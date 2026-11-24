Окончательное решение остается за правительством, которое должно внести изменения в свое постановление.

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Бизнесу могут разрешить работать во время "желтой тревоги" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/yzheleznyak

Кратко:

Рада просит Кабмин разрешить бизнесу работать без укрытий

Речь идет о желтом уровне угрозы и письменном согласии работников

Постановление №16207 поддержали 302 народных депутата

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Верховная Рада обратилась к Кабинету министров с требованием пересмотреть правила работы бизнеса во время воздушных тревог. Речь идет об отмене обязательных укрытий на "желтом" уровне угрозы, если работники дадут на это письменное согласие. Постановление № 16207 поддержали 302 народных депутата.

Само постановление не имеет прямого действия. Обращение парламента должно быть рассмотрено Кабмином, и только правительство может изменить собственное постановление, которое сейчас регулирует работу предприятий во время тревог.

Депутаты предлагают, чтобы новые правила вступили в силу после 4 декабря 2026 года. Тогда предприятия смогут работать на "желтом" уровне угрозы без оборудованного укрытия, если персонал даст на это письменное согласие.

Почему депутаты настаивают на изменениях

По данным народного депутата Ярослава Железняка, в столице 30% малого бизнеса не имеют укрытия в радиусе 300 метров. Из-за этого, согласно действующим требованиям, такие заведения вынуждены закрываться во время каждой тревоги.

Железняк убежден, что государство не должно указывать сторонам трудовых отношений, как вести себя в условиях опасности.

"Бизнес сам решает, работать или нет. Работник сам решает, идти ли ему в укрытие или нет. Единственная задача предпринимателя - платить налоги и предупредить о тревоге", - сказал Железняк.

Уровни воздушной тревоги / Инфографика: Главред

Какие гарантии останутся для работников

Согласно пояснительной записке, документ содержит три ключевых изменения. Первое из них позволяет компаниям не останавливаться на "жёлтом" уровне угрозы при отсутствии укрытия. Для этого каждый работник, остающийся на рабочем месте, должен дать добровольное индивидуальное письменное согласие.

Второе изменение гарантирует персоналу право в любой момент прекратить работу и укрыться, даже если человек ранее подписал согласие.

Третье изменение сохраняет действующие обязанности работодателей. Они по-прежнему должны оповещать работников и посетителей о воздушной тревоге, проводить инструктажи и соблюдать требования безопасности, в частности на "красном" уровне угрозы.

Как ранее писал Главред, Верховная Рада планирует создать специальный механизм голосования, который позволит народным депутатам принимать решения независимо от их физического местонахождения.

Необходимость такого решения связана с угрозой российских обстрелов и возможным разрушением здания парламента, заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время совместного брифинга в Брюсселе с председателем Европейского парламента Робертой Метцолой.

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