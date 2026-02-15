Звезда "Аферистов в сетях" спровоцировала слухи о расставании с женихом

Она и Павел Розенко вместе уже много лет, и даже задумывались о свадьбе.

Елена-Кристина Лебедь муж - сетевая знаменитость намекнула на расставание с Павлом Розенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Кратко:

Елена-Кристина Лебедь заговорила в социальных сетях о разрыве

Ведущая не стала уточнять, что именно значил ее пост

Украинская ведущая и блогерша Елена-Кристина Лебедь уже более семи лет строит отношения с политиком Павлом Розенко. Летом мужчина рассказывал, что даже звал свою звездную возлюбленную замуж.

Однако состоится ли свадьба, теперь совершенно неясно. В своем блоге в Instagram Елена-Кристина опубликовала загадочный пост - надпись на темном фоне: "Ну вот и все. Давно трещало. Разорвала", - написала Лебедь.

В комментариях поклонники ведущей предполагают, что она разорвала отношения с Розенко. Сама Елена-Кристина этот пост пока не комментирует.

Впрочем, не исключено, что это - розыгрыш от Лебедь. Время от времени она любить устроит фанатам "встряску". Например, спровоцировать слухи о беременности неоднозначным фото.

Елена-Кристина Лебедь муж - сетевая знаменитость намекнула на расставание с Павлом Розенко / фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

О персоне: Елена-Кристина Лебедь Елена-Кристина Лебедь - украинская телеведущая и сетевая знаменитость. Известна благодаря шоу "Аферисты в сетях". Работала на телеканалах ICTV, М1, Новый.

