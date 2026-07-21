"Ситуация назрела": у Зеленского сделали заявление о будущем Сырского

Советник главы Офиса президента Подоляк заявил, что последнее слово остается за Зеленским, который продолжает консультации с командирами всех уровней.

https://glavred.info/ukraine/situaciya-nazrela-v-administracii-zelenskogo-sdelali-zayavlenie-o-budushchem-syrskogo-10782380.html Ссылка скопирована

Отставка Сырского - Подоляк рассказал, когда Зеленский примет кадровое решение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook / Главнокомандующий ВС Украины

Ключевые тезисы:

Решение по Сирскому примет только Зеленский

Президент стремится синхронизировать действия Минобороны и Генштаба

Речь идет и о кадровых изменениях во всем составе Кабмина

Президент Владимир Зеленский не принял окончательного решения о возможной замене главнокомандующего Вооруженными силами Украины, несмотря на активные консультации с военным командованием разных уровней на фоне протестных настроений в обществе. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 канала.

"Протестные настроения даже во время такой тяжелой войны - это признак демократичности государства, и это нормально. Люди не понимают определенных происходящих процессов и хотят получить ответы", - отметил Подоляк.

видео дня

По словам советника ОПУ, президент готов дать обществу четкие ответы, но сначала должен завершить консультации - речь идет о согласовании позиций между двумя ключевыми структурами, ответственными за ведение войны.

"Президент четко заявил, что во время войны не может быть такого, чтобы конфликтность между двумя ключевыми институтами, отвечающими за эффективную военную деятельность, снижала наши возможности. Он хочет оптимизировать эти отношения, синхронизировать действия Министерства обороны и Генерального штаба", - пояснил Подоляк.

Речь идет не только о военном командовании - по словам Подоляка, изменения могут коснуться и всего состава Кабинета министров. Президент требует от команды оперативности и жесткости, в частности в переговорах с внешними партнерами.

"Ему нужны максимально быстрые решения, максимально жесткие решения, в том числе в общении с нашими партнерами, потому что любые политические договоренности должны сразу же воплощаться в конкретную логистику", - подчеркнул Подоляк.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Оружие и кадры на фронте

Эта логистика, объясняет Подоляк, касается прежде всего оборонной промышленности: поставок и закупок вооружения, развития совместных предприятий и налаживания производства противоракетных систем внутри страны.

Параллельно Зеленский продолжает лично общаться с командирами - от бригадного уровня до Генерального штаба, используя момент, когда ситуация, по словам Подоляка, "назрела" для кадровых решений.

"Президент хочет создать максимально эффективную систему, которая и в дальнейшем будет переносить войну на территорию России, а также оптимизировать наши отношения в военной сфере с партнерами", - заявил Подоляк.

Отставка Сырского - официальная позиция Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ официально опроверг информацию, которая распространялась в социальных сетях и отдельных СМИ, о якобы увольнении Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Андрея Гнатова.

"Увольнение с этих должностей происходит на основании Указа Президента Украины", - говорится в сообщении Генштаба.

Кадровые изменения в армии - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кабинет министров утвердил генерал-майора Евгения Хмару в качестве временно исполняющего обязанности министра обороны. Назначение Хмары вступило в силу с 20 июля 2026 года.

В то же время глава Офиса президента Буданов призвал к единству и сохранению спокойствия вокруг обсуждения кадровых изменений в Вооруженных силах. По данным СМИ, в Офисе президента рассматривают одиннадцать кандидатов на должность главнокомандующего ВСУ.

Впоследствии сам Александр Сырский публично прокомментировал слухи о конфликте с экс-министром обороны и обратился лично к Михаилу Федорову. В статье для "Милитарного" главнокомандующий, в частности, разграничил полномочия Генштаба и Минобороны. В публикации также отмечается, что из миллиона личного состава армии новые контракты подписали лишь около 2000 военнослужащих.

Читайте также:

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров Офиса президента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред