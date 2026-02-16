Будут ли США давить на Украину для завершения войны - Рубио ответил

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты стремятся сыграть посредническую роль в скорейшем завершении войны.

Рубио ответил, будут ли США давить на Россию или Украину для завершения войны

О чем сказал Рубио:

США не будут давить ни на одну из сторон для принятия мирного соглашения

Только США могут "усадить обе стороны за стол переговоров"

ООН не смогла обеспечить начало переговорного процесса

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не намерен принуждать ни одну из сторон в процессе завершения российско-украинской войны соглашаться на будущее мирное соглашение. Об этом он сообщил 16 февраля в Будапеште во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает Укринформ.

"Все, что мы пытаемся сделать, это сыграть определенную роль, если это возможно, в достижении соглашения. Мы не стремимся навязать никому соглашение. Мы не пытаемся заставить кого-либо заключить соглашение, которое они не хотят заключать. Мы просто хотим помочь им, потому что считаем, что эта война, которая невероятно разрушительна, должна закончиться как можно скорее", - сказал Рубио.

По его словам, именно Соединенные Штаты в настоящее время являются единственной страной, способной посадить обе стороны за стол переговоров. Он подчеркнул, что Организация Объединенных Наций не смогла этого достичь, так же как и ни одно другое европейское государство, в то время как США смогли обеспечить начало прямого диалога между сторонами.

Рубио напомнил, что впервые за несколько лет представители военных структур обеих сторон провели технические консультации на прошлой неделе на Ближнем Востоке, а продолжение переговоров запланировано в Женеве позже на этой неделе.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп потратил значительное время и политические ресурсы на попытки способствовать урегулированию, и выразил удивление по поводу критики в его адрес за эти усилия.

"Мы будем продолжать, пока наша роль и наше участие будут позитивными. Надеемся, что война закончится чем скорее, тем лучше... Поэтому мы будем продолжать делать все возможное, чтобы попытаться довести ее до конца. И если нам это удастся, я думаю, мир станет лучше", - резюмировал он.

Проект мирного плана США из 20 пунктов

Как может закончиться война - прогноз нардепа

Как писал Главред, новый раунд переговоров о завершении войны может создать для Украины шанс завершить войну уже в марте-апреле на текущей линии фронта без необходимости отводить украинские подразделения с территории Донецкой области. Об этом заявил член парламентского комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "Апострофу".

Он также отметил, что в настоящее время продолжается изнурительное противостояние, в котором российская сторона не достигает ни стратегических, ни даже оперативных результатов. Несмотря на заявления Москвы об успешном импортозамещении в условиях санкций, экономика России, по оценкам украинской разведки, несет значительные потери и находится в сложном состоянии.

"Поэтому, я думаю, все эти факторы заставили Россию, заставили Путина все-таки войти в переговорный процесс. Сейчас у них цель очевидна для всех. Они должны продать для своего внутреннего зрителя то, что они победили, что они достигли каких-то целей. Остановить войну им нужно только через формат того, что они достигли очень больших успехов", - сказал политик.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17-18 февраля в Женеве запланирован третий раунд переговоров с участием представителей Украины, России и США. Ожидается, что стороны, среди прочего, затронут тему территориальных вопросов. Такое заявление сделал спикер российского диктатора и военного преступника Путина Дмитрий Песков.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в свою очередь отметил, что украинская делегация уже отправилась в Женеву для участия в консультациях. Переговоры при посредничестве США продлятся два дня и будут сосредоточены на вопросах прекращения огня и обмена пленными.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес выразил сомнение в том, что война России против Украины завершится в 2026 году, подчеркнув, что Кремль пока не демонстрирует заинтересованности в достижении мира.



О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", высказывая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа по войне России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

