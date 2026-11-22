Декабрь подарит несколько благоприятных дат для стрижки и окрашивания волос. Однако в определенные дни календарь советует воздержаться от посещения парикмахера.

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Календарь стрижек на декабрь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Когда лучше всего стричь волосы в декабре 2026 года

Какие дни подходят для окрашивания и смены имиджа

Когда не рекомендуется посещать парикмахера

В преддверии Нового года многие планируют обновить прическу или изменить цвет волос. Однако сторонники лунного календаря считают, что для таких процедур важно правильно выбрать дату. Главред расскажет подробнее.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2026 года подскажет, когда лучше подравнять кончики, сделать короткую прическу или поэкспериментировать с цветом. Некоторые дни считаются особенно благоприятными для перемен, а в другие советуют отложить визит в салон.

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Когда стричь волосы в декабре 2026 года

Согласно лунному календарю, выбор даты зависит от желаемого результата. Одни дни рекомендуются для тех, кто хочет быстрее отрастить волосы. Другие - для сохранения формы короткой прически.

12, 20 и 21 декабря - благоприятные дни для подравнивания кончиков. В этот период Луна растет. По народным представлениям, стрижка в такую фазу способствует более быстрому росту волос.

Эти даты подходят тем, кто хочет освежить прическу, но сохранить длину.

28 и 29 декабря - удачные дни для коротких стрижек. Согласно лунным традициям, при убывающей Луне волосы якобы отрастают медленнее. Поэтому каре, пикси и другие короткие прически могут дольше сохранять форму.

12, 20, 21 и 29 декабря - лучшие даты для кардинальной смены имиджа. В эти дни можно запланировать новую длину, челку или необычную форму стрижки.

В то же время научных доказательств того, что фазы Луны влияют на скорость роста волос, нет.

Благоприятные дни для окрашивания волос в декабре 2026 года

По лунному календарю самыми удачными датами для окрашивания считаются 1, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 21 и 26–30 декабря.

Однако выбор дня зависит от того, планируете ли вы полностью изменить цвет или лишь освежить имеющийся оттенок.

10–12 и 20–21 декабря - благоприятные дни для экспериментов. В этот период Луна растет. Согласно астрологическим представлениям, такие даты подходят для заметных изменений во внешности.

Особенно удачными считаются 20 и 21 декабря. Эти дни связывают с влиянием Тельца, который в астрологии символизирует красоту и гармонию.

Поэтому можно запланировать переход на новый цвет, сложное окрашивание или другие изменения.

1, 3, 4 и 26–30 декабря - даты для тонирования и обновления цвета. Они подходят тем, кто не хочет кардинально менять внешность.

В эти дни можно освежить оттенок, подкрасить корни или вернуть волосам блеск.

Особенно благоприятными для окрашивания считаются 26 и 27 декабря. Согласно астрологическим представлениям, влияние Льва связывают с красотой и уходом за волосами.

В конце месяца также можно запланировать обычное тонирование.

Нейтральные дни для окрашивания в декабре

Не все даты лунного календаря считаются особенно благоприятными или неблагоприятными.

В декабре нейтральными днями для окрашивания будут 13, 14, 18, 19 и 22 декабря.

13 и 14 декабря - подходят для планового тонирования. В этот период Луна растет и находится под влиянием Водолея.

18 и 19 декабря - можно запланировать обновление цвета без кардинальных изменений. Эти дни считаются нейтральными для посещения колориста.

22 декабря - подходит для подкрашивания корней и поддержания привычного оттенка.

Если визит в салон уже запланирован на одну из этих дат, переносить его только из-за лунного календаря необязательно.

Лучшие дни для одновременной стрижки и окрашивания

Тем, кто хочет полностью обновить образ перед Новым годом, стоит обратить внимание на даты, благоприятные для обеих процедур.

Согласно лунному календарю, лучшими считаются:

12 декабря - для подравнивания кончиков, новой стрижки и смены цвета.

20 и 21 декабря - для смелых экспериментов с причёской и окрашиванием.

28 и 29 декабря - для коротких стрижек, коррекции формы и тонирования.

Особенно удачными для полного обновления образа называют 20 и 21 декабря. Эти даты подходят тем, кто давно планировал сменить прическу или цвет волос.

В конце месяца также можно успеть подготовиться к новогодним праздникам. Для этого рекомендуют выбрать 28 или 29 декабря.

Когда нельзя стричь волосы в декабре 2026 года

Согласно лунному календарю, некоторые даты считаются неблагоприятными для стрижек.

В декабре 2026 года к ним относятся 8, 9, 15–19, 23–26 и 31 декабря.

Особенно нежелательными астрологи называют 9 и 24 декабря. Именно на эти даты приходятся новолуние и полнолуние.

Согласно традиционным представлениям, в такие периоды лучше воздержаться от кардинальных изменений внешности.

В то же время приведенные рекомендации носят астрологический характер. Они не означают, что стрижка в эти дни нанесет вред волосам.

Неблагоприятные дни для окрашивания в декабре 2026 года

Для окрашивания волос лунный календарь также выделяет несколько нежелательных периодов.

К неблагоприятным датам относятся 2, 5–9, 15–17, 23–25 и 31 декабря.

В эти дни сторонники лунных традиций советуют отложить сложное окрашивание и резкие изменения цвета.

Особое внимание стоит обратить на 31 декабря. Этот день считается неудачным и для стрижки, и для окрашивания.

Поэтому тем, кто хочет встретить Новый год с новой прической, лучше записаться к парикмахеру заранее.

Стоит помнить, что результат стрижки и окрашивания зависит прежде всего от мастерства парикмахера, состояния волос и качества средств. Лунный календарь можно использовать как дополнительный ориентир, но его влияние на волосы научно не доказано.

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