Звезда "Аферистов в сетях" спровоцировала слухи о расставании с женихом

Кратко:
- Елена-Кристина Лебедь заговорила в социальных сетях о разрыве
- Ведущая не стала уточнять, что именно значил ее пост
Украинская ведущая и блогерша Елена-Кристина Лебедь уже более семи лет строит отношения с политиком Павлом Розенко. Летом мужчина рассказывал, что даже звал свою звездную возлюбленную замуж.
Однако состоится ли свадьба, теперь совершенно неясно. В своем блоге в Instagram Елена-Кристина опубликовала загадочный пост - надпись на темном фоне: "Ну вот и все. Давно трещало. Разорвала", - написала Лебедь.
В комментариях поклонники ведущей предполагают, что она разорвала отношения с Розенко. Сама Елена-Кристина этот пост пока не комментирует.
Впрочем, не исключено, что это - розыгрыш от Лебедь. Время от времени она любить устроит фанатам "встряску". Например, спровоцировать слухи о беременности неоднозначным фото.
О персоне: Елена-Кристина Лебедь
Елена-Кристина Лебедь - украинская телеведущая и сетевая знаменитость. Известна благодаря шоу "Аферисты в сетях". Работала на телеканалах ICTV, М1, Новый.
