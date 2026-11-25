Некоторым популярным сувенирам приписывают защитные свойства, однако большое значение придается их происхождению и месту расположения в доме.

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Самый мощный оберег для дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие предметы считаются оберегами для дома

Чем отличается найденная подкова от купленной

Почему не все популярные сувениры считаются домашними оберегами

Издавна люди наделяли различные предметы особыми свойствами, считая, что они могут защитить дом от негатива, зависти и сглаза, а также способствовать семейному счастью. Однако, согласно народным поверьям, не каждый популярный оберег имеет одинаковое значение. Главред расскажет подробнее.

Как рассказала в своём видео в TikTok Валентина, которая занимается литьём воска, важно обращать внимание не только на сам предмет, но и на его происхождение и расположение в доме.

видео дня

Стоит ли держать дома подкову

Одним из самых популярных оберегов для дома является подкова. По словам Валентины, ей приписывают способность притягивать удачу, благополучие и семейное счастье.

Однако женщина подчеркивает, что особое значение имеет то, как именно подкова попала в дом. Лучшей она считает подкову, которую человек самостоятельно нашел на дороге.

Купленной подкове, изготовленной специально для продажи, автор видео не приписывает таких же свойств, как случайно найденной.

Защищает ли от негатива турецкий глаз

Еще одним популярным оберегом является синий глаз, который часто покупают в качестве сувенира или украшения.

По словам Валентины, такой предмет может использоваться в качестве оберега, однако важно знать, где именно его разместить.

Автор ролика считает, что недостаточно просто приобрести сувенир и повесить его в доме. Особое значение она придает правильному расположению оберега.

Видео о том, какие обереги стоит иметь в доме, можно посмотреть здесь:

Является ли дидух оберегом для дома

Валентина также высказала своё мнение о дидухе. По её словам, она не встречала случаев, когда дидух хранили в доме именно как постоянный оберег.

Этот предмет женщина связывает прежде всего с рождественскими традициями, упоминая также обычай его сжигания.

Почему стоит быть осторожными с ловцом снов

Неоднозначно автор видео относится и к ловцам снов. Она отмечает, что этот предмет происходит из других культур и не относится к традиционным украинским оберегам.

Валентина обратила внимание на то, что люди часто привозят ловцов снов в качестве сувениров и вешают их в своих домах, не задумываясь об их первоначальном назначении.

По её мнению, к выбору таких предметов следует относиться ответственно.

Видео о том, какие обереги изготавливали украинцы, можно посмотреть здесь:

Какой оберег лучше всего держать дома

Среди других домашних оберегов Валентина назвала небольшую декоративную веничку золотистого цвета. Её подвешивают вверх ногами на стену или елку.

Однако лучшим оберегом для дома женщина считает фигурки домового и его жены. Такие декоративные куклы часто продают парами на ярмарках.

По словам автора видео, их нужно размещать в укромном месте, где они не будут попадаться на глаза ни хозяевам, ни гостям.

Именно такому оберегу Валентина приписывает особенно сильные защитные свойства.

В то же время стоит помнить, что магические свойства оберегов не имеют научного подтверждения и основаны на верованиях.

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