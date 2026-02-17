"Прилеты" на 18 локациях: как Украина отбила массированный удар РФ по энергетике и домам

Кратко:
- Всего было выпущено более 420 средств воздушного нападения
- Силы ПВО сбили или подавили 392 воздушные цели
- Зафиксированы попадания 4 баллистических ракет и 18 дронов на 13 локациях
В ночь на 17 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину дронами и ракетами. По предварительным данным, по состоянию на 09:30 вторника, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 392 воздушные цели.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, армия РФ атаковала Украину 4 баллистическими ракетами Искандер-М, 20 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, 4 крылатыми ракетами Искандер-К, управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 396 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Сколько воздушных целей было сбито:
- 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101;
- 4 крылатых ракеты "Искандер-К";
- 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;
- 367 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Было зафиксировано попадание четрыех баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на восьми локациях.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, сообщил, что продолжаются спасательные и ремонтные работы во многих регионах после массированной российской атаки.
"Комбинированный был удар, специально просчитанный, чтобы как можно больше повредить нашу энергетику. Использовали почти 400 дронов и 29 ракет разных типов, в том числе баллистику. Значительное количество было сбито, но, к сожалению, есть и попадания", - сказал Зеленский.
В Одессе без тепло- и водоснабжения после удара дронов остались десятки тысяч человек.
Всего под ударом было 12 областей. Известно о девяти раненых, среди них – дети. Есть повреждения более десяти жилых домов, железной дороги.
"Партнеры должны реагировать на эти удары против жизни. Россия должна отвечать за агрессию. Наша дипломатия будет более эффективной, если будет справедливость и сила. Сила давления на РФ – давление санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии, нашей ПВО. Чтобы мир был реальным и справедливым, нужно действовать на единственный источник этой агрессии. Потому что именно Москва продолжает убийства, массированные атаки, штурмы", - подчеркнул Зеленский.
Ракетная атака РФ по Украине - новости
Как писал Главред, утром во вторник, 17 февраля, РФ нанесла ракетный удар по Украине. Ночью оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а после шести часов утра вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.
Российская армия атаковала Одессу. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры и гражданские здания. Известно о трех пострадавших мужчинах в возрасте 62 и 65 лет, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще одной женщине медики оказали помощь на месте.
В Бурштыне также прогремела серия взрывов. Ранее Бурштынская ТЭС уже подвергалась ракетным и дроновым атакам, после которых объект возобновил работу.
В Днепропетровской области россияне применили ракеты, дроны, артиллерию и авиабомбы. В Днепре повреждены предприятия, административные здания, жилые дома и автомобили.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
