Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделями

Оказывается, для ухода за деревянным полом можно использовать то, что обычно отправляется в мусор — использованные чайные пакетики.

Заваренный чёрный чай способен стать мягким и эффективным средством для уборки, пишет Express.

Слабокислая среда чая помогает растворять жир и въевшуюся грязь, не повреждая древесину. Благодаря природным дубильным веществам поверхность очищается глубже и без избытка воды, а лёгкий защитный слой после высыхания уменьшает притягивание пыли.

Кроме того, содержащиеся в чае вяжущие компоненты визуально освежают покрытие, делая мелкие царапины менее заметными.

Приготовить такой раствор просто.

Что понадобится:

2 литра тёплой воды

6 пакетиков чёрного чая

1 чайная ложка оливкового масла (по желанию)

Как использовать:

Залейте чайные пакетики горячей водой и дайте настояться около 10 минут.

Когда настой немного остынет, извлеките пакетики и перелейте жидкость в ведро.

Протирайте пол хорошо отжатой шваброй, двигаясь вдоль волокон древесины.

Поверхность должна оставаться лишь слегка влажной — избыток воды может повредить покрытие.

Такой способ позволяет освежить пол без агрессивной химии и лишних затрат.

Автор сюжета утверждает, что полы следует мыть одновременно во всех помещениях, а не распределять уборку по разным дням. По ее мнению, поэтапная уборка — когда сегодня моется одна комната, а завтра другая — не даёт полноценного ощущения чистоты, поскольку люди перемещаются по всей квартире.

Она объясняет, что при таком подходе пыль и грязь из ещё не убранных помещений быстро переносятся в уже вымытые зоны. В результате создаётся впечатление, что дом остаётся не до конца чистым.

