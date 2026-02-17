IQ-челлендж: найдите 3 отличия на картинке дружной семьи за 41 секунду

Сегодня у нас задание, которое любят все фанаты головоломок "Найдите отличия": две почти идентичные картинки дружной семьи в гостиной. На первый взгляд они одинаковы, но присмотритесь внимательнее - между ними спрятаны 3 маленьких, но важные различия, пишет Jagranjosh.
Готовы? Таймер на 41 секунду пошёл! Внимательно осмотрите цвета, формы, расположение предметов - отличия могут быть где угодно.
Нашли все три? Если да - поздравляем! Вы настоящий мастер наблюдательности.
Не получилось заметить все отличия? Не расстраивайтесь - ниже вы найдёте решение и сможете проверить себя снова.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
