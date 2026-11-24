Главное из заявлений Зеленского:
- Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит в Киев
- Украина гарантирует им безопасный прием
Президент Владимир Зеленский прокомментировал предложение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о совместной поездке в Москву к диктатору Владимиру Путину.
"Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит в Киев. Мы тоже гарантируем им безопасный прием. Это же переговоры", – заявил он после переговоров с премьером Венгрии Петером Мадьяром в Берегово Закарпатской области.
"Он предлагает меня забрать. Я ему, что, чемодан? Забрать меня на самолет и улететь. В Москву – зачем? Это просто несерьезный разговор", – сказал Зеленский.
Он напомнил о том, что Украина находится в состоянии войны, поэтому встреча не может состояться ни в Москве, ни в Киеве.
"Мы не можем встречаться в Москве, мы не можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем... Такие неконструктивные инициативы лишь засоряют информационное пространство и не приближают завершение войны", – добавил Зеленский.
Что известно о предложении Лукашенко:
Ранее Лукашенко выразил готовность отправиться вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным. При этом белорусский руководитель предложил лично выступить гарантом безопасности украинского главы государства во время такой поездки.
Ранее Главред писал, что Лукашенко заявлял о готовности встретиться с Зеленским в любом месте Украины или Беларуси. В Офисе президента на эти слова отреагировали резко, напомнив, что Беларусь стала плацдармом для российской агрессии.
Напомним, Зеленский поставил Лукашенко жесткий ультиматум относительно ретрансляторов для российских дронов. Киев предупредил, что в случае необходимости уничтожит эти цели самостоятельно.
Как сообщалось, Лукашенко посетил Китай. Политологи анализировали, искал ли он там гарантии безопасности или испугался угроз Зеленского.
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