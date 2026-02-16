Важные изменения для беженцев из Украины: какое решение приняли в ЕС

Украинцам, находящимся в Ирландии по программе временной защиты, подтвердили возможность и в дальнейшем легально оставаться в стране.

https://glavred.info/world/vazhnye-izmeneniya-dlya-bezhencev-iz-ukrainy-kakoe-reshenie-prinyali-v-es-10741139.html Ссылка скопирована

В Ирландии приняли важное решение в отношении украинских беженцев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня

Ирландия автоматически продлила разрешения украинцам до 4 марта 2027 года

Сохраняются все права: проживание, работа, медицина, образование, поездки до 90 дней в ЕС

В стране остаются около 83 тыс. украинцев

Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов - до 4 марта 2027 года. Об этом сообщила Иммиграционная служба Ирландии.

По данным ведомства, продление статуса снимает ряд юридических барьеров и гарантирует украинцам право легально жить и работать в стране без дополнительных процедур. Сохраняется доступ к медицинским услугам, образованию, а также возможность путешествовать по странам ЕС до 90 дней, пишет ТСН.

Решение распространяется не только на граждан Украины, но и на других бенефициаров Директивы о временной защите, включая лиц без гражданства. Правительство действовало на основании рекомендаций Министерства юстиции, внутренних дел и миграции.

С начала полномасштабного вторжения Ирландия предоставила временную защиту более 120 тысячам украинцев, из которых около 83 тысяч до сих пор проживают в стране.

Министр юстиции Джим О'Каллахан подчеркнул, что Ирландия остается одним из самых щедрых государств ЕС в вопросе размещения беженцев. В то же время он признал, что рост количества прибывших создает серьезную нагрузку на систему размещения.

Украинские беженцы в Европе инфографика / Инфографика Главред

Украинцы за рубежом - последние новости

В Чехии заговорили о возможном пересмотре закона lex Ukraine, который регулирует пребывание украинских беженцев. Новоизбранный председатель Палаты депутатов и лидер движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура заявил, что действующие правила якобы создают риски для безопасности государства и требуют существенного обновления.

В партии канцлера Германии предлагают ужесточить миграционную политику, в том числе в отношении украинских мужчин. Тех из них, кто годен к службе, предлагают отправлять на родину. Соответствующие требования изложены в проекте решения ХСС для зимнего совещания партии, которое скоро состоится в монастыре Зеон в Баварии.

Министерство внутренней безопасности США вводит новый обязательный иммиграционный сбор в размере 1000 долларов для лиц, которым предоставляют или продлевают гуманитарное разрешение на пребывание в США. Новые правила начали действовать с 16 октября 2025 года.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред