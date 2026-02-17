Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

Кратко:
- Владимир Дантес дал комментарий журналистке
- Что он сказал об общении с девушками в соцсетях
Украинский известный певец, а с недавних пор еще и актер, Владимир Дантес высказался о личной жизни.
В комментарии Наталье Тур Владимир признался, что не переписывается с девушками в соцсетях.
"Часто ли получаете сообщения в директ Instagram от девушек? Как на них реагируете? Можете ли сходить на свидание с теми, кто вам просто написал в Instagram?" – спросила Наталья.
На что Дантес ответил, что не обращает внимание, кто из девушек ему пишет.
"Я не чекаюсь в Instagram по поводу того, кто мне пишет. Это моя рабочая страница. Моя личная жизнь – она всегда личная", – сказал артист.
Личная жизнь Владимир Дантеса
Певец долгое время состоял в браке с украинской певицей Надей Дорофеевой, но в 2022 году стало известно об их разводе. После расставания Владимир был в отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной, но с лета 2025 года пару ни разу не видели вместе, а также они не делятся общими фотографиями, как раньше.
Смотрите видео, в котором Владимир Дантес высказался о личном:
О персоне: Владимир Дантес
Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.
