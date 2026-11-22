Кратковременное проветривание при полностью открытых окнах быстрее удаляет влагу, а стены и мебель за это время не успевают высыхать.

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Как проветривать квартиру зимой без лишней влаги / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Что такое Stoßlüften и сколько минут оно длится

Почему широко открытое окно лучше, чем приоткрытое

Когда проветривание не поможет избавиться от плесени

Держать зимой окно приоткрытым полчаса не стоит. Лучше открыть его настежь на 5–10 минут, а затем плотно закрыть. В Германии такой способ называют Stoßlüften, то есть ударное проветривание. Он быстрее выводит влагу из помещения, сообщает Gazeta.pl

Если на улице сильный мороз или ветер, время можно сократить. Обмен воздуха пойдет быстрее, если открыть окна на противоположных сторонах квартиры и создать сквозняк. Радиаторы на это время лучше прикрутить.

Этот метод пригодится тем, у кого после приготовления еды или горячей ванны влага регулярно оседает на стеклах, а в углах комнат появляются тёмные пятна. В таком случае просто вытереть поверхности уже недостаточно.

Почему широко открытое окно лучше приоткрытого

Во время короткого проветривания воздух в комнате охлаждается, но стены, пол и мебель не успевают сильно остыть. Поэтому после того, как окна закрыли, помещение прогревается быстрее.

Окно, приоткрытое надолго, постепенно охлаждает всё вокруг себя, а вентиляцию при этом обеспечивает не всегда. Распахнутые створки быстрее выводят избыток влаги, неприятные запахи и накопившийся углекислый газ.

Впрочем, журналисты предупреждают, что тепло всё равно уходит. Снизить счета за отопление этот способ тоже не гарантирует: всё зависит от погоды, типа дома и системы отопления.

Как уменьшить потери тепла через окна / Инфографика: Главред

Когда проветривать и что этот метод не решит

Утром стоит открыть окна в спальне, так как за ночь там скапливается влага из выдыхаемого воздуха. Другие подходящие моменты - после приготовления обеда или горячей ванны, когда паров становится заметно больше, а также вечером, особенно если в комнате целый день находились несколько человек.

Зимой во многих городах проблемой становится смог, поэтому перед проветриванием стоит проверить качество воздуха на улице. Иногда лучшим временем оказывается период с 11:00 до 15:00, но универсального правила здесь нет: всё зависит от погоды, местных источников загрязнения и текущих измерений.

Обычно достаточно двух-трёх проветриваний в день, хотя многое зависит от количества жильцов, уровня влажности и работы вентиляции. Слишком часто проветривать тоже не следует: холодный воздух с улицы после нагрева становится довольно сухим и может пересушить воздух в комнатах.

Если на стенах уже появилась плесень, открытые окна вряд ли помогут. Причиной часто бывают протечки, поврежденная изоляция или неисправная вытяжка, поэтому лучше вызвать специалиста, который устранит источник проблемы.

"Немецкий метод может помочь поддерживать надлежащие условия в помещении, но не заменит необходимых ремонтов", - отмечает издание.

Смотрите видео о том, как правильно проветривать помещение:

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