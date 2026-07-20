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Россия сменила ракеты для обстрелов Украины: что стоит за новой тактикой

Мария Николишин
20 июля 2026, 23:25
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Аналитик объяснил, почему Кремль использует ракеты зенитного комплекса С-400 для нанесения ударов по Украине.
Россия сменила ракеты для обстрелов Украины: что стоит за новой тактикой
Россия наносит удары по Украине собственными средствами ПВО / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, kremlin.ru

Главное из заявления аналитика:

  • Россия использует ракеты С-400 для нанесения ударов по Украине
  • Цель - объекты оборонной промышленности
  • Причина - нехватка ракет "Искандер"

Страна-агрессор Россия наносит удары по Украине ракетами зенитно-ракетного комплекса С-400 - оружием, которое должно сбивать цели, а не атаковать их. Парадокс заключается в том, что Кремль сознательно перебрасывает боекомплект противовоздушной обороны на ударные задачи, пытаясь компенсировать нехватку баллистических ракет. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в комментарии 24 Каналу.

По его словам, среди приоритетных целей, которые россияне постоянно держат в поле зрения, - объекты украинской оборонной промышленности.

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Почему Россия выбирает именно С-400

Выбор в пользу зенитного комплекса для нанесения ударов по Украине - не случайность, а результат нескольких просчетов командования. Мусиенко назвал три основные причины такого решения.

"Есть ряд причин, почему используют С-400: попробовали и увидели, что из Брянской области можно дотянуться до украинской столицы. Во-вторых, у них есть определенные запасы ракет. В-третьих, хотят поддержать темп и интенсивность ударов на фоне возможной нехватки ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, поддержать шок. Россия же отслеживает информационное пространство", - пояснил он.

С-400
С-400 / Инфографика: Главред

Цель - давление и истощение украинской ПВО

Расчет Кремля строится на наблюдении за динамикой сбивания баллистических целей в Украине, которая, по оценке аналитика, в последнее время пошла на спад. К этому добавляется информация о замедлении производства ракет для Patriot и переориентации части систем на нужды Ближнего Востока.

"На фоне этого они смотрят: мы сбиваем меньше, значит, им нужно поддерживать интенсивность огня, сеять страх и панику, деморализовать украинское общество, поэтому нужно наносить удары по 5–8 ракет 2–4 раза в неделю. Тогда это должно поддерживать постоянное состояние информационно-психологического давления и потерь", - добавил Мусиенко.

По его мнению, ракет "Искандер" для выполнения таких задач России не хватает, поэтому она продолжает накапливать их для более массированных атак, а текущие удары наносит именно ракетами С-400.

Россия сменила ракеты для обстрелов Украины: что стоит за новой тактикой
"Искандер" / Инфографика: Главред

РФ делает акцент на баллистические ракеты

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российская армия не снизила интенсивность применения беспилотников против Украины, а лишь сместила акцент на использование баллистических ракет.

Он добавил, что атаки дронами продолжаются практически непрерывно.

"Я бы не сказал, что их стало меньше, что они действительно сейчас делают ставку на баллистику, понимая определенные проблемы, которые у нас есть с поставками ракет для Украины, но они атакуют каждую ночь, а сейчас - и днем. Когда противник ставит перед собой такую цель, то дроны могут атаковать и круглосуточно", - подчеркнул Игнат.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что массированные удары России баллистическими ракетами по Киеву могут свидетельствовать о том, что глава Кремля Владимир Путин крайне спешит одержать хоть какую-то "яркую победу" до выборов в Госдуму, которые состоятся в середине сентября.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что в июле Россия нанесла по Украине большее количество ударов баллистическими ракетами, чем производит за месяц. Они пояснили, что РФ начала сокращать свои арсеналы из-за того, что Украина испытывает трудности со сбиванием баллистических ракет.

Председатель Ассоциации пилотов Украины "АОПА Украина" Геннадий Хазан заявлял, что Россия изменила подход к воздушным атакам на Киев, сделав ставку не на масштабные массированные удары, а на регулярные короткие налеты в ночное время.

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О персоне: Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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