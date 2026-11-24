Что произошло:
- Погибли два человека, ещё 22 получили ранения
- Среди пострадавших - дети в возрасте 6 и 16 лет
- Разрушен частный дом, частично - пятиэтажное здание
24 ноября российская оккупационная армия атаковала Запорожье - погибли два человека, еще 22 получили ранения. Среди пострадавших - двое детей в возрасте 6 и 16 лет.
О погибших и раненых сообщил и.о. главы Запорожской ОГА Михаил Семикин в Telegram. По его словам, в результате удара повреждены жилые дома и инфраструктура города.
Первые данные о разрушениях чиновник обнародовал сразу после атаки.
"Враг нанес удары по городу. Разрушен частный жилой дом, частично разрушена пятиэтажка. Повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили, объект транспортной инфраструктуры", - написал Семикин.
Сколько человек пострадало во время атаки на Запорожье
Сначала в ОГА сообщали об 11 раненых. Впоследствии Семикин уточнил, что одна женщина находится в тяжелом состоянии - у нее минно-взрывная и черепно-мозговая травмы.
Глава ОГА также заверил, что всем пострадавшим оказывается помощь.
"Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - отметил он.
В 05:57 Семикин сообщил о двух погибших в результате российской атаки. Число раненых на тот момент возросло до 22, среди них - шестилетний ребенок и 16-летний подросток.
Угрожает ли Запорожью наступление российских войск
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что город остается одной из главных целей Кремля, ведь его захват открыл бы россиянам выход к Днепру.
"Запорожье - лакомый кусок для Путина. Захват города будет означать выход российских войск к Днепру и расширение российского присутствия на реке", - подчеркнул эксперт.
В то же время, по оценке Жданова, оккупантам не удастся легко войти в город из-за естественного препятствия - реки Конки. Поэтому, по его мнению, враг будет делать ставку на разрушения.
"Российские оккупационные войска будут действовать по своему шаблону, то есть попытаются захватить город, просто сравняв его с землёй", - пояснил эксперт.
Атаки на Запорожье - новости
Как сообщал Главред, 21 ноября российская армия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. Тогда, по словам Семикина, число раненых в результате удара КАБами возросло до трёх, среди них двое детей. Взрывная волна повредила многоквартирные дома.
Еще более масштабным был удар 14 ноября. Тогда в результате атаки на Вознесеновский район Запорожья пострадали 17 человек. Среди раненых были двое детей, восемь женщин и пятеро мужчин.
Накануне, 13 ноября, оккупанты обстреливали жилую застройку города. Под удар по пятиэтажному дому в Космическом районе попали квартиры, где вспыхнул пожар. Среди пострадавших тогда также были дети.
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