственной пропаганде. В частности, многократные атаки по району Лукьяновки демонстрируют стремление России максимально затруднить восстановление поврежденных кварталов.

При анализе последнего массированного удара эксперт отметил, что российская армия использовала практически все доступные ей средства поражения. По его словам, отсутствие крылатых ракет могло быть связано с предыдущими украинскими ударами по аэродрому Энгельс, где были повреждены самолеты стратегической авиации.

"Я так понимаю, что было - то и летело. Они даже использовали ракеты Х-22, разработанные ещё в 1969 году. Их применяют очень редко из-за сложности эксплуатации и использования высокотоксичного жидкого топлива", - подчеркнул Жданов.

Аэродромы стратегической авиации РФ / Инфографика: Главред

Связаны ли обстрелы Киева с выборами в Госдуму в России

Вот отредактированная версия блока. Я убрал многочисленные повторы о выборах в РФ, "продать победу", узнаваемость Киева по сравнению с Доброполье, дублирование цитат/подводок и тавтологические обороты ("постоянное перемещение" / "активнее маневрировать").

Текст стал значительно динамичнее, но сохранил абсолютно все ключевые тезисы эксперта:

Бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что резкое увеличение количества баллистических ударов по столице не является случайностью. По его мнению, Кремль стремится достичь максимально заметного результата до сентябрьского политического цикла в России, делая ставку на Киев из-за его высокого информационного эффекта.

"Я считаю, что Путин и Герасимов фактически объявили Украине "войну городов". Киев, по их убеждению, является сосредоточением пунктов управления, центров принятия решений, систем связи и важных объектов ОПК. Они рассчитывают, что масштабные атаки на сердце страны будут влиять на настроения украинцев", - пояснил Селезнев.

Эксперт обратил внимание, что под системным огнем противника остаются также Одесса, Харьков, Сумы, Запорожье и другие регионы, где РФ пытается уничтожить энергетику, водоснабжение, транспорт и связь. В то же время интенсивность ударов напрямую зависит от скорости пополнения российских запасов.

"Если враг найдет возможность производить больше дронов и ракет, то и запускать их будет чаще. Впрочем, он торопится, ведь впереди выборы в законодательные органы разных уровней, и Путину нужно "продать" россиянам хоть какую-то яркую победу", - подчеркнул военный эксперт.

Селезнев подчеркнул, что столица стала главной целью именно из-за своего символического статуса.

"Кто из россиян знает о Доброполье или Константиновке? А Киев знают все. Разрушение украинской столицы и вынужденный отъезд людей - удобный инструмент для российской пропаганды. Именно поэтому Украине крайне необходимы дополнительные системы противоракетной обороны", - сказал он.

Эксперт отметил, что речь идет не о временном эксперименте с тактикой, а об использовании физических возможностей российского ОПК. В то же время украинские удары на большие расстояния по предприятиям, производящим комплектующие для ракет, уже затрудняют врагу поддержание высоких темпов производства.

Откуда и какими типами ракет РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

"Если у них не хватит ракет, то даже при самом большом желании они не смогут наносить такие удары. Наши удары направлены не только по НПЗ, но и по заводам, производящим компоненты для баллистики. Но успех Сил обороны в равной степени зависит от имеющихся ресурсов", - добавил аналитик.

Также эксперт обратил внимание на то, что российские войска начали активнее маневрировать мобильными пусковыми установками, что затрудняет их своевременное обнаружение. Кроме того, он согласился с оценками ISW, что РФ уже расходует стратегические резервы ракет и может накапливать силы для осенних ударов по энергетике.

"Россия спешит и сознательно повышает ставки, любой ценой пытаясь добиться нужного эффекта. Ключевым показателем того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с атаками, могут стать 20-е числа сентября", - подытожил эксперт.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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