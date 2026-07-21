Три Спаса в 2026 году: когда отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый

Вы узнаете:
- Когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2026 году
- Почему изменились даты Спасов
В 2026 году верующие традиционно будут отмечать три летних Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый. "Главред" расскажет, на какие даты приходятся праздники, что символизирует каждый из них и какие народные традиции с ними связаны.
Когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2026 году
По новому церковному календарю в 2026 году даты Спасов следующие:
- 1 августа - Медовый Спас (Маковия);
- 6 августа - Яблочный Спас (Преображение Господне);
- 16 августа - Ореховый, или Хлебный Спас.
Для тех, кто продолжает соблюдать юлианский календарь, эти праздники приходятся соответственно на 14, 19 и 29 августа.
Медовый Спас 2026: символизирующий праздник
Первый Спас открывает цикл августовских праздников и традиционно приходится на 1 августа. В церковном календаре в этот день чтят память святых мучеников Макавеев, поэтому праздник также называют Маковия.
Именно с Медового Спаса начинается Успенский пост. По древнему украинскому обычаю в храм приносят для освящения:
- мед нового сбора;
- мак;
- воду;
- букеты полевых трав и цветов.
В народе верят, что освященный мед символизирует достаток, а мак оберегает семью от невзгод.
Яблочный Спас в 2026 году: дата и традиции
Второй Спас в 2026 году приходится на 6 августа. Он совпадает с праздником Преображения Господня, который принадлежит к двенадцати величайших христианских праздников.
По традиции в этот день в церковь несут:
- яблоки;
- виноград;
- груши;
- сливы;
- другие плоды нового урожая.
После освящения семья собирается за общим столом, благодаря за щедрый урожай. В народе также существовало поверье, что в Яблочный Спас не стоит пробовать яблоки нового урожая.
Ореховый Спас 2026: когда празднуют
Завершает цикл Ореховый Спас, который в 2026 году празднуют 16 августа.
Его еще называют:
- Хлебным Спасом;
- Полотняным Спасом.
Праздник символизирует завершение жатвы и начало сбора орехов. Хозяйки выпекали первый хлеб из зерна нового урожая, а верующие освящали в церкви хлеб, орехи и колосья.
Что не рекомендуют делать на Спас
Хотя строгих церковных запретов нет, украинские традиции советуют в эти дни:
- избегать ссор и оскорблений;
- не желать другим зла;
- не отказывать в помощи нуждающимся;
- посвятить время молитве и семье.
Почему изменились даты Спасов
Смена дат связана не с изменением самих праздников, а с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь. Поэтому большинство неподвижных церковных праздников теперь празднуются на 13 дней раньше, чем по юлианскому календарю.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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