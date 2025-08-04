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Свадьба, беременность и новое имя: звезда "Аферистов в сетях" нарушила молчание о личном

Анна Подгорная
4 августа 2025, 21:57
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Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко уже давно сменили свои статусы.
Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко
Елена-Кристина Лебедь сейчас - какие отношения у звезды с Павлом Розенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlorozenko

Вкратце:

  • Елена-Кристина Лебедь прокомментировала слухи о беременности
  • Павел Розенко рассказал, что на самом деле происходит между ним и звездой

Украинская блогерша и ведущая Елена-Кристина Лебедь в начале июля намекнула на беременность. Тогда она опубликовала фото с округлившимся животиком, и пообещала, что "продолжение следует".

На днях знаменитость появилась в компании возлюбленного, политика Павла Розенко, на концерте "Музыкальная платформа". В беседе с ТСН.ua за кулисами мероприятия Лебедь объяснила, что значил снимок, который наделал столько шума в Сети.

видео дня

"На самом деле просто появился такой классный кадр, которым захотелось поделиться с подписчиками.

Разве женщина не может мечтать об этом? Разве в этом есть что-то запрещенное?

Но пусть интрига еще подержится немного, мне нравится ее держать", - говорит ведущая.

Ее избранник был более конкретным. "Там не было фотографии о беременности, это просто была красивая фотография", - сообщил Павел Розенко.

Елена-Кристина Лебедь
Фото Елены-Кристины Лебедь, которое спровоцировало слухи о ее беременности / instagram.com/elena_kristina_lebed

Он также рассказал, что его отношения с Еленой-Кристиной вышли на новый уровень - уже несколько лет они не просто партнеры, а жених и невеста, хотя под венец не торопятся. "Мы вместе уже семь лет, но пока официально еще не оформляли наши отношения. Всему свое время. Мы из тех пар, для которых эти формальности не имеют никакого значения. Предложение я уже сделал. Это было спокойно, красиво, по-домашнему. Поэтому Кристина уже невеста. Уже как несколько лет", - сообщил деятель.

Лебедь добавила, что после свадьбы планирует сменить фамилию на двойную. "Думаю, да. Мне мало приключений с моим двойным именем, поэтому если будет Елена-Кристина Лебедь-Розенко, будет еще прикольнее", - рассуждает ведущая.

Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко
Елена-Кристина Лебедь сейчас - какие отношения у звезды с Павлом Розенко / instagram.com/pavlorozenko

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Ранее Главред рассказывал, что 48-летний украинский певец El Кравчук в университете получает новую профессию. Он учится на аспирантуре, и готовится писать научную работу.

Также украинская ведущая Леся Никитюк показала сына. Малыш появился на свет в средине июня, и сейчас впервые в своей жизни отдыхает со своей мамой на море.

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О персоне: Елена-Кристина Лебедь

Елена-Кристина Лебедь - украинская телеведущая и сетевая знаменитость. Известна благодаря шоу "Аферисты в сетях". Работала на телеканалах ICTV, М1, Новый.

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