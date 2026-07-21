Три Спаса в 2026 году: когда отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый

В 2026 году празднуют Медовый, Яблочный и Ореховый Спас.

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Когда празднуем Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2026 году

Почему изменились даты Спасов

В 2026 году верующие традиционно будут отмечать три летних Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый. "Главред" расскажет, на какие даты приходятся праздники, что символизирует каждый из них и какие народные традиции с ними связаны.

Когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2026 году

По новому церковному календарю в 2026 году даты Спасов следующие:

видео дня

1 августа - Медовый Спас (Маковия);

6 августа - Яблочный Спас (Преображение Господне);

16 августа - Ореховый, или Хлебный Спас.

Для тех, кто продолжает соблюдать юлианский календарь, эти праздники приходятся соответственно на 14, 19 и 29 августа.

Медовый Спас 2026: символизирующий праздник

Первый Спас открывает цикл августовских праздников и традиционно приходится на 1 августа. В церковном календаре в этот день чтят память святых мучеников Макавеев, поэтому праздник также называют Маковия.

Именно с Медового Спаса начинается Успенский пост. По древнему украинскому обычаю в храм приносят для освящения:

мед нового сбора;

мак;

воду;

букеты полевых трав и цветов.

В народе верят, что освященный мед символизирует достаток, а мак оберегает семью от невзгод.

Яблочный Спас в 2026 году: дата и традиции

Второй Спас в 2026 году приходится на 6 августа. Он совпадает с праздником Преображения Господня, который принадлежит к двенадцати величайших христианских праздников.

По традиции в этот день в церковь несут:

яблоки;

виноград;

груши;

сливы;

другие плоды нового урожая.

После освящения семья собирается за общим столом, благодаря за щедрый урожай. В народе также существовало поверье, что в Яблочный Спас не стоит пробовать яблоки нового урожая.

Ореховый Спас 2026: когда празднуют

Завершает цикл Ореховый Спас, который в 2026 году празднуют 16 августа.

Его еще называют:

Хлебным Спасом;

Полотняным Спасом.

Праздник символизирует завершение жатвы и начало сбора орехов. Хозяйки выпекали первый хлеб из зерна нового урожая, а верующие освящали в церкви хлеб, орехи и колосья.

Что не рекомендуют делать на Спас

Хотя строгих церковных запретов нет, украинские традиции советуют в эти дни:

избегать ссор и оскорблений;

не желать другим зла;

не отказывать в помощи нуждающимся;

посвятить время молитве и семье.

Почему изменились даты Спасов

Смена дат связана не с изменением самих праздников, а с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь. Поэтому большинство неподвижных церковных праздников теперь празднуются на 13 дней раньше, чем по юлианскому календарю.

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