Пыль исчезнет как по волшебству: хитрый трюк сохраняет чистоту неделями

Особого внимания требуют полы: они ежедневно подвергаются нагрузкам: на поверхность попадает пыль.

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Как предотвратить появление пыли / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Mariakray, Pixabay/Sunriseforever

Вы узнаете:

Существует простой способ продлить ощущение чистоты после мытья

Один способ удобен для семей с маленькими детьми и домашними питомцами

Домашние хлопоты редко заканчиваются сами собой: пока одни задачи удаётся выполнить за считаные минуты, другие, в том числе уборка пыли, постоянно откладываются и постепенно превращаются в настоящую проблему.

Со временем даже небольшие бытовые дела накапливаются, из-за чего поддерживать уют и порядок становится всё сложнее, пишет Express.

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Особого внимания требуют полы. Они ежедневно подвергаются нагрузкам: на поверхность попадает пыль, шерсть животных, следы от обуви, детские загрязнения и случайно пролитые жидкости. Всё это постепенно ухудшает внешний вид покрытия и заставляет проводить уборку гораздо чаще.

Существует простой способ продлить ощущение чистоты после мытья:

Хозяйки добавляют небольшое количество кондиционера для белья в воду для уборки;

Достаточно одной-двух чайных ложек средства на литр тёплой воды;

Полученным раствором моют полы привычным способом.

Эффект объясняется тем, что после высыхания на поверхности остаётся практически незаметная защитная плёнка. Она снижает накопление статического электричества, благодаря чему пыль, мелкий мусор и шерсть меньше оседают на покрытии. В результате полы дольше сохраняют аккуратный вид и требуют менее частой уборки.

В составе кондиционеров присутствуют специальные компоненты, которые уменьшают статический заряд не только на тканях, но и на твёрдых поверхностях. Именно поэтому к полу хуже прилипают ворсинки и другие лёгкие загрязнения.

Такой способ особенно удобен для семей с маленькими детьми и домашними питомцами, где чистоту приходится поддерживать практически ежедневно. Дополнительным преимуществом становится приятный аромат, который остаётся после уборки.

При этом важно помнить, что деревянные, ламинированные и виниловые покрытия не любят избытка влаги. Для их очистки рекомендуется использовать хорошо отжатую, слегка влажную швабру, избегая чрезмерного намокания поверхности.

Чтобы напольные покрытия служили дольше, специалисты также советуют периодически менять расположение ковров и мебели. Это помогает избежать появления заметных участков износа и следов от постоянной нагрузки.

/ Инфографика: Главред

Тем, кто предпочитает более натуральные средства для уборки, подойдёт раствор из небольшого количества белого уксуса и нескольких капель эфирного масла. Такая смесь помогает освежить помещение, уменьшить неприятные запахи и препятствует быстрому оседанию пыли, оставляя после уборки лёгкий приятный аромат.

Смотрите видео - советы для быстрой и эффективной уборки

В этом видео автор делится подборкой проверенных средств и приспособлений, которые помогают ей поддерживать порядок в доме без лишних усилий. Она демонстрирует бытовую технику, чистящие продукты и полезные аксессуары, которые использует во время регулярной уборки.

Опираясь на собственный опыт, автор рассказывает, какие решения позволяют сократить время на домашние хлопоты, эффективнее справляться с загрязнениями и поддерживать чистоту без лишних затрат сил. Видео будет интересно всем, кто ищет практичные способы сделать уборку проще, быстрее и удобнее.

Ранее сообщалось, что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель. Средство не только удаляет загрязнения, но и создает защитный барьер.

Напомним, ранее Главред рассказал о простом средстве, которое обеспечит чистоту в доме. Лайфхаки блогера помогают упростить генеральную уборку и поддерживать порядок с минимальными усилиями.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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