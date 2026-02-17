Ровенскую область накроет непогода: когда ударят сильные морозы до -15 градусов

Вы узнаете:
Во вторник, 18 января, в Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями.
Местами возможен небольшой снег, а на дорогах сохранится гололедица, что создаст опасные условия для движения транспорта и пешеходов. Об этом предупреждают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Во вторник температура воздуха в Ровенской области будет колебаться от -10 до -15 градусов, днем столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов мороза. В Ровно ночью температура составит от -12 до -14 градусов. Днем синоптики прогнозируют 6-8 градусов мороза. Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.
Синоптики предупреждают, что в течение суток на территории области и города Ровно сохранится гололедица. Объявлен первый уровень опасности - желтый.
Погода в Украине в течение недели - прогноз
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что в Украине в ближайшие дни будет преобладать неустойчивая и влажная погода с ощутимыми колебаниями температуры и атмосферного давления.
По его словам, ожидается развитие циклонической деятельности и устойчивые воздушные потоки юго-западного направления.
"В связи с этим, в нашей стране установится относительно теплая и в то же время нестабильная погода. Пройдут осадки различной интенсивности в виде снега и дождя, атмосферное давление и температурный фон будут проявлять ощутимые колебания", - отметил он.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал , что по прогнозу синоптиков, в Житомирской области с 17 по 20 февраля регион ожидают морозы от 0° до –18° и сложные условия на дорогах.
Ранее сообщалось, что в ближайшие четыре дня, до 20 февраля, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики не прогнозируют теплую и солнечную погоду.
Накануне синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Тернопольской области. В области и городе 17 и 18 февраля на дорогах будет гололедица.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
