Перевернутые стаканы кажутся защищенными от пыли, но у такого способа есть свои недостатки.

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Как хранить стаканы, чтобы они оставались чистыми / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как правильно хранить стаканы в кухонном шкафу

Почему не стоит переворачивать посуду, которую используют ежедневно

Как хранить бокалы на ножках, чтобы защитить их от пыли и повреждений

Казалось бы, нет большой разницы, какой стороной ставить стаканы в кухонный шкаф. Одни хозяйки ставят их горлышком вверх, другие - переворачивают, чтобы внутрь не попадала пыль. Однако специалисты по домоводству объяснили, что правильный способ хранения зависит от того, как часто используется посуда и полностью ли она высохла после мытья.

Главред выяснил, как правильно расставлять стаканы и бокалы в шкафу, чтобы они оставались чистыми и не повреждались.

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Как правильно хранить стаканы в кухонном шкафу

Как пишет издание Onet.pl, по словам эксперта Центра компетенций по домоводству Анетт Гроссманн-Норр, если стаканы и чашки используются ежедневно или достаточно часто, их лучше ставить в шкаф горлышком вверх. Она объяснила, что так остатки влаги могут легче испаряться.

Кроме того, в таком положении край стакана, из которого пьют, не касается полки. Если же перевернуть посуду, её ободок будет соприкасаться с поверхностью шкафа, которая не всегда бывает идеально чистой.

Поэтому важно регулярно убирать полки, особенно если стаканы хранятся вверх дном. При нехватке места прочные стаканы и чашки можно ставить один в другой, но из-за этого на них могут появляться царапины и другие следы износа.

Как хранить бокалы на ножках

Для бокалов, которые используются лишь изредка, правила могут быть другими. Винные, шампанские и другие бокалы на ножках можно хранить горлышком вниз. Так внутрь будет попадать меньше пыли.

Перед использованием эксперт советует протирать их чистой сухой тканью. Если посуда заметно загрязнилась или на ней скопилось много пыли, лучше еще раз помыть ее.

В то же время бокалы на ножках не стоит складывать один в другой, как обычные прочные стаканы. Их лучше размещать отдельно, чтобы не повредить тонкое стекло и ножки.

Почему важно ставить в шкаф только сухую посуду

Независимо от того, какой стороной хранятся стаканы, чашки и тарелки, самое важное - убедиться, что они полностью высохли. По словам Анетт Гроссманн-Норр, остатки воды могут оставлять пятна на посуде и повреждать полки кухонного шкафа.

Если стаканы ещё влажные после мытья, сначала следует поставить их на чистую ткань и дождаться, пока они высохнут. Также можно использовать специальный коврик для полок, который впитывает лишнюю влагу. Однако его нужно регулярно стирать или чистить, а пространство под ним - поддерживать в надлежащем состоянии.

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