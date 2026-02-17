Укр
Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

Элина Чигис
17 февраля 2026, 10:11
48
Владимира Дантеса подозревают в разрыве с возлюбленной.
Владимир Дантес
Владимир Дантес сделал заявление о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Дантес

Кратко:

  • Владимир Дантес дал комментарий журналистке
  • Что он сказал об общении с девушками в соцсетях

Украинский известный певец, а с недавних пор еще и актер, Владимир Дантес высказался о личной жизни.

В комментарии Наталье Тур Владимир признался, что не переписывается с девушками в соцсетях.

видео дня

"Часто ли получаете сообщения в директ Instagram от девушек? Как на них реагируете? Можете ли сходить на свидание с теми, кто вам просто написал в Instagram?" – спросила Наталья.

Владимир Дантес
Владимир Дантес / фото: instagram.com, Владимир Дантес

На что Дантес ответил, что не обращает внимание, кто из девушек ему пишет.

"Я не чекаюсь в Instagram по поводу того, кто мне пишет. Это моя рабочая страница. Моя личная жизнь – она всегда личная", – сказал артист.

Личная жизнь Владимир Дантеса

Певец долгое время состоял в браке с украинской певицей Надей Дорофеевой, но в 2022 году стало известно об их разводе. После расставания Владимир был в отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной, но с лета 2025 года пару ни разу не видели вместе, а также они не делятся общими фотографиями, как раньше.

Смотрите видео, в котором Владимир Дантес высказался о личном:

Отметим, как сообщал Главред, российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, осталась без заработка. На концерт путинистки в Волгограде не раскупили билеты и это уже второй провал концерта артистки в этом городе за последние два года.

А также актер Андрей Фединчик заговорил о личной жизни после развода с актрисой Наталкой Денисенко. Фединчик поделился, что у него много поклонниц, но он отказывает на предложения познакомиться.

О персоне: Владимир Дантес

Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Владимир Дантес новости шоу бизнеса
