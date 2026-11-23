Главное:
- В ОП опровергли предположение об изменении распределения средств по ракетной программе
- У Зеленского призвали ориентироваться на официальные заявления и подтвержденные источники
В Офисе президента Украины опровергли появившиеся в интернете сообщения о возможном изменении распределения средств в рамках ракетной программы.
В частности, в публикациях утверждалось, что финансирование разработки и производства ракет "Фламинго" могут перенаправить на выпуск ракет "Нептун", заявил советник президента по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщает Апостроф.
Что заявили в Офисе президента
Представитель ОП призвал не распространять сведения, происхождение и достоверность которых невозможно проверить. По его словам, ориентироваться следует исключительно на официальные заявления и подтвержденные источники информации.
Литвин также отметил, что сведения о ключевых направлениях и приоритетах ракетной программы не стоит искать в анонимных Telegram-каналах, поскольку подобные площадки не являются надежным источником информации.
Производство ракет в Украине: когда ждать запуска
Президент США Дональд Трамп допустил возможность организации производства ракет для систем Patriot в Украине. Однако эксперты предупреждают, что для запуска проекта потребуется не менее одного-двух лет. Необходимо передать технологии, подготовить предприятия, закупить оборудование и наладить поставки комплектующих.
На фоне наращивания Россией производства баллистических ракет "Искандер-М" вопрос усиления украинской ПВО остается особенно актуальным.
Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.
Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.
Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.
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