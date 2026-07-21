Турецкий мачо Бурак Озчивит выгулял на пляже заплывший торс

Бурак Озчивит с женой приехали на отдых в Бодрум.

https://glavred.info/starnews/tureckiy-macho-burak-ozchivit-vygulyal-na-plyazhe-zaplyvshiy-tors-10782338.html Ссылка скопирована

Бурак Озчивит слегка поправился / Коллаж Главред, фото Instagram/burakozcivit

Кратко:

Как выглядит Бурак Озчивит

Где его сняли

Турецкий мачо и любитель террористической России Бурак Озчивит, который также является звездой сериалов "Великолепный век" и "Королек – птичка певчая", показался на пляже с женой и детьми.

Как пишут турецкие СМИ, артист приехал со своей супругой Фахрие Эвджен и двумя сыновьями в Бодрум. Актера как раз засняли в плавках на пляже, где у него обнаружился не самый крепкий торс.

видео дня

Бурак Озчивит показался на пляже с лишним весом / Фото patronlardunyasi.com

Бурак Озчивит показался на пляже с лишним весом / Фото patronlardunyasi.com

Между тем, супруга актера выглядит просто потрясающе. Она полностью восстановила фигуру после двух родов и стала еще красивее.

Фахрие Эвджен выглядит превосходно / Фото patronlardunyasi.com

Бурак Озчивит показался на пляже с лишним весом / Фото patronlardunyasi.com

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен познакомились на съемочной площадке сериала "Чалыкушу", где они вместе играли главные роли в 2013 году, и поженились в 2017 году. Их первый ребенок, Каран, родился в 2019 году; второй ребенок, Керем, родился в 2023 году.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что известная певица Алла Пугачева традиционно выбралась к балтийскому побережью и сейчас проводит время в Латвии.

Ранее также известная украинская актриса Екатерина Тышкевич и ее муж Валентин Томусяк, которые скоро станут родителями первенца, провели гендер-пати, где узнали пол своего первого малыша.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Бурак Озчивит Бурак Озчивит - турецкий актер и фотомодель. Наибольшую популярность получил благодаря ролям в сериалах "Великолепный век" (Малкочоглу Бали-бей), "Королек - птичка певчая" (Кямран) и "Основание: Осман" (Осман I).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред