В ОП призвали не распространять сведения, происхождение и достоверность которых невозможно проверить.

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Украина развивает ракетную программу / Коллаж: Главред, фото: Википедия

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В ОП опровергли предположение об изменении распределения средств по ракетной программе

У Зеленского призвали ориентироваться на официальные заявления и подтвержденные источники

В Офисе президента Украины опровергли появившиеся в интернете сообщения о возможном изменении распределения средств в рамках ракетной программы.

В частности, в публикациях утверждалось, что финансирование разработки и производства ракет "Фламинго" могут перенаправить на выпуск ракет "Нептун", заявил советник президента по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщает Апостроф.

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Что заявили в Офисе президента

Представитель ОП призвал не распространять сведения, происхождение и достоверность которых невозможно проверить. По его словам, ориентироваться следует исключительно на официальные заявления и подтвержденные источники информации.

Литвин также отметил, что сведения о ключевых направлениях и приоритетах ракетной программы не стоит искать в анонимных Telegram-каналах, поскольку подобные площадки не являются надежным источником информации.

/ Инфографика: Главред

Производство ракет в Украине: когда ждать запуска

Президент США Дональд Трамп допустил возможность организации производства ракет для систем Patriot в Украине. Однако эксперты предупреждают, что для запуска проекта потребуется не менее одного-двух лет. Необходимо передать технологии, подготовить предприятия, закупить оборудование и наладить поставки комплектующих.

На фоне наращивания Россией производства баллистических ракет "Искандер-М" вопрос усиления украинской ПВО остается особенно актуальным.

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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