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Семья разбогатела на мусоре: вещи с помойки принесли целое состояние

Константин Пономарев
21 июля 2026, 18:23
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Пара отремонтировала старый дом, покупая мебель за бесценок и используя найденные материалы. В итоге стоимость жилья выросла на 200 тысяч фунтов.
Супруги подняли цену на дом благодаря мебели с барахолок
Супруги подняли цену на дом благодаря мебели с барахолок / Коллаж Главред, фото: SWNS, Facebook

Вы узнаете:

  • Как вещи с помойки помогли заработать целое состояние
  • Почему семья отказалась от новой мебели
  • Как старый хлам превратил ветхий дом в дорогую недвижимость

Супруги полностью преобразили старый викторианский дом, потратив в разы меньше обычного благодаря мебели с барахолок, бесплатным находкам и вещам, которые другие собирались выбросить.

Покупка дома, требующего капитального ремонта, часто кажется рискованной инвестицией. Однако британка Луиза Хортон доказала, что даже старое и запущенное жилье можно превратить в стильный семейный дом без огромных затрат. Об этом пишет Mirror.

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По словам британка, после масштабного обновления стоимость недвижимости выросла примерно на 200 тысяч фунтов стерлингов (примерно 12 млн гривен).

Дом был в плачевном состоянии

В 2018 году Луиза вместе с мужем Питером приобрела двухкомнатный викторианский дом в Банбери (Оксфордшир) за 240 тысяч фунтов стерлингов (14,4 млн гривен). Жилье нуждалось в полном ремонте.

По словам хозяйки, внутри было темно, старая отделка буквально разваливалась, а состояние помещений оказалось настолько плохим, что во время первого осмотра на полу лежала мертвая мышь. Несмотря на это, супругов не испугал масштаб работ.

Жилье нуждалось в полном ремонте
Жилье нуждалось в полном ремонте / Фото: SWNS

Питер, который занимается реставрацией исторических зданий, самостоятельно выполнил большую часть строительных работ. Мужчина перестроил внутренние помещения, возвел новые перегородки и даже превратил двухкомнатный дом в трехкомнатный. На одном из этапов семья несколько месяцев жила без горячей воды, отопления и нормального освещения.

Вместо дорогих магазинов - мусорные контейнеры

Главным принципом ремонта стала максимальная экономия без ущерба для внешнего вида.

Луиза признается, что практически не покупает новую мебель. Вместо этого она регулярно ищет интересные вещи в благотворительных магазинах, на аукционах, сайтах объявлений и торговых площадках с подержанными товарами. Многие материалы супруги находили бесплатно. Соседи отдавали древесину, а некоторые предметы удавалось спасти со строительных площадок, где их собирались выбросить.

Главным принципом ремонта стала максимальная экономия
Главным принципом ремонта стала максимальная экономия / Фото: SWNS

Так, кухонный гарнитур обошелся семье всего в 50 фунтов стерлингов (3 тысячи гривен), причем вместе с ним прежний владелец бесплатно отдал духовой шкаф. Раковину подарил сосед, который собирался избавиться от нее, а новые раздвижные двери для террасы супруги купили значительно дешевле после того, как другая семья ошиблась с размерами заказа.

Кухня мечты

Самой удачной экономией стала кухня. По подсчетам Луизы, если бы аналогичный интерьер заказывали у производителя мебели, он стоил бы около 30 тысяч фунтов стерлингов. Вместо этого супругам удалось реализовать проект примерно за 3,5 тысячи фунтов.

Самой удачной экономией стала кухня
Самой удачной экономией стала кухня / Фото: SWNS

Старый фермерский стол превратили в кухонный остров: его доработали, увеличили высоту, покрыли новой отделкой и установили сверху мраморную столешницу.

При этом хозяйка советует сочетать бывшие в употреблении вещи с новыми деталями (например, современными смесителями, освещением и столешницами). По ее мнению, именно такой подход помогает интерьеру выглядеть современно.

Многие предметы получили вторую жизнь

Практически в каждой комнате есть мебель, которая раньше предназначалась совсем для других целей.

В ванной старый деревянный комод превратили в тумбу под раковину, сделав отверстия для сантехники. Полки в гостиной изготовили из найденной древесины, а в спальне использовали восстановленные шкафы, винтажные светильники и мебель, приобретенную за символические суммы.

Практически в каждой комнате есть мебель, которая раньше предназначалась совсем для других целей
Практически в каждой комнате есть мебель, которая раньше предназначалась совсем для других целей / Фото: SWNS

Луиза также рекомендует использовать декоративные деревянные молдинги на стенах, мебели и карнизах. По ее словам, это один из самых доступных способов сделать интерьер визуально более дорогим.

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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