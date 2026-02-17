Ведущая 1+1 впервые полностью показала мужа

Наталья Островская поделилась своей любовью.

https://glavred.info/starnews/vedushchaya-1-1-vpervye-polnostyu-pokazala-muzha-10741379.html Ссылка скопирована

Наталья Островская муж - как выглядят муж и дочь ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Вкратце:

Наталья Островская опубликовала новое видео

В кадре можно рассмотреть ее дочь и мужа

Украинская журналистка и ведущая 1+1 Наталья Островская более семи лет в браке. Своего мужа Богдана она прежде не показывала в социальных сетях из-за ограничений, связанных с его работой.

Однако недавно в блоге Натальи в Instagram появился ролик, на котором можно рассмотреть как выглядит мужчина. Пара сняла его в честь Дня всех влюбленных.

видео дня

На видео под названием "Продолжение любви" пара сперва держится за руки и целуется, а затем расходится в стороны, демонстрируя их общую дочь - двухлетнюю Агату. В комментариях поклонники отмечают, что у Островской очень красивая семья.

Наталья Островская муж - как выглядят муж и дочь ведущей / фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская муж - как выглядят муж и дочь ведущей / фото: instagram.com/nataliostrovska

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что произошло с детьми Елены Тополи после слива ее видео. Певицу шантажировали личными кадрами, которые злоумышленники засняли скрытно.

Также муж Елены Кравец застал ее врасплох после слухов о разводе. Он сорвался к своей возлюбленной со службы, чтобы сделать ей романтический сюрприз.

Читайте также:

О персоне: Наталья Островская Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред