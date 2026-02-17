Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известно

Бывший министр сообщил, что будет обжаловать решение суда о залоге.

Суд принял решение по делу экс-министра энергетики / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

ВАКС приговорил Германа Галущенко к содержанию под стражей с альтернативой залога в 200 миллионов

Экс-чиновник заявил о намерении подавать апелляцию

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру энергетики и юстиции. Суд постановил взять его под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 200 миллионов гривен. Об этом сообщило Суспільне.

Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об аресте с определением залога в размере 425 миллионов гривен. В ведомстве отметили, что впоследствии определятся, будут ли обжаловать решение.

Сам бывший министр ранее заявлял, что такая сумма залога для него фактически является приговором.

"Не знаю, я думаю, что миллионов 30 нашел бы, 20", — ответил Галущенко с улыбкой.

В случае внесения залога Галущенко обязан будет сдать заграничный паспорт, носить электронный браслет, не покидать пределы Киева и Киевской области, сообщать об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения с Миндичем, Цукерманом, Миронюком, Басовым и другими фигурантами дела "Мидас".

Бывший министр заявил, что не согласен с определенным размером залога и намерен обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

Во время судебного заседания прокурор САП Иван Дячук сообщил, что часть средств, которые, по версии следствия, были получены преступной организацией, Галущенко потратил на обучение детей. В то же время сам экс-министр перед заседанием утверждал, что обучение его сына в престижном колледже оплатил крестный отец, который является состоятельным человеком.

Обосновывая необходимость содержания под стражей, прокурор также указал на риск возможного влияния экс-министра на свидетелей через общение с ними, а также на вероятность его скрытия от следствия, учитывая серьезность возможного наказания.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 15 февраля при попытке пересечь государственную границу детективы НАБУ вместе с прокурорами САП задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Правоохранители расширили список подозреваемых по делу "Мидас". Бывшего главу энергетического ведомства, который занимал должность в 2021–2025 годах, уличили в причастности к отмыванию средств и участии в преступной организации и объявили ему подозрение. Официально имя подозреваемого не называли, однако по данным СМИ речь идет именно о Галущенко.

Также отмечается, что 19 ноября 2025 года его окончательно уволили с должности министра юстиции.

Об источнике: Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Высший антикоррупционный суд (ВАКС) — высший специализированный суд в Украине, созданный в соответствии с судебной реформой 2016 года. Работа новосозданного суда началась 5 сентября 2019 года. Высший антикоррупционный суд является судом с всеукраинской юрисдикцией, созданным с целью рассмотрения отдельных категорий дел. Помимо осуществления правосудия, ВАКС анализирует судебную статистику, изучает и обобщает ее, а также осуществляет другие полномочия в соответствии с законом. Судьи этого суда назначаются исключительно на основании результатов открытого конкурса, сообщает Википедия.

