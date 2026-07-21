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Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке девушки в кофейне за 19 с

Виталий Кирсанов
21 июля 2026, 04:00
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Головоломки помогают улучшить внимание, тренируют память и стимулируют умственную активность.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки на поиск отличий - это не только увлекательное развлечение, но и отличный способ потренировать память, улучшить концентрацию и поддержать мозг в тонусе.

Подобные визуальные задачи уже давно пользуются популярностью среди любителей интеллектуальных испытаний, ведь они помогают развивать наблюдательность и учат замечать даже самые незначительные детали.

На этот раз вам предстоит проверить свою внимательность в новом задании, пишет Jagranjosh.

видео дня

Перед вами две картинки девушки в кофейне. На первый взгляд изображения кажутся абсолютно одинаковыми, однако художник спрятал между ними три различия. Сможете ли вы обнаружить их всего за 19 секунд?

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Внимательно рассмотрите оба изображения. Различия могут скрываться в любой детали. Для успешного выполнения задания важно сосредоточиться и не упустить даже самые мелкие изменения.

Дополнительную сложность создает ограничение по времени. Этот тест проверяет не только вашу наблюдательность, но и скорость обработки визуальной информации.

Удалось найти все три отличия до истечения времени?

Если справиться с задачей оказалось непросто, не переживайте. Ниже можно посмотреть правильный ответ и узнать, насколько близки вы были к победе.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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