Турецкий мачо Бурак Озчивит выгулял на пляже заплывший торс

Кратко:
- Как выглядит Бурак Озчивит
- Где его сняли
Турецкий мачо и любитель террористической России Бурак Озчивит, который также является звездой сериалов "Великолепный век" и "Королек – птичка певчая", показался на пляже с женой и детьми.
Как пишут турецкие СМИ, артист приехал со своей супругой Фахрие Эвджен и двумя сыновьями в Бодрум. Актера как раз засняли в плавках на пляже, где у него обнаружился не самый крепкий торс.
Между тем, супруга актера выглядит просто потрясающе. Она полностью восстановила фигуру после двух родов и стала еще красивее.
Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен познакомились на съемочной площадке сериала "Чалыкушу", где они вместе играли главные роли в 2013 году, и поженились в 2017 году. Их первый ребенок, Каран, родился в 2019 году; второй ребенок, Керем, родился в 2023 году.
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О персоне: Бурак Озчивит
Бурак Озчивит - турецкий актер и фотомодель. Наибольшую популярность получил благодаря ролям в сериалах "Великолепный век" (Малкочоглу Бали-бей), "Королек - птичка певчая" (Кямран) и "Основание: Осман" (Осман I).
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