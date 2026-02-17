Укр
Почему есть угроза удара "Орешником", а пусков не происходит - что задумали в Кремле

Юрий Берендий
17 февраля 2026, 18:11
Возможное применение ракеты "Орешник" и активность на полигоне являются элементом психологического давления России и попыткой повысить ставки, указал Мусиенко.
Почему есть угроза удара "Орешником", а пусков не происходит / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны Франции

За несколько часов до старта переговоров в Женеве Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины. Мониторинговые каналы уточняли, что речь идет о возможном ударе баллистической ракетой средней дальности "Орешник". В комментарии 24 каналу военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил, почему пуски так и не состоялись.

По его словам, подобные ситуации уже случались ранее и носят комплексный характер.

"На прошлой неделе тоже была угроза применения "Орешника", тоже объявлялась тревога по всей территории Украины. И на этот раз пуска не произошло. Это форма своеобразного давления, потому что в любом случае воздушная тревога и активность противника на полигоне – это уже фактор влияния", – указал он.

Мусиенко добавил, что даже без фактического запуска ракет само появление такой угрозы заставляет реагировать и создает напряжение. Таким образом Кремль пытается сформировать атмосферу неопределенности и продемонстрировать готовность к дальнейшей эскалации. В то же время отсутствие реальных ударов свидетельствует о том, что Россия пока ограничивается демонстративными сигналами, не переходя к практическим действиям.

Мусиенко напомнил, что ранее Силы обороны Украины уже наносили удары по району полигона "Капустин Яр". Это произошло после получения разведывательных данных о возможной подготовке к применению соответствующей ракеты во время массированных атак. Тогда, по его словам, были предприняты превентивные шаги, чтобы сорвать эти намерения. После ударов по объектам полигона Россия понесла ощутимые репутационные потери, которые теперь пытается компенсировать показательной активностью и информационным сопровождением.

По его мнению, Москве было важно продемонстрировать, что на полигоне все работает в штатном режиме и находится под контролем.

Кроме того, на фоне сообщений об "Орешнике" появилась информация об испытаниях системы ПВО С-500. Мусиенко считает, что сочетание этих тем накануне международных переговоров выглядит как попытка повысить ставки. Демонстрация новейших разработок и активности на полигоне призвана создать ощущение угрозы и повлиять на общий переговорный контекст.

Может ли РФ из Беларуси бить "Орешником" по Киеву - мнение эксперта

Как писал Главред, авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что ракета "Орешник", которую Россия разместила на территории Беларуси, не способна поразить Киев.

Он пояснил, что эта ракета имеет ограничение по минимальной дальности полета, которая составляет примерно 700 километров. Поэтому в случае запуска с северной части Беларуси она теоретически может достигать Херсона или Запорожья, но не столицы.

В то же время, по оценке эксперта, при запуске с полигона Капустин Яр на территории России ракета "Орешник" способна достигать как Киева, так и любых других регионов Украины.

"Военной угрозы "Орешник" не несет. "Искандер" — значительно более мощная ракета, независимо от модификации: "Искандер-К", "Искандер-М" или "Кинжал". Это действительно серьезное оружие. Ракета Х-101 - также серьезная. Х-22 - вообще монстр, хотя и очень неточный", - пояснил он.

Угроза применения ракет "Орешник" — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 февраля в 12:24 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия. Воздушные силы ВСУ предупредили о возможности удара ракетой типа "Орешник".

В то же время Россия применяет новейшие ракеты "Циркон" и "Орешник" поодиночке. По словам представителя командования Воздушных сил, такие удары имеют не столько военную, сколько политическую цель — они направлены на давление и запугивание, а не на получение преимущества на поле боя.

Кроме того, в январе 2026 года Силы обороны Украины провели ряд результативных атак по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России. Целью стал ангарный комплекс, где осуществляется подготовка к запускам межконтинентальных баллистических ракет средней дальности, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

О персоне: Александр Мусиенко

Александр Мусиенко – блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

война в Украине Ракета Орешник
