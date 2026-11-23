Популярная певица Бритни Спирс поделилась неожиданным откровением относительно личной жизни.

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Бритни Спирс сделала необычное заявление / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Что сказала Бритни в отношении бывших

Что ее больше всего возмутило

Американская поп-звезда Бритни Спирс рассказала о неприятных комментариях, которые, по ее словам, слышала от всех мужчин, с которыми встречалась.

По данным издания Page Six, 44-летняя певица призналась, что бывшие возлюбленные неоднократно советовали ей сделать пластическую операцию и пересадить волосы, чтобы скрыть высокий лоб.

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Откровением артистка поделилась в Instagram. Она опубликовала видео, снятое в самолете, на котором играет со своими длинными волосами и демонстрирует разные выражения лица.

В подписи к ролику Бритни обратила внимание на особенность своей внешности, которую, как выяснилось, обсуждали ее партнеры. По словам исполнительницы, каждый мужчина, с которым она когда-либо встречалась, предлагал ей прибегнуть к косметическим процедурам и пересадке волос, чтобы изменить линию роста волос.

Бритни Спирс сделала необычное заявление / Скриншот

Такие советы, судя по реакции певицы, ее совсем не радовали. Бритни эмоционально поинтересовалась, почему мужчины позволяют себе настолько бестактно высказываться о внешности женщин. В конце публикации она добавила философское замечание о том, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на подобные разговоры.

При этом Спирс не стала называть конкретных бывших возлюбленных и уточнять, кто именно делал ей подобные замечания. За годы карьеры у певицы было несколько широко известных романов. Среди ее бывших партнеров - Джастин Тимберлейк, Джейсон Травик и Сэм Асгари. Также артистка была замужем за Кевином Федерлайном и Джейсоном Александером.

Однако публикация о внешности оказалась не единственным личным признанием Бритни за последние дни. В другой записи в социальных сетях певица неожиданно обратилась к семье с извинениями за то, что ранее публично возвращалась к болезненным событиям прошлого.

Бритни Спирс, Брітні Спірс / Инфографика: Главред

Спирс призналась, что скучает по близким и хотела бы наладить отношения. Она также отметила, что иногда ее упрямство мешает ей двигаться дальше. Впоследствии певица убрала текст из публикации.

Напомним, личная жизнь Бритни Спирс на протяжении многих лет остается предметом пристального внимания публики. После завершения 13-летней опеки отца в 2021 году артистка неоднократно делилась в социальных сетях переживаниями, связанными с семьей, бывшими партнерами и собственным прошлым.

На этот раз певица решила рассказать о том, как замечания мужчин о ее внешности влияли на нее, хотя имен тех, кто советовал ей изменить свою внешность, раскрывать не стала.

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