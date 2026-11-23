Даже чистая душевая кабина выглядит неопрятно, если швы между плитками потемнели и покрылись налётом.

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Как очистить швы между плиткой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Почему швы между плиткой в душе темнеют

Какие домашние средства помогут очистить швы

Как предотвратить появление грязи и плесени между плитками

Со временем швы между плиткой в ванной темнеют из-за мыльного налета, влаги и грязи. Даже чистая плитка из-за загрязненной затирки может выглядеть неопрятно.

Главред расскажет, как вернуть швам чистоту с помощью простых домашних средств.

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Почему швы между плиткой темнеют

Материал, которым заполняют промежутки между плитками, имеет пористую структуру, поэтому постепенно накапливает влагу, остатки мыла и грязь. Из-за этого швы меняют цвет, а во влажной среде на них может появиться плесень, пишет Southern Living.

Также проблема может возникать из-за трещин и повреждений межплиточных швов. Через них вода проникает под покрытие, поэтому во время уборки важно проверять их состояние.

Чем очистить швы между плиткой

Для очистки можно приготовить три простых домашних средства.

Пищевая сода и перекись водорода. Смешайте две части соды с одной частью перекиси водорода, чтобы получилась густая паста. Нанесите её на загрязнённые швы с помощью щётки. Смесь поможет справиться с потемнением и пятнами.

Винный камень и лимонный сок. Смешайте две чайные ложки винного камня с несколькими каплями лимонного сока. Полученную пасту нанесите на загрязнённые участки щёткой. Перед использованием проверьте её действие на незаметном участке поверхности.

Пищевая сода и вода. Если швы загрязнены не слишком сильно, можно воспользоваться более простым средством. К половине стакана соды добавьте одну-две столовые ложки воды и перемешайте до образования пасты. Нанесите смесь на швы, чтобы удалить поверхностную грязь и мыльный налёт.

Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

Как правильно чистить швы

Нанесите выбранную смесь на загрязнённые участки и оставьте на 5–10 минут. Затем потрите швы специальной щёткой или старой зубной щёткой. Остатки средства смойте водой или удалите влажной губкой из микрофибры.

Если после первой очистки швы остались тёмными, процедуру можно повторить. Во время работы используйте перчатки и проветривайте ванную комнату.

Для очистки также подходят специальные бытовые средства. Их нужно выбирать в соответствии с материалом межплиточных швов и использовать в соответствии с инструкцией производителя. Белый уксус тоже применяют для удаления налета, однако он может повредить цементные швы, особенно если они не защищены герметиком. Кроме того, уксус нельзя использовать на натуральном камне.

Как дольше сохранить швы чистыми

Чтобы швы не темнели слишком быстро, после душа желательно удалять излишки воды с плитки и проветривать ванную комнату. Также стоит регулярно очищать промежутки между плитками, не дожидаясь скопления грязи.

Дополнительно можно обработать швы специальным герметиком. Он уменьшает впитывание влаги и загрязнений, благодаря чему поверхность дольше остается чистой. Если же межплиточные швы начали трескаться или на них появилась стойкая плесень, обычной уборки может оказаться недостаточно.

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