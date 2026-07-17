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Россия усилит удары дронами по Украине: в ГУР назвали цели атак

Анна Косик
17 июля 2026, 12:03
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Оккупантам был отдан приказ усилить атаки против гражданского населения Украины.
дроны РФ
Опасность, связанная с российскими дронами, в ряде областей Украины возрастет / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с YouTube

Что сообщили в ГУР:

  • Россияне планируют активнее атаковать дронами АЗС
  • Враг хочет усилить удары по транспортным средствам в приграничных регионах
  • Угроза для гражданского населения в некоторых регионах Украины возрастает

Оккупационная армия страны-агрессора России получила приказ усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых районах и приграничных районах Украины.

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, командование РФ приказало активизировать удары по автозаправочным станциям, грузовикам, автобусам и легковым автомобилям.

видео дня

Исполнителями этих приказов определены центр перспективных беспилотных систем "Рубикон" и внешние пилоты линейных подразделений оккупационной армии.

Для поиска и поражения целей оккупанты планируют использовать управляемые в режиме реального времени дроны типа "Молния-1", "Молния-2", "Герань-сикер", "Гербера-сикер", "Ланцет", V2U и другие аналогичные беспилотные системы.

дрон-камикадзе
Дрон-камикадзе "Молния" / Инфографика: Главред

"Низкий уровень подготовки экипажей уже приводит к инцидентам, когда в рамках кампании террора против Украины россияне по ошибке наносят удары по своим. Так, операторы 1427-го мотострелкового полка ВС РФ из-за потери ориентации направили "Молнию-2" на гражданский автомобиль УАЗ "Буханка" в районе населенного пункта Глушково Курской области. Дрон не попал в цель - взорвался примерно в 10 метрах от автомобиля", - отметили в ГУР.

В то же время подобные атаки против собственного гражданского населения в приграничных регионах РФ нередко инсценируются российскими спецслужбами с целью использования кремлевской пропагандой в кампании по дискредитации Украины.

"Так или иначе, приказ российских вождей усилить дронный террор в прифронтовых областях представляет реальную угрозу для гражданского населения Украины. ГУР МО Украины призывает граждан быть бдительными и реагировать на сигналы воздушной тревоги", - подчеркнули в Главном управлении разведки.

Россия наносит удары по Киеву новым опасным оружием

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Россия продолжает атаковать Киев дронами и ракетами. Враг пытается адаптировать свои удары по столице, чтобы заставить украинцев покинуть город.

Уже от 25 до 30 процентов текущих ударных пакетов России состоят из беспилотников типа "Шахед" с реактивными двигателями, которые позволяют этим беспилотникам летать на малых высотах и с высокой скоростью, а также быстро пикировать.

Атаки российских дронов - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия расширяет применение реактивных беспилотников, чтобы затруднить работу украинской противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что российские войска начали применять FPV-дроны для нанесения ударов значительно глубже линии фронта. Поэтому не исключено, что под ударом могут оказаться Киев, Днепр и другие крупные города.

Накануне стало известно, что российские оккупационные войска готовят новый массированный удар по территории Украины. Враг сосредоточил авиацию, ракеты и беспилотники и, по предварительным данным, готов нанести удар по столице и региону.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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