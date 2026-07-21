Семья разбогатела на мусоре: вещи с помойки принесли целое состояние

Пара отремонтировала старый дом, покупая мебель за бесценок и используя найденные материалы. В итоге стоимость жилья выросла на 200 тысяч фунтов.

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Супруги подняли цену на дом благодаря мебели с барахолок / Коллаж Главред, фото: SWNS, Facebook

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Супруги полностью преобразили старый викторианский дом, потратив в разы меньше обычного благодаря мебели с барахолок, бесплатным находкам и вещам, которые другие собирались выбросить.

Покупка дома, требующего капитального ремонта, часто кажется рискованной инвестицией. Однако британка Луиза Хортон доказала, что даже старое и запущенное жилье можно превратить в стильный семейный дом без огромных затрат. Об этом пишет Mirror.

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По словам британка, после масштабного обновления стоимость недвижимости выросла примерно на 200 тысяч фунтов стерлингов (примерно 12 млн гривен).

Дом был в плачевном состоянии

В 2018 году Луиза вместе с мужем Питером приобрела двухкомнатный викторианский дом в Банбери (Оксфордшир) за 240 тысяч фунтов стерлингов (14,4 млн гривен). Жилье нуждалось в полном ремонте.

По словам хозяйки, внутри было темно, старая отделка буквально разваливалась, а состояние помещений оказалось настолько плохим, что во время первого осмотра на полу лежала мертвая мышь. Несмотря на это, супругов не испугал масштаб работ.

Жилье нуждалось в полном ремонте / Фото: SWNS

Питер, который занимается реставрацией исторических зданий, самостоятельно выполнил большую часть строительных работ. Мужчина перестроил внутренние помещения, возвел новые перегородки и даже превратил двухкомнатный дом в трехкомнатный. На одном из этапов семья несколько месяцев жила без горячей воды, отопления и нормального освещения.

Вместо дорогих магазинов - мусорные контейнеры

Главным принципом ремонта стала максимальная экономия без ущерба для внешнего вида.

Луиза признается, что практически не покупает новую мебель. Вместо этого она регулярно ищет интересные вещи в благотворительных магазинах, на аукционах, сайтах объявлений и торговых площадках с подержанными товарами. Многие материалы супруги находили бесплатно. Соседи отдавали древесину, а некоторые предметы удавалось спасти со строительных площадок, где их собирались выбросить.

Главным принципом ремонта стала максимальная экономия / Фото: SWNS

Так, кухонный гарнитур обошелся семье всего в 50 фунтов стерлингов (3 тысячи гривен), причем вместе с ним прежний владелец бесплатно отдал духовой шкаф. Раковину подарил сосед, который собирался избавиться от нее, а новые раздвижные двери для террасы супруги купили значительно дешевле после того, как другая семья ошиблась с размерами заказа.

Кухня мечты

Самой удачной экономией стала кухня. По подсчетам Луизы, если бы аналогичный интерьер заказывали у производителя мебели, он стоил бы около 30 тысяч фунтов стерлингов. Вместо этого супругам удалось реализовать проект примерно за 3,5 тысячи фунтов.

Самой удачной экономией стала кухня / Фото: SWNS

Старый фермерский стол превратили в кухонный остров: его доработали, увеличили высоту, покрыли новой отделкой и установили сверху мраморную столешницу.

При этом хозяйка советует сочетать бывшие в употреблении вещи с новыми деталями (например, современными смесителями, освещением и столешницами). По ее мнению, именно такой подход помогает интерьеру выглядеть современно.

Многие предметы получили вторую жизнь

Практически в каждой комнате есть мебель, которая раньше предназначалась совсем для других целей.

В ванной старый деревянный комод превратили в тумбу под раковину, сделав отверстия для сантехники. Полки в гостиной изготовили из найденной древесины, а в спальне использовали восстановленные шкафы, винтажные светильники и мебель, приобретенную за символические суммы.

Практически в каждой комнате есть мебель, которая раньше предназначалась совсем для других целей / Фото: SWNS

Луиза также рекомендует использовать декоративные деревянные молдинги на стенах, мебели и карнизах. По ее словам, это один из самых доступных способов сделать интерьер визуально более дорогим.

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