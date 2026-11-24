Украина гарантирует безопасный прием Александру Лукашенко и Владимиру Путину.

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Владимир Зеленский ответил на предложение Александра Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП, kremlin.ru

Главное из заявлений Зеленского:

Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит в Киев

Украина гарантирует им безопасный прием

Президент Владимир Зеленский прокомментировал предложение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о совместной поездке в Москву к диктатору Владимиру Путину.

"Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит в Киев. Мы тоже гарантируем им безопасный прием. Это же переговоры", – заявил он после переговоров с премьером Венгрии Петером Мадьяром в Берегово Закарпатской области.

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"Он предлагает меня забрать. Я ему, что, чемодан? Забрать меня на самолет и улететь. В Москву – зачем? Это просто несерьезный разговор", – сказал Зеленский.

Он напомнил о том, что Украина находится в состоянии войны, поэтому встреча не может состояться ни в Москве, ни в Киеве.

"Мы не можем встречаться в Москве, мы не можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем... Такие неконструктивные инициативы лишь засоряют информационное пространство и не приближают завершение войны", – добавил Зеленский.

Что известно о предложении Лукашенко:

Ранее Лукашенко выразил готовность отправиться вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным. При этом белорусский руководитель предложил лично выступить гарантом безопасности украинского главы государства во время такой поездки.

Ранее Главред писал, что Лукашенко заявлял о готовности встретиться с Зеленским в любом месте Украины или Беларуси. В Офисе президента на эти слова отреагировали резко, напомнив, что Беларусь стала плацдармом для российской агрессии.

Напомним, Зеленский поставил Лукашенко жесткий ультиматум относительно ретрансляторов для российских дронов. Киев предупредил, что в случае необходимости уничтожит эти цели самостоятельно.

Как сообщалось, Лукашенко посетил Китай. Политологи анализировали, искал ли он там гарантии безопасности или испугался угроз Зеленского.

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