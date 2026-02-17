Ведущая 1+1 впервые полностью показала мужа

Вкратце:
- Наталья Островская опубликовала новое видео
- В кадре можно рассмотреть ее дочь и мужа
Украинская журналистка и ведущая 1+1 Наталья Островская более семи лет в браке. Своего мужа Богдана она прежде не показывала в социальных сетях из-за ограничений, связанных с его работой.
Однако недавно в блоге Натальи в Instagram появился ролик, на котором можно рассмотреть как выглядит мужчина. Пара сняла его в честь Дня всех влюбленных.
На видео под названием "Продолжение любви" пара сперва держится за руки и целуется, а затем расходится в стороны, демонстрируя их общую дочь - двухлетнюю Агату. В комментариях поклонники отмечают, что у Островской очень красивая семья.
О персоне: Наталья Островская
Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.
