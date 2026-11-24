Под обстрел попали частный дом и пятиэтажное здание, а одна из раненых женщин находится в тяжелом состоянии.

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Последствия нападения РФ на Запорожье / Коллаж, Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua, t.me/ivan_fedorov_zp

Что произошло:

Погибли два человека, ещё 22 получили ранения

Среди пострадавших - дети в возрасте 6 и 16 лет

Разрушен частный дом, частично - пятиэтажное здание

24 ноября российская оккупационная армия атаковала Запорожье - погибли два человека, еще 22 получили ранения. Среди пострадавших - двое детей в возрасте 6 и 16 лет.

О погибших и раненых сообщил и.о. главы Запорожской ОГА Михаил Семикин в Telegram. По его словам, в результате удара повреждены жилые дома и инфраструктура города.

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Первые данные о разрушениях чиновник обнародовал сразу после атаки.

"Враг нанес удары по городу. Разрушен частный жилой дом, частично разрушена пятиэтажка. Повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили, объект транспортной инфраструктуры", - написал Семикин.

Сколько человек пострадало во время атаки на Запорожье

Сначала в ОГА сообщали об 11 раненых. Впоследствии Семикин уточнил, что одна женщина находится в тяжелом состоянии - у нее минно-взрывная и черепно-мозговая травмы.

Глава ОГА также заверил, что всем пострадавшим оказывается помощь.

"Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - отметил он.

В 05:57 Семикин сообщил о двух погибших в результате российской атаки. Число раненых на тот момент возросло до 22, среди них - шестилетний ребенок и 16-летний подросток.

Угрожает ли Запорожью наступление российских войск

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что город остается одной из главных целей Кремля, ведь его захват открыл бы россиянам выход к Днепру.

"Запорожье - лакомый кусок для Путина. Захват города будет означать выход российских войск к Днепру и расширение российского присутствия на реке", - подчеркнул эксперт.

В то же время, по оценке Жданова, оккупантам не удастся легко войти в город из-за естественного препятствия - реки Конки. Поэтому, по его мнению, враг будет делать ставку на разрушения.

"Российские оккупационные войска будут действовать по своему шаблону, то есть попытаются захватить город, просто сравняв его с землёй", - пояснил эксперт.

​Что известно о Запорожье / Инфографика: Главред

Атаки на Запорожье - новости

Как сообщал Главред, 21 ноября российская армия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. Тогда, по словам Семикина, число раненых в результате удара КАБами возросло до трёх, среди них двое детей. Взрывная волна повредила многоквартирные дома.

Еще более масштабным был удар 14 ноября. Тогда в результате атаки на Вознесеновский район Запорожья пострадали 17 человек. Среди раненых были двое детей, восемь женщин и пятеро мужчин.

Накануне, 13 ноября, оккупанты обстреливали жилую застройку города. Под удар по пятиэтажному дому в Космическом районе попали квартиры, где вспыхнул пожар. Среди пострадавших тогда также были дети.

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