Эксперт рассказал, на что обратить внимание в магазине и как сделать так, чтобы искусственная елка выглядела как настоящая.

https://glavred.info/life/nastoyashchaya-ili-iskusstvennaya-elka-na-chto-nuzhno-obratit-vnimanie-pered-pokupkoy-10815386.html Ссылка скопирована

Какую елку купить на праздники / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему искусственная елка выгоднее живой

Как сделать искусственную елку похожей на настоящую

Перед зимними праздниками всё больше людей задумываются над тем, какую ёлку выбрать. Некоторые отдают предпочтение живым деревьям, а другие - выбирают искусственные.

Главред решил разобраться, какую елку выбрать – живую или искусственную.

видео дня

Какую елку выгоднее покупать

Искусственная елка полностью окупается за три-четыре года, тогда как живые деревья с каждым годом дорожают. Поэтому все больше людей покупают одну искусственную елку и ставят ее каждое Рождество. О том, как не ошибиться с покупкой, в эфире ABC News рассказал эксперт Джейсон Чен.

Главный аргумент в пользу искусственной елки - срок службы. По его словам, более высокие затраты на начальном этапе со временем окупаются, а качественная модель служит более десяти лет.

"У меня самого одна и та же елка уже 13 лет. Она до сих пор выглядит так же, как и в день покупки. Посчитайте сами, насколько это выгодно", - говорит он.

Как выбрать искусственную елку

Покупая новогоднее дерево, в первую очередь стоит оценить, насколько оно похоже на живое. Стоит внимательно рассмотреть силуэт модели еще в магазине.

Второй критерий - пышность кроны. Чем больше на модели кончиков веток, тем меньше виден ее каркас.

Не менее важен и материал. Бюджетные модели обычно изготавливают из поливинилхлорида, и, по мнению специалиста, это не приговор для праздничного интерьера.

"ПВХ на ощупь немного напоминает бумагу. Она немного легче. И немного дешевле. Это вполне приемлемый вариант, особенно когда на елке появятся гирлянды и украшения", - отмечает эксперт.

Более реалистично выглядят елки, где пластиковые иголки сочетаются с полиэтиленовыми. Такой вариант эксперт считает оптимальным для большинства покупателей.

Как расправить искусственную елку после покупки

Первое впечатление от новой покупки часто разочаровывает. Чен признает, что в этот момент покупатель может даже пожалеть о потраченных деньгах.

Поэтому главный совет - тщательно раскрыть крону. Каждую крупную ветку следует отвести от центра дерева.

После этого стоит заняться мелкими ветвями: развести их в противоположные стороны и пройтись так по всему окружности дерева, не пропуская ни одной стороны.

Как выбрать искусственную елку - видео:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред