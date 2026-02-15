Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Звезда "Аферистов в сетях" спровоцировала слухи о расставании с женихом

Анна Подгорная
15 февраля 2026, 20:21
23
Она и Павел Розенко вместе уже много лет, и даже задумывались о свадьбе.
Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко
Елена-Кристина Лебедь муж - сетевая знаменитость намекнула на расставание с Павлом Розенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Кратко:

  • Елена-Кристина Лебедь заговорила в социальных сетях о разрыве
  • Ведущая не стала уточнять, что именно значил ее пост

Украинская ведущая и блогерша Елена-Кристина Лебедь уже более семи лет строит отношения с политиком Павлом Розенко. Летом мужчина рассказывал, что даже звал свою звездную возлюбленную замуж.

Однако состоится ли свадьба, теперь совершенно неясно. В своем блоге в Instagram Елена-Кристина опубликовала загадочный пост - надпись на темном фоне: "Ну вот и все. Давно трещало. Разорвала", - написала Лебедь.

видео дня

В комментариях поклонники ведущей предполагают, что она разорвала отношения с Розенко. Сама Елена-Кристина этот пост пока не комментирует.

Впрочем, не исключено, что это - розыгрыш от Лебедь. Время от времени она любить устроит фанатам "встряску". Например, спровоцировать слухи о беременности неоднозначным фото.

Елена-Кристина Лебедь
Елена-Кристина Лебедь муж - сетевая знаменитость намекнула на расставание с Павлом Розенко / фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Дмитрий Монатик изменился до неузнаваемости. На одном из недавних выступлений артист появился в непривычном для поклонников образе, из-за чего его сравнили с известным шоуменом.

Также популярный украинский певец Девид Аксельрод сообщил о трагедии в семье. Муж Елены Мозговой потерял мать. Женщине было всего всего 63 года, до своего дня рождения она не дожила пять дней.

Читайте также:

О персоне: Елена-Кристина Лебедь

Елена-Кристина Лебедь - украинская телеведущая и сетевая знаменитость. Известна благодаря шоу "Аферисты в сетях". Работала на телеканалах ICTV, М1, Новый.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Павел Розенко Елена-Кристина Лебедь новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

19:57Война
Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

19:33Синоптик
Отключать будут, но не всех: в "Укрэнерго" рассказали об отключении света 16 февраля

Отключать будут, но не всех: в "Укрэнерго" рассказали об отключении света 16 февраля

19:25Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

Последние новости

20:51

Почему Запад начал проигрывать конкуренцию Китаю?

20:37

"Я моложе Путина": Зеленский заявил о том, что диктатору РФ осталось недолго

20:27

Обманывали с квартирами и даже с колбасой: как СССР на самом деле "заботился" о людях

20:21

Звезда "Аферистов в сетях" спровоцировала слухи о расставании с женихом

20:05

Когда Прощеное воскресенье в 2026 году: как правильно просить прощения

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
19:57

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

19:50

"Организованная преступность": Тополя рассказала, кто ее "заказал"

19:33

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

19:29

"Американцы дадут ракеты": неожиданный сценарий передачи Tomahawk Украине

Реклама
19:25

Отключать будут, но не всех: в "Укрэнерго" рассказали об отключении света 16 февраля

18:54

Без пасынкования и минимум ухода: семь сортов томатов для "ленивого" огородаВидео

18:53

Украина уже пошла на большую уступку - "слит" новый план Путина по войне

18:50

Как собака показывает, что любит вас: дрессировщица указала на 7 милых признаков

18:31

Секрет быстрой сушки одежды: один трюк создаст зимой "летний бриз" в комнатеВидео

18:09

Днепр под прицелом стихии: какие капризы приготовила погода на этой неделе

17:57

Москва под массированным налетом дронов: что известно об мощной атаке

17:35

Экс-игрок сборной Украины воевал за РФ: ВСУ ликвидировали известного футболиста

17:21

Немцы никогда не ополаскивают посуду после моющего средства: в чем кроется причина

17:03

Кто на самом деле написал "Повесть временных лет": что Россия хочет скрыть

16:52

Украину снова накроют сильные морозы и снегопады: где ударит -20

Реклама
16:30

"Подталкивает всех не становились такими, как он": Зеленский подначил Орбана

16:15

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

15:46

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля

15:30

Украинцев предупредили о новой угрозе для их домов - что известно

15:29

"Россия разбита": жесткий ответ ЕС на "хотелки" Кремля по завершению войны

15:18

ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении - у россиян паника

14:49

На Житомир и область надвигается непогода: какие опасные явления ожидаются

14:31

Украина массированно ударила по РФ, есть прилеты: в Генштабе раскрыли детали атаки

13:55

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля

13:50

Все произошло в XIX веке: историк раскрыл главный секрет России, что скрываютВидео

13:42

"Тянули меня за ниточки": экс-жених Melovin высказался о разрыве помолвки

13:42

"Ломает" переводчики: украинское слово, которое не поддается переводу на другие языки

12:51

Пытался выехать из Украины - экс-министра энергетики задержали по делу "Мидас"

12:40

Мощная магнитная буря началась 15 февраля: сколько будет штормить

12:18

Метро Киева скрывает "станции-призраки", на которых никогда не выходят пассажиры (фото)

12:12

В РФ сделали заявление о перемирии в войне на два месяца - что пообещали в Москве

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 февраля: Девам - риск, Рыбам - неожиданности

11:25

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

11:05

Украину накроет непогода: синоптики предупредили о желтом уровне опасности

10:58

РФ ударила по производству ракет "Фламинго": Зеленский рассказал подробности

Реклама
10:16

Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

09:58

Совершенно не готовы к войне: как ВСУ разгромили войска НАТО на учениях в Эстонии

09:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 февраля (обновляется)

09:15

Гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля: Тельцам - сомнения, Ракам - карусель

09:07

Мюнхенская конференция: никто не ожидает скорого завершения войнымнение

08:45

"Это позор": Клинтон резко высказалась о Трампе из-за Украины

08:45

РФ почти всю ночь атаковала Одессу и область: враг целился по инфраструктуре (фото)

08:18

Карта Deep State онлайн за 15 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:57

Дисквалификация Гераскевича как диагноз олимпийскому движениюмнение

07:52

Пылают Сочи и Краснодар: дроны поразили крупные цели

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять