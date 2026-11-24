Спецпредставитель США считает, что привычка украинской стороны обнародовать детали переговоров мешает достижению результата.

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Кушнер заявил, что защищал Зеленского от давления Трампа / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН, whitehouse.gov

Кратко:

Кушнер отговаривал Трампа от давления на Зеленского

Он упрекнул Киев за публичные заявления о переговорах

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что пытался отговорить Дональда Трампа от давления на Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью журналу New York.

Кушнер уверяет, что в этой ситуации заботится об интересах украинцев. По его словам, он ищет любую возможность прекратить "ужасную войну" и уберечь украинского президента от жесткого давления со стороны главы Белого дома.

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Несмотря на понимание положения Зеленского, Кушнер убежден: когда Киев публично обсуждает ход переговоров, это вредит результату.

В качестве примера он привёл встречу с украинской делегацией в Майами. Тогда Кушнер предупредил, что Трамп готов поддержать предложение Путина: дизельное топливо в обмен на смягчение санкций.

По его словам, Зеленский сразу же публично выразил возмущение и заявил, что из него сделали жертву. В ответ Трамп сказал, что украинцам стоит "найти нового президента".

Несмотря на разногласия, зять американского лидера рисует для Украины оптимистичный сценарий после завершения боевых действий. Он считает, что мир откроет для страны значительные возможности.

"Я пытался показать Зеленскому следующее: давайте найдем способ, при котором, если вам удастся остановить войну и получить надежные гарантии безопасности для Украины, вы сразу переключитесь на экономику и сами возглавите восстановление страны", - сказал Кушнер.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Почему Трамп идет навстречу Кремлю

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил, что Дональд Трамп, несмотря на очевидные репутационные риски, демонстрирует готовность идти навстречу Кремлю.

По его мнению, причиной могут быть не только политические расчеты американского президента, но и его заинтересованность в будущих экономических отношениях с Россией.

"Для Трампа, его окружения и бизнесменов, его клана, Россия - это как Эльдорадо", - подчеркнул Шамшур.

Трамп и война в Украине / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, первая леди США Мелания Трамп заявила, что больше всего на Рождество хочет мира во всем мире, а конкретнее - чтобы перемирие между страной-агрессором Россией и Украиной было подписано еще до праздника.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что завершение войны до 1 января 2027 года было бы чудом, хотя Украина будет работать над этим.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора российский диктатор Владимир Путин якобы выразил желание завершить войну против Украины дипломатическим путем.

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