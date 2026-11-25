Вы узнаете:
- Почему искусственная елка выгоднее живой
- Как сделать искусственную елку похожей на настоящую
Перед зимними праздниками всё больше людей задумываются над тем, какую ёлку выбрать. Некоторые отдают предпочтение живым деревьям, а другие - выбирают искусственные.
Главред решил разобраться, какую елку выбрать – живую или искусственную.
Какую елку выгоднее покупать
Искусственная елка полностью окупается за три-четыре года, тогда как живые деревья с каждым годом дорожают. Поэтому все больше людей покупают одну искусственную елку и ставят ее каждое Рождество. О том, как не ошибиться с покупкой, в эфире ABC News рассказал эксперт Джейсон Чен.
Главный аргумент в пользу искусственной елки - срок службы. По его словам, более высокие затраты на начальном этапе со временем окупаются, а качественная модель служит более десяти лет.
"У меня самого одна и та же елка уже 13 лет. Она до сих пор выглядит так же, как и в день покупки. Посчитайте сами, насколько это выгодно", - говорит он.
Как выбрать искусственную елку
Покупая новогоднее дерево, в первую очередь стоит оценить, насколько оно похоже на живое. Стоит внимательно рассмотреть силуэт модели еще в магазине.
Второй критерий - пышность кроны. Чем больше на модели кончиков веток, тем меньше виден ее каркас.
Не менее важен и материал. Бюджетные модели обычно изготавливают из поливинилхлорида, и, по мнению специалиста, это не приговор для праздничного интерьера.
"ПВХ на ощупь немного напоминает бумагу. Она немного легче. И немного дешевле. Это вполне приемлемый вариант, особенно когда на елке появятся гирлянды и украшения", - отмечает эксперт.
Более реалистично выглядят елки, где пластиковые иголки сочетаются с полиэтиленовыми. Такой вариант эксперт считает оптимальным для большинства покупателей.
Как расправить искусственную елку после покупки
Первое впечатление от новой покупки часто разочаровывает. Чен признает, что в этот момент покупатель может даже пожалеть о потраченных деньгах.
Поэтому главный совет - тщательно раскрыть крону. Каждую крупную ветку следует отвести от центра дерева.
После этого стоит заняться мелкими ветвями: развести их в противоположные стороны и пройтись так по всему окружности дерева, не пропуская ни одной стороны.
Как выбрать искусственную елку - видео:
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