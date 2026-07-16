О пыли можно забыть: чем обработать деревянный пол летом для блеска

Деревянный пол может дольше оставаться блестящим и меньше собирать пыль благодаря одному простому домашнему средству.

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Летом деревянные полы быстрее теряют привлекательный вид / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему летом деревянный пол быстрее теряет блеск

Какой кухонный продукт помогает дольше сохранять пол чистым

Как приготовить домашнее средство для ухода за деревянным полом

Летом деревянные полы быстрее теряют привлекательный вид. Постоянно открытые окна, солнечные лучи, пыль и пыльца постепенно делают покрытие тусклым, а мелкие частицы могут оставлять микроцарапины. Однако вернуть полу блеск можно без дорогостоящих полиролей.

Основательница блога At Home On The Prairie Элизабет рассказала, что для ухода за деревянным полом использует простое домашнее средство на основе оливкового масла. По ее словам, оно не только очищает поверхность, но и помогает восстановить естественный блеск древесины. Об этом пишет Mirror.

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Как помогает оливковое масло

Оливковое масло давно используют для ухода за деревянными поверхностями. Оно слегка увлажняет древесину, подчеркивает ее текстуру и придает полу более насыщенный оттенок.

Кроме того, в сухую летнюю погоду на поверхности пола может накапливаться статическое электричество, из-за которого пыль оседает быстрее. Небольшое количество масла помогает уменьшить этот эффект, благодаря чему пол дольше остается чистым.

Оливковое масло давно используют для ухода за деревянными поверхностями / Фото: скриншот с Youtube

Еще одним преимуществом такого способа является способность сделать менее заметными мелкие потертости и царапины.

Как приготовить средство для деревянного пола

Для раствора понадобятся:

1 столовая ложка оливкового масла;

4 чайные ложки белого уксуса;

1 чайная ложка кастильского мыла;

400 мл воды;

пустой флакон с распылителем.

Белый уксус помогает удалить пыль, жир и следы загрязнений, быстро испаряясь и практически не оставляя разводов. Кастильское мыло эффективно очищает поверхность от грязи благодаря натуральным растительным компонентам.

Как правильно использовать раствор

Перед мытьем пола необходимо тщательно пропылесосить или подмести поверхность, уделяя внимание углам и труднодоступным местам. Если пропустить этот этап, оставшиеся частицы пыли могут поцарапать древесину во время уборки.

Перед мытьем пола необходимо тщательно пропылесосить или подмести поверхность / Фото: скриншот с Youtube

После этого все ингредиенты нужно смешать во флаконе с распылителем и хорошо встряхнуть.

Раствор рекомендуется распылять небольшими участками, создавая лишь легкий слой влаги. Слишком большое количество жидкости может впитаться в древесину и привести к ее деформации.

Завершить уборку следует сухой шваброй или мягкой тканью, полируя поверхность круговыми движениями. Такой способ помогает вернуть деревянному полу блеск и дольше сохранить его чистым.

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Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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