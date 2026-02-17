Укр
"Прилеты" на 18 локациях: как Украина отбила массированный удар РФ по энергетике и домам

Анна Ярославская
17 февраля 2026, 09:57
Всего под ударом было 12 областей. Известно о девяти раненых, среди них  – дети. Есть повреждения более десяти жилых домов, железной дороги.
Ракетно-дроновый удар
Украина пережила одну из самых массированных атак: детали от Воздушных сил / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, ГосЧС

Кратко:

  • Всего было выпущено более 420 средств воздушного нападения
  • Силы ПВО сбили или подавили 392 воздушные цели
  • Зафиксированы попадания 4 баллистических ракет и 18 дронов на 13 локациях

В ночь на 17 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину дронами и ракетами. По предварительным данным, по состоянию на 09:30 вторника, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 392 воздушные цели.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, армия РФ атаковала Украину 4 баллистическими ракетами Искандер-М, 20 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, 4 крылатыми ракетами Искандер-К, управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 396 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько воздушных целей было сбито:

  • 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101;
  • 4 крылатых ракеты "Искандер-К";
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;
  • 367 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Было зафиксировано попадание четрыех баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на восьми локациях.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, сообщил, что продолжаются спасательные и ремонтные работы во многих регионах после массированной российской атаки.

"Комбинированный был удар, специально просчитанный, чтобы как можно больше повредить нашу энергетику. Использовали почти 400 дронов и 29 ракет разных типов, в том числе баллистику. Значительное количество было сбито, но, к сожалению, есть и попадания", - сказал Зеленский.

В Одессе без тепло- и водоснабжения после удара дронов остались десятки тысяч человек.

Всего под ударом было 12 областей. Известно о девяти раненых, среди них – дети. Есть повреждения более десяти жилых домов, железной дороги.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

"Партнеры должны реагировать на эти удары против жизни. Россия должна отвечать за агрессию. Наша дипломатия будет более эффективной, если будет справедливость и сила. Сила давления на РФ – давление санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии, нашей ПВО. Чтобы мир был реальным и справедливым, нужно действовать на единственный источник этой агрессии. Потому что именно Москва продолжает убийства, массированные атаки, штурмы", - подчеркнул Зеленский.

  • Последствия атаки РФ 17 февраля 2026
    Последствия атаки РФ 17 февраля 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ 17 февраля 2026
    Последствия атаки РФ 17 февраля 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ 17 февраля 2026
    Последствия атаки РФ 17 февраля 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ 17 февраля 2026
    Последствия атаки РФ 17 февраля 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ 17 февраля 2026
    Последствия атаки РФ 17 февраля 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ 17 февраля 2026
    Последствия атаки РФ 17 февраля 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ 17 февраля 2026
    Последствия атаки РФ 17 февраля 2026 Фото: ГосЧС

Ракетная атака РФ по Украине - новости

Как писал Главред, утром во вторник, 17 февраля, РФ нанесла ракетный удар по Украине. Ночью оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а после шести часов утра вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Российская армия атаковала Одессу. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры и гражданские здания. Известно о трех пострадавших мужчинах в возрасте 62 и 65 лет, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще одной женщине медики оказали помощь на месте.

В Бурштыне также прогремела серия взрывов. Ранее Бурштынская ТЭС уже подвергалась ракетным и дроновым атакам, после которых объект возобновил работу.

В Днепропетровской области россияне применили ракеты, дроны, артиллерию и авиабомбы. В Днепре повреждены предприятия, административные здания, жилые дома и автомобили.

  • Последствия атаки на Одессу 17 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 17 февраля 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 17 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 17 февраля 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 17 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 17 февраля 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 17 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 17 февраля 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одессу 17 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу 17 февраля 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины новости Украины и мира ракетный удар Ракетная атака на Украину
Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

10:05Энергетика
"Прилеты" на 18 локациях: как Украина отбила массированный удар РФ по энергетике и домам

"Прилеты" на 18 локациях: как Украина отбила массированный удар РФ по энергетике и домам

09:57Украина
Перед переговорами в Женеве Трамп сделал важное заявление об Украине

Перед переговорами в Женеве Трамп сделал важное заявление об Украине

09:16Мир
Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

Китайский гороскоп на сегодня 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

Китайский гороскоп на сегодня 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

10:48

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

10:35

Метель, гололёд и морозы: Одесскую область накроют два циклона подряд

10:14

Великий пост 2026: можно ли есть сладкое и что категорически нельзя

10:11

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

10:06

Из-за атак РФ Укрзализныця меняет движение поездов: что нужно знать пассажирам

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
10:05

Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

09:57

"Прилеты" на 18 локациях: как Украина отбила массированный удар РФ по энергетике и домамФото

09:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 февраля (обновляется)

09:29

Гороскоп на завтра 18 февраля: Весам - неожиданность, Козерогам - расходы

09:23

Путинистка Лолита снова попала под удар в РФ - что случилось

09:16

Перед переговорами в Женеве Трамп сделал важное заявление об Украине

09:03

ВСУ освободили более 200 квадратных километров территорий: СМИ сообщили детали

08:40

Германия больше не может поставлять ракеты ПВО для Украины: в чем причина

08:30

Отключение света в Украине — графики на 17 февраля (обновляется)

08:28

Масштабный пожар, небо в огне, аэропорты закрыли: РФ массированно атаковали дроны

08:18

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как Китай хочет оторвать Европу от СШАмнение

07:02

РФ атаковала Одессу дронами: повреждены дома и инфраструктура, есть пострадавшиеФото

06:39

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

06:10

Переговорный тупик: что будет дальшемнение

05:50

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

05:21

Как купить джинсы без примерки: простой проверенный лайфхак

04:41

Только портят жизнь: от каких привычек из СССР следует срочно отказаться

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

03:32

США дали сигнал Европе: что конференция в Мюнхене изменит для Украины и мира

03:00

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

02:35

Как визуально расширить маленькую ванную с помощью плитки

01:30

У Alyona Alyona проблемы со здоровьем - что происходит со звездой

01:25

"ТУшки" уже в воздухе, Россия готовит удар по Украине: когда ожидать пусков ракет

01:02

Laud рассказал о своей врожденной патологии: "Здесь кость"

01:02

Замороженное не значит вечное: сколько реально "живет" мясо после заморозкиВидео

00:28

Ведущая 1+1 впервые полностью показала мужа

00:00

Вторник по сценарию графиков: когда не будет света в Днепре и области 17 февраля

16 февраля, понедельник
23:30

Оказался под капельницей: что "заливает" в себя Цымбалюк перед выступлениями

23:01

"Война может закончиться внезапно": украинцам назвали возможные временные рамки

22:21

Голливудская украинка Марина Мазепа выходит замуж - подробностиВидео

22:08

Загадочная оранжевая стрелка на дорогах: новый дорожный знак смущает водителей

21:59

"История обороны города подходит к концу": враг продвигается на ключевом направлении

21:55

Когда и где в Черкасской области будут отключать свет - графики на 17 февраля

21:23

Умер звезда "Крестного отца" и "Апокалипсиса сегодня" - ему было 95 лет

21:13

"Россия готовит болезненный удар": Зеленский назвал цель новой атаки по Украине

21:04

Может стоить урожая: что категорически нельзя делать после обледененияВидео

20:57

Андрей Джеджула засветился с новой женой - как она выглядит

20:48

Мирное соглашение по Украине: президент Чехии сделал неутешительное заявление

20:34

Графики изменились - когда не будет света в Запорожской области 17 февраля

20:14

Зачем варить яйца с металлической ложкой: шеф-повар поразил ответом

20:00

Мужчина прожил 100 дней на дне океана: его состояние удивило врачейВидео

19:53

Кто на самом деле основал Русь: открытие "ломает" учебники историиВидео

19:52

В Тернопольской области ударят морозы: когда температура упадет до -13 градусов

19:44

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

